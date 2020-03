Koronavirus u poslovnom svijetu: koje su posljedice i kako smanjiti rizik?

Neizbježno je usporavanje gospodarskog rasta, a prema nekim predviđanjima situacija čak vodi u novu gospodarsku krizu. Za vrijeme izvanrednih okolnosti važno je što brže i primjerenije reagirati i tako smanjiti mogućnost negativnog utjecaja na svoje poslovanje. Kako reagirati na situaciju u svijetu? Kako zaštititi svoju tvrtku od prijevara? Kako u vrijeme koronavirusa uspješno poslovati od kuće? Bisnode rješenja i u turbulentnim vam vremenima pomažu u donošenju pametnih odluka za budućnost tvrtke – inicijativa Bisnode solidarnost omogućuje vam besplatan pristup na Bisnode Mobile.

Neizbježno je usporavanje gospodarskog rasta – dva scenarija gospodarskih promjena

Izbijanje koronavirusa u Kini i njegovo širenje po svijetu nanijeli su težak udarac prognozama globalnog rasta u 2020. godini. Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka već su snizili prognozu za 2020. godinu, a po nekim predviđanjima situacija bi mogla dovesti do nove gospodarske krize. Konzultantska tvrtka McKinsey & Company najavila je dva moguća scenarija gospodarskih promjena zbog pandemije koronavirusa. Prema prvom scenariju karantena, ograničenje putovanja i trgovine uzrokovat će veliki pad potrošnje, što će dovesti do recesije. Tvrtke će početi gubiti prihode i onda će otpuštati radnike, zbog čega će stopa nezaposlenosti jako narasti. Smanjit će se poslovna ulaganja, a narast će broj tvrtki u stečaju, što će uzrokovati veći pritisak na financijski sustav. Budući da će se stupanj opasnosti od zaraze tijekom ljeta smanjiti, u jesen će države biti spremnije na okolnosti i prema kraju 2020. godine gospodarstvo će se početi konsolidirati, ali će predviđeni BDP na globalnoj razini pasti za 2 – 2,5 %. Drugi scenarij, prema kojem virus nije samo sezonska bolest, za gospodarstvo je pogubniji. Potražnja će opadati tijekom cijele godine, u najpogođenijim sektorima broj otpuštanja i stečajeva tvrtki povećat će se do kraja 2020. godine i to će se nastaviti u 2021. godini, što će dodatno pogoršati recesijsku spiralu. Kriza će najviše pogoditi male i srednje tvrtke, a bit će izraženija u manje razvijenim gospodarstvima. Pandemija će jako pogoditi gospodarstvo na globalnoj razini, situacija će u najgorem slučaju biti slična financijskoj krizi iz 2008. i 2009. godine. S padom BDP-a suočit će se sve gospodarske velesile, a oporavak će započeti tek u drugom tromjesečju 2021.

Kako izbjeći suradnju s lažnim tvrtkama?

U turbulentnim vremenima raste broj prijevara. Pojavljuju se „blef“ tvrtke, koje na kredit kupuju proizvode, a zatim bankrotiraju. Brojne prevarene tvrtke gubitak iz kredita otpisuju zbog stečaja kreditoprimatelja, a pritom su svjesne da su zapravo bile žrtve zločina. U budućnosti očekuje se sve više kreditnih prijevara, zato tvrtke moraju biti svjesne potencijalnog rizika koji mogu predstavljati novi i postojeći poslovni partneri. Kako se zaštititi da ne postanete žrtva lažnih tvrtki? Tri važne točke koje moraju zapamtiti svi poduzetnici i poduzetnice, ako ne žele postati meta lažnih tvrtki koje ne plaćaju:

Nove klijente treba detaljno proučiti – danas su prevaranti tako prepredeni da morate uvijek biti korak ispred njih. Ako se pojavi i najmanja sumnja, potrebno je proučiti klijenta. Je li adresa ispravna? Ima li internetsku stranicu? Je li tvrtka u blokadi? Koja je njihova trenutna bonitetna ocjena?

– danas su prevaranti tako prepredeni da morate uvijek biti korak ispred njih. Ako se pojavi i najmanja sumnja, potrebno je proučiti klijenta. Je li adresa ispravna? Ima li internetsku stranicu? Je li tvrtka u blokadi? Koja je njihova trenutna bonitetna ocjena? Ispravno proučite njihovu financijsku bonitetnu ocjenu i dnevno pratite dinamičnu bonitetnu ocjenu – detaljno proučite bonitetne podatke i obratite posebnu pozornost na to jesu li se u tvrtki u posljednje vrijeme dogodile neke veće promjene: promjene indeksa plaćanja, blokade, stečaj, promjene semafora itd.

detaljno proučite bonitetne podatke i obratite posebnu pozornost na to jesu li se u tvrtki u posljednje vrijeme dogodile neke veće promjene: promjene indeksa plaćanja, blokade, stečaj, promjene semafora itd. I postojeće i „redovite klijente“ potrebno je detaljno pratiti – Bisnode istraživanja pokazuju da 80 % svih kreditnih gubitaka uzrokuju postojeći klijenti, zato je ključno pratiti i njihov položaj.

Kako smanjiti rizik?

Poslovni rizik može se značajno smanjiti ako u pravom trenutku imate na raspolaganju prave informacije. Uz Bisnode rješenja možete pronaći nove klijente i pratiti očekivane promjene na tržištu, što je posebno važno u turbulentnim vremenima. Možete si postaviti obavještavanje o blokadama tvrtki, možete pratiti indeks plaćanja i provjeravati kako vaši partneri plaćaju ostalim poslovnim partnerima, koliko je povezanih tvrtki u vlasničkoj mreži i koliko su tvrtke spremne na izvanredne okolnosti te provjeriti je li tvrtka objavila stečaj, jer imate vremena 90 dana da potraživanja prijavite u stečajnu masu. Da biste otkrili prevarante i spriječili ih da postanu dio portfelja vaših kupaca, razvili smo rješenje za sprečavanje prijevara. Bisnode se ponosi dugogodišnjim iskustvom otkrivanja kreditnih gubitaka prije nego što do njih dođe te izbjegavanja budućih gubitaka zbog prijevara. Na taj način vaša tvrtka može godišnje uštedjeti milijune eura, a vi znate s kim poslujete. Bisnode rješenja za izbjegavanje prijevara temelje se na prepoznavanju uzoraka i analizi poslovnih mreža. Analizom stečajeva utvrđujemo koje tvrtke i članovi odbora predstavljaju visoki rizik. Uz naš dinamični skup propisa upozoravamo vas na sve koji bi mogli predstavljati rizik i zbog toga ih je potrebno provjeriti prije nego što s njima počnete suradnju. U provođenju mjera kojima osiguravate uspješnije poslovanje nemojte zaboraviti da su za budućnost tvrtke važni i zdravi i zadovoljni zaposlenici.

Pristup Bisnode Mobileu za svaki hrvatski ured (od kuće)

Radite li i vi od kuće za vrijeme pandemije? Bisnode ostaje vaš pouzdani partner i u izvanrednoj situaciji jer želimo poslovnoj javnosti olakšati rad „iz kućnog ureda“. Svim smo hrvatskim tvrtkama zato omogućili besplatni pristup Bisnode Mobilnom rješenju, koje omogućuje uvid u rad subjekata iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije. U vaš mobilni telefon utipkajte solidarnost.bisnode.hr, ispunite sva polja i ostvarite besplatni pristup regionalnim poslovnim informacijama. Bisnode Mobilno rješenje omogućuje vam pristup svim važnim informacijama u regiji – bilo gdje i bilo kada – na vašim pametnim telefonima. Putem njega brzo pristupate pouzdanim, kvalitetnim i preglednim informacijama i tako smanjujete rizik u svojem poslovanju. Bisnode Mobilno rješenje pruža informacije o vašim poslovnim partnerima, uključujući podatke za kontakt i podatke o vlasnicima, financijske podatke za sve tipove pravnih osoba, financijsku i dinamičnu ocjenu, indeks plaćanja i grafičke trendove financijskih podataka za posljednje tri godine. Bisnode rješenje dostupno je za korištenje 24 sata na dan, unatoč izvanrednim okolnostima, a uz to vam tijekom uobičajenog radnog vremena pružamo i besplatnu pomoć i savjetovanje u korištenju na broj telefona +385 1 30 30 500 ili na e-adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Pratite promjene na tržištu, pazite na sebe i na svoje bližnje, kao i na svoje suradnike i zaposlenike!