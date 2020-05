KRAJ MANDATA: Nogometni prijelazni rok onemogućio bi 36 saborskih prebjega

Ovog ponedjeljka čak je 151 osoba zbog koronavirusa pospremljena u izolaciju, koja će za neke od njih završiti tragično. Riječ je, naravno, o saborskim zastupnicima. Većina će odmah iz izolacije u predizbornu kampanju, ali neke od njih čeka politička smrt. Drugo i ne zaslužuju protagonisti saborske garniture koja će ostati upamćena ponajprije po prevrtljivosti, trgovini mandatima i žetončićima. Sabor je ostao bez vjerodostojnosti prije tri godine, kad je HDZ razvrgnuo koaliciju s Mostom i, umjesto da krene na izbore, za zamjenskoga koalicijskog partnera uzeo je HNS, a saborsku većinu Plenkoviću je dopunio Milan Bandić.

Problem je u tome što su se zastupnici HNS-a u Sabor došlepali na listi SDP-a kao njegovi koalicijski partneri. Zbog toga se ta stranka prepolovila – petero zastupnika promijenilo je koaliciju i ostalo je u HNS-u, a četvero nije htjelo ući u koaliciju s HDZ-om i osnovali su svoju stranku. Bandićeva je pak lista osvojila samo dva zastupnička mjesta, da bi kraj mandata njegov klub dočekao s desetero članova, a još četvero je prodefiliralo kroz tu HDZ-ovu ispostavu.

U samo tri godine, ako matematika ne vara, čak je 36 zastupnika pretrčavalo iz koalicije u koaliciju, iz stranke u stranku, iz kluba u klub, ili su osnivali nove vlastite strančice, uglavnom za jednokratnu upotrebu. Vlaho Orepić i Zlatko Hasanbegović promijenili su po tri stranke, a jedno vrijeme bili su i nezavisni zastupnici. Trgovanje mandatima i žetončići tako su obilježili deveti saziv Sabora, u kojem su se od sjednice do sjednice mijenjali sastavi koji igraju, pa čak i sastavljale nove ekipe, baš kao u kvartovskim rekreacijskim malonogometnim haklovima. Ovakva saborskoga kaosa nema čak ni u nogometnoj kaljuži. Tamo postoje prijelazni rokovi – prije prvenstva i još jedan u polusezoni. To bi trebalo uvesti i u Sabor. Na izborima počinje 'prvenstvo' pa ti igraj u istoj ekipi do kraja mandata. A možeš i prestati, ali onda ne smiješ promijeniti ekipu/stranku, nego možeš objesiti mandat o klin.

Nažalost, postoji 'kvaka 22': politički prijelazni rok morali bi propisati – političari. A njima odgovara sadašnja zakonska regulativa i dopuštanje ovakve trgovine mandatima koja graniči s političkim kriminalom.