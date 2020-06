Krčki LNG terminal u potpunosti zakupljen za iduće tri plinske godine i nema više slobodnog kapaciteta

Kapacitet krčkog LNG terminala u potpunosti je zakupljen za iduće tri plinske godine i nema više slobodnog kapaciteta, priopćeno je u ponedjeljak iz tvrtke LNG Hrvatska, koja je izvijestila i da je dio kapaciteta na terminalu zakupila kompanija Powerglobe Qatar LLC. Sukladno Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (UPP), svake godine do 15. lipnja zainteresirani korisnici terminala mogu dugoročno zakupiti slobodne kapacitete uplinjavanja UPP-a na terminalu.

Do isteka tog datuma zaprimljena je ponuda kompanije Powerglobe Qatar LLC, kojom je zakupljen preostali dio slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a. Ta je kompanija, inače, zakupila dio kapaciteta sve do plinske sezone 2034./2035. Inače, plinska godina traje od početka listopada jedne do kraja rujna iduće godine, no kako LNG terminal na Krku s radom treba krenuti početkom iduće godine tako je plinska godina 2020./2021. od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine. Tehnički kapacitete LNG terminala je 2,6 milijardi kubičnih metara godišnje.

Po podacima iz objave tvrtke LNG Hrvatska, Powerglobe Qatar LLC je za idućih pet plinskih godina (od 2020./2021. do 2024./2025.) zakupila po 0,468 milijardi prostornih metara, dok je u plinskim godinama od 2025./2026. do 2029./2030. zakupila po 0,624 milijarde kubika, a potom u idućih pet godina (od 2030./2031. do 2034./2035.) po 0,936 kubika.

Uzimajući u obzir ostvareni zakup kapaciteta s današnjim danom popunjenost LNG terminala u prvoj godini (plinska godina od 1. siječnja 2021. do 30. rujna 2021.) je ukupno 1,878 milijardi kubika, a u iduće dvije plinske godine (2021./2022. i 2022./2023.) je zakupljeno ukupno 2,54 milijarde kubika.

Po podacima tvrtke LNG, za plinske godine od 2023./2024. do 2026./2027. za sada je zakupljeno po nešto više od dvije milijarde kubika, a potom u plinskim godinama od 2027./2028. do 2029./2030. po nešto više od 1,1 milijardu kubika.

Vlada je investicijsku odluku o realizaciji plutajućeg LNG terminala na otoku Krku donijela početkom prošle godine, a tada je zakup kapaciteta bio na razini 0,52 milijarde kubika (većim dijelom se to odnosilo na HEP, a manjim na Inu). No, početkom svibnja ove godine je objavljeno da je dio kapaciteta zakupio MET Croatia Energy Trade, a početkom lipnja da dio kapaciteta zakupila i MFGK Croatia, inače članica mađarske MVM grupe.

Kako je bilo objavljeno početkom svibnja, MET Croatia Energy Trade je za prvu plinsku godinu 2020./2021. zakupio 0,22 milijarde kubika, a za iduće dvije plinske godine po 0,54 milijarde kubika. MFGK Croatia je, pak, za prvu plinsku godinu (od siječnja do rujna 2021.) zakupila gotovo 0,7 milijardi prostornih metara, a idućih šest plinskih godina po nešto više od milijardu kubika.

Time je rasla i ukupna zakupljenost kapaciteta LNG terminala, a nakon današnje objave da je dio kapaciteta zakupio Powerglobe Qatar LLC objavljeno je i da je za iduće tri plinske godine zakupljen sav slobodni kapacitet LNG terminala na otoku Krku. Vrijednost investicije u plutajući LNG terminal na otoku Krku je 233,6 milijuna eura. Europska komisija je za izgradnju LNG-a dodijelila bespovratna sredstva u iznosu 101,4 milijuna eura, budući da je projekt LNG terminala uvršten na listu projekata od zajedničkog interesa Europske komisije.