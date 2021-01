Kreću javni radovi u SMŽ i potpore za radna mjesta svima

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u četvrtak je mjere aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu dopunio novom podmjerom 'Javni rad - otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na područjima Sisačko-moslavačke županije'. Ujedno je potporu za očuvanje radnih mjesta omogućio svim poslodavcima s područja na kojima je proglašena katastrofa zbog potresa.

Upravno vijeće HZZ-a donijelo je odluku o izmjenama i dopunama uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godinu, navodi se u priopćenju.

- Odlukom Upravnog vijeća uvedena je nova podmjera: Javni rad - otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na područjima Sisačko-moslavačke županije, s obzirom da je područje te županije pretrpjelo najveće štete uzrokovane potresom - ističu iz HZZ-a.

U podmjeru 'Osposobljavanje na radnom mjestu' dodana je ciljana skupina nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju HZZ-a koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja, a za koje je uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja škola.

- Trajanje mjere je do šest mjeseci uz predviđen trošak osposobljavanja od 2.500 do 18.000 kuna, a u nositelje osposobljavanja dodani su i poduzetnički inkubatori - navodi se.

Potpore za očuvanje radnih mjesta za sve, bez obzira na djelatnost i pad prometa

HZZ u priopćenju ističe i da su dopunjeni kriteriji za mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj i veljaču.

Tako se 'omogućuje korištenje potpore svim poslodavcima s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa, osnivače i vlasničke udjele i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni'.

Uvedene su i izmjene vezane za dokazivanje pada prihoda za navedenu mjeru. Traže li potporu za siječanj, poslodavci Poreznoj upravi trebaju dokazati da su u prosincu 2020. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prosinac 2019. i to na temelju predaje PDV obrasca za prosinac 2020. i prosinac 2019. To znači da poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. i to na osnovu predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Mijenjaju se i uvjeti za dokazivanje pada prihoda i za poslodavce koji su osnovani nakon 1. srpnja 2019. godine i posluju duže od godine dana. Ti poslodavci trebaju dokazati da su u prosincu 2020. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prosinac 2019. godine, ako traže potporu za siječanj, odnosno dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine.