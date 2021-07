Kreću potpore za prometni sektor, brodare i prijevoznike u vrijednosti od 60 milijuna kuna

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je u srijedu javne pozive za dodjelu potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim poduzetnicima u prometnom sektoru, brodarima i prijevoznicima, za što je predvidjelo ukupno 60 milijuna kuna.

Riječ je o nastavku mjera pomoći prometnom sektoru s ciljem ublažavanja posljedica pandemije, navode u priopćenju iz Ministarstva te dodaju da je dodjelu tih potpora odobrila na prošlotjednoj sjednici Vlada za pogođene sektore, među kojima je upravo najpogođeniji prometni sektor odnosno povremeni prijevoznici i brodari.

Dva poziva koje je objavilo Ministarstvo namijenjena su stoga poduzetnicima koji obavljaju povremeni prijevoz putnika (brodari putničkih brodova za jednodnevna i višednevna turistička putovanja u nacionalnoj plovidbi) i koji su povezani s djelatnostima pomorskog i obalnog prijevoza putnika, putničkih agencija i touroperatora. Pozivi traju do 1. studenog 2021.

Visina potpore na koje mogu računati, kako se navodi u oba poziva, nije viša od utvrđenih prihvatljivih troškova poslovanja poduzetnika u promatranom razdoblju, pri čemu za brodare ukupni iznos potpore po prijevoznoj jedinici ne može biti veći od 25 tisuća kuna, a za povremene prijevoznike ovisi o kategoriji vozila s kojima rade.

Tako za osobni automobil M1 kategorije (kapaciteta 7+1; 8+1 putničko mjesto računajući i mjesto vozača) iznos potpore ne može biti ukupno veći od 3.000 kuna po prijevoznoj jedinici, dok za autobuse odnosno vozila M2 i M3 kategorije iznos potpore ne može ukupno biti veći od 7.000 kuna po vozilu.

Svi poduzetnici će te potpore moći ostvariti uz više uvjeta, među kojima su i oni da im je odlukom stožera ograničeno poslovanje, da ne koriste nijednu drugu potporu ili mjeru nadoknade opravdanih troškova poslovanja te da imaju pad prihoda u 2020. i u 2021. od najmanje 75 posto u odnosu na 2019.

Iz Ministarstva ističu i da su to jednokratne i bespovratne državne potpore za nadoknadu dijela ili svih plaćenih troškova poslovanja brodarima i prijevoznicima kojima je zbog pandemije narušena gospodarska aktivnost, a očekuju da će to pridonijeti pokretanju i oporavku njihova poslovanja kako bi u ovu, ali i iduću turističku sezonu krenuli s povećanom likvidnošću i smanjenim obvezama.

Te će potpore dodjeljivati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2021. Iz Ministarstva još dodaju da su do sada kroz program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti dodijelili više od 45 državnih jamstava u vrijednosti većoj od 145 milijuna kuna.