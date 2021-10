Krešimir Macan s Marijem Stipanovićem uložio više od 1,5 milijuna kuna u njihov novi zagrebački restoran

Jedan od najpoznatijih PR-ovaca u Hrvatskoj, Krešimir Macan, također i direktor agencije za odnose s javnošću Manjgura, nedavno se upustio u još jedan poduzetnički pothvat. S dugogodišnjim prijateljem i poslovnim suradnikom, IT-jevcem i vlasnikom restorana Savica Eatery Marijem Stipanovićem, otvorio je restoran Matrix na istoku grada Zagreba. Macan je manjinski partner u ovom restoranu koji djeluje u sklopu poslovnog centra Matrix Office Park, a osim vrhunskih jela i vina, u vrijeme ručka nude i dnevna jela po popularnim cijenama. Unatoč gustom rasporedu, što zbog obveza u Manjguri, što zbog restorana s kojim je dobro krenulo, za Lider je odgovorio otkuda ideja da se, uz dugogodišnju poduzetničku karijeru u području odnosa s javnošću, okuša i u ugostiteljskom biznisu.

– IT-jevac Mario Stipanović, poznatiji kao jedan od vlasnika svjetski nagrađivane tvrtke Human (bivša Web burza), već godinama uspješno vodi niz restorana od kojih je zadnji bio Savica Eatery. Kako smo godinama prijatelji, te i poslovno surađujemo, Mariju sam jednom prilikom rekao da računa na mene kada bude nešto slično otvarao, što je i on napravio kad me pozvao za partnera u Matrixu – priča Macan, kojemu je ovo prvi ugostiteljski pothvat.

Zajedno su do sada uložili preko 1,5 milijuna kuna u kvalitetnu opremu restorana, ali i u vinski podrum. No, s ovakvim je biznisom potrebno imati strpljenja dok se ne 'uhoda', stoga će se ukupna vrijednost investicije moći procijeniti tek nakon prve godine poslovanja. Kako kaže Macan, želja im je raditi modernu kuhinju od vrhunskih hrvatskih namirnica i uz to nuditi odlična vina.

Poznato, ali drugačije

U realizaciji te ideje pridružili su im se 26- godišnji zagrebački chef Marko Jantolek, koji je nakon kuhinje Michelinovom zvjezdicom nagrađenog Noela i bistroa Pod zidom, nove ideje i jela odlučio pripremati upravo u Matrixu gdje je zaslužan za jelovnik i odabir namirnica. A da bi se jela savršeno sljubila s hranom brine iskusna hrvatska ugostiteljica i sommelierka Manuela Maras, voditeljica restorana.

– Još davno sam pomislio kako bi bilo super doći u lokal u kojem chef ima odriješene ruke smišljati kreacije i uveseljavati posjetitelje svojim čarolijama okusa, a sve to pak sljubljeno vrhunski s najboljim vinima i maslinovim uljima. Ovaj koncept će sigurno to postići, prije svega zahvaljujući kombinaciji talenta i iskustva Marka i Manuele. Mi ćemo kao investitori učini sve da imaju savršene uvjete za rad. I to nam je prvenstveno želja – objašnjava Macan, siguran da će im se uložena investicija vratiti kroz neko vrijeme, čime, kaže, uopće nisu opterećeni.

– Držimo se modernog bistronomskog koncepta koji ima poveznicu s visokom kuhinjom. Kuhamo moderno i raznovrsno, te koristimo raznolike kvalitetne namirnice. Voće, povrće i meso dolazi s malih obiteljskih gospodarstava, meso, riba i jaja, stižu iz slobodnog uzgoja, a tuna je jadranska. Misao vodilja čitavog jelovnika i ponude jest – poznato, a opet drugačije – kaže Macan.