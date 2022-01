Krešimir Madunović (Iskonov CEO): Pratimo baš sve aktualne trendove konzumacije videosadržaja

Minulu godinu Iskonov CEO Krešimir Madunović pamtit će po povećanju udjela korisnika optičke infrastrukture u svojoj bazi, po intenzivnijem i naprednijem korištenju web-alata među korisnicima i po jednom vrlo važnom lansiranju nove usluge: Iskon.Play TV-a, koji prati baš sve aktualne trendove konzumacije videosadržaja u Hrvatskoj. S Madunovićem smo provjerili što će u svijetu sadržaja obilježiti 2022. godinu.

Što gledatelji u Hrvatskoj trenutačno najviše traže? Kakvi su trendovi u konzumaciji videosadržaja?

– Druga pandemijska godina dodatno je učvrstila promjene u konzumaciji videosadržaja, a koje smo počeli primjećivati 2020. Za početak, s korisničke se strane u Hrvatskoj, kao i drugdje, nastavlja streaming from home trend. Uložili smo više vremena, nerijetko i novca, da kod kuće kreiramo idealno okružje za filmske večeri s mnogo izbora i kvalitetnom slikom. Kinodvorana više nam nije toliko važna. Na raspolaganju imamo mnogo velikih streaming-platformi, IPTV, neke nove usluge poput našeg Iskon.Play TV-a... Ta povećana mogućnost izbora dovodi nas do drugoga velikog trenda, rotacijskog churna. Lako i rado prebacujemo svoj fokus (i novac) s jednog streaming-servisa na drugi tijekom godine. Tome je pogodovalo i bingeanje kao način konzumacije videosadržaja, a koje je već dulje prisutno kao trend. Za kraj, u sve većem broju stižu nam i manji, specijalizirani streaming-servisi i to će u 2022. biti sve prisutnije na našem tržištu. Za nešto nižu cijenu od velikih igrača, ti će servisi ponuditi nišne sadržaje za specifične grupe gledatelja.

Kakve novosti su na raspolaganju ili u planu?

– U drugoj polovici 2021. u Iskonu smo predstavili Iskon.Play TV, uslugu koja odgovara na sve opisane nove potrebe korisnika. Usluga se odmah počela sjajno prodavati – pokazalo se da smo spremni za taj korak dalje u konzumaciji videosadržaja i da nas klasična linearna televizija zaista sve manje zanima. Na Iskon.Play TV-u svaki gledatelj sam bira TV kanale, tj. paketiće koje želi gledati i plaćati, a koji u nemalom broju slučajeva uključuju i on demand sadržaje. Osim toga, korisnik dobiva maksimalno fleksibilnu uslugu koju može nositi sa sobom u drugu nekretninu i na putovanja, što će uskoro postati još lakše zahvaljujući Android aplikaciji čiji razvoj upravo završavamo. Osim aplikacije, drugi nam je cilj na Iskon.Play TV-u objediniti zaista bogat niz streaming-sadržaja i tako kreirati jedan centralni hub koji može uspješno pokriti sve korisničke želje i potrebe. Za kraj, Iskon.Play TV će uvijek dolaziti bez ugovorne obveze i kao OTT usluga, što znači da će raditi na mrežama svih operatora i na bilo kojoj lokaciji na kojoj postoji Wi-Fi.