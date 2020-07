Krešimir Vlašić: Poslovna avijacija je zapostavljena, a mogla bi biti od velike koristi turizmu i gospodarstvu

Paralelno s proslavom 10. rođendana u prosincu prošle godine, aviokompanija Jung Sky koja djeluje na tržištu poslovne avijacije, na poziciju direktora za operativno poslovanje iz Croatia Airlinesa dovela je Krešimira Vlašića, menadžera s više od 27 godina u avioindustriji s kojim smo popričali o samoj industriji, promjeni kompanije, mogućnostima koje poslovna avijacija nudi gospodarstvu i turizmu, očekivanjima i planovima za naredne godine.

Što biste izdvojili kao ključne razloge prelaska u Jung Sky nakon 27 godina u Croatia Airlinesu?

Kada cijelu karijeru i gotovo tri desetljeća provedete u jednoj sredini, osjećaji svojevrsnog zasićenja i želje za novim izazovima su normalna stvar. Motivi za promjenu očekivano postanu kombinacija različitih okolnosti. Svejedno, kao jedan od glavnih razloga prelaska izdvojio bih činjenicu da je Jung Sky nakon 10 uspješnih godina sada pred točkom pozitivne prekretnice. Naime, ako dio svoje karijere u CA mogu izdvojiti kao posebnim, to bi svakako bila faza u kojoj se pristupilo zamjeni flote s Boeinga na Airbus. Ne navodim to samo zbog tehnološki bitno naprednijih zrakoplova, već i svega čemu se organizacija treba prilagoditi da bi takve zrakoplove optimalno uvela u promet. Upravo takva faza očekuje Jung Sky s obzirom da je jedan od planova zamjena postojećih Cessni (CJ2) zrakoplovima Legacy 600 koji će tvrtku uvesti u potpuno novu dinamiku poslovanja i čija će uspješnost uvelike ovisiti o snazi uspostavljenog sustava upravljanja operacijom. Svidjela mi se vizija uprave tvrtke, a pomisao da zajedno s njima predvodim tu prekretnicu bila je presudna. Potrebe Jung Skya su baš u onim segmentima u kojima smatram da sam najjači i u kojima uživam raditi.

Kako gledate na prvih pola godina u poslovnoj avijaciji i privatnoj aviokompaniji u usporedbi sa sustavom iz kojeg ste došli?

Velika je to promjena, zamijenio sam okruženje od preko tisuću ljudi s tvrtkom koja ima 26 zaposlenika. No dobio sam ono što sam očekivao i priželjkivao, a to je izraženu fleksibilnost sustava u kojem se odluke donose i provode trenutno. Došao sam u sjajnu radnu okolinu u kojoj pozitivno ozračje i visoku razinu entuzijazma možete osjetiti svakog dana. Jasno, kao i sve tvrtke, posebno u zračnom prometu, i Jung Sky snažno osjeća posljedice COVID-a, međutim baš ta fleksibilnost i brzina odlučivanja rezultirale su činjenicom da poslovanje nije ugroženo već je rezultiralo značajnim promjenama u planovima koji su sada prilagođeni novim okolnostima, ali su i dalje maksimalno ambiciozni.

Kako je počela cijela priča vezana uz Jung Sky?

Osnovali su ju prije više od 10 godina Krešimir i Vedran Jung. Za razliku od danas, Jung Sky usluge su u početku koristili većinom domaći ljudi jer je tvrtka prvo nudila panoramske letove iznad Brača i Zagreba. Išlo im je odlično, ali bilo je to tek zagrijavanje za neusporedivo veće i kompleksnije tržište poslovne avijacije. Prvi poslovni mlažnjak tvrtka je kupila 2011. nakon čega je uslijedio period dokazivanja i pozicioniranja Jung Sky usluge na europskom tržištu i to u industriji u kojoj je konkurencija izuzetno izražena. Tvrtka se od starta kvalitetno i umjereno razvijala te je vrlo brzo stekla izvrsnu reputaciju među ciljanom javnosti.

Kakav je status malih privatnih aviokompanija u Hrvatskoj? Kako ste zadovoljni poslovanjem u posljednjih 10 godina koliko ste na tržištu?

Privatna, odnosno poslovna avijacija je prilično zapostavljena djelatnost u Hrvatskoj. Jedva da postoji svijest, ali i interes o tome koje su ključne odlike ove usluge te koliko bi mogla biti od koristi turizmu i gospodarstvu općenito. Iako većinom letimo van RH te su naši putnici dominantno stranci, žao nam je što je to tako i što gospodarstvo ne koristi pozitivne efekte poslovne avijacije. Stoga i smatramo važnim da kao pioniri poslovne avijacije i dalje širimo pozitivan glas i educiramo sve uključene subjekte te da svojim poslovanjem budemo pozitivan primjer u RH.

Koje destinacije pokrivate? Gdje najčešće letite?

Ima nas zaista posvuda u Europi, a letimo i u sjevernu Afriku. Jedna od ključnih karakteristika poslovne avijacije je da nemate standardiziran red letenja, idete tamo gdje klijent poželi i kada poželi, pod uvjetom da su svi uvjeti za realizaciju leta ispunjeni. Najfrekventnije strane destinacije u 2019. bile su Rim, Nica, London, Zurich, Beč, Milano, Berlin, Ženeva, Pariz...

Nema vas baš po Hrvatskoj? Kako uopće doći do vas tj. kako iznajmiti vaš zrakoplov?

Ne bih rekao da nas u Hrvatskoj nema, preciznije je reći da su naši putnici u vrlo dominantnom postotku stranci. U 2019. godini smo primjerice sletjeli na više od 200 različitih zračnih luka, a od tog su ZL Zagreb i ZL Split prema frekvenciji letova bili u top 10, dok je samo jedno mjesto niže ZL Zadar. Najam zrakoplova je vrlo jednostavan, ponuda se može tražiti direktno od naše prodaje ili indirektno preko osoba koje u vaše ime sve organiziraju. To su tzv. 'brokeri' s kojima mi najčešće i komuniciramo. Ako trebate let isti dan ili unutar nekoliko sati, sve je izvedivo ukoliko trenutni raspored zrakoplova to dozvoljava. Poslovna avijacija je u pogledu organizacije leta vrlo praktična.

Kakvi su bili planovi za ovu godinu i koliko vas je ova kriza 'unazadila'?

Kriza je planove kratkotrajno odgodila, ali ni od čega nismo odustali jer nam svi pokazatelji trenutno govore da za to neće biti potrebe. Strateški najveća stavka koja Jung Sky uvodi u novu eru poslovanja je kupovina trećeg zrakoplova. Laicima to možda ne zvuči kao tako veliki korak, no riječ je o zrakoplovu duplo većeg dometa i s duplo većim brojem sjedala, a sve to za sobom povlači širenje tima za minimalno trećinu trenutne brojke, nova tržišta, drukčiju klijentelu, nova pravila igre za pilote, prodaju, operativni centar, održavanje, marketing...

Možete li nam reći nešto o samoj floti? Koje avione vozite, koliko ih imate, imate li u planu kupovati nove zrakoplove? Koje su cijene malih zrakoplova koje koristite?

Trenutnu flotu čine dva identična mlažnjaka tipa Cessna 525 A CJ2, kapaciteta 6+1 sjedalo s dometom oko 2.500 km čime je moguće dosegnuti većinu odredišta u Europi i sjevernoj Africi bez zaustavljanja. To su tzv. 'light jet' zrakoplovi, vrlo popularni za kratke i srednje dugačke letove. Zrakoplov koji želimo kupiti je Embraer Legacy 600 i bio bi to prvi Embraer u hrvatskom registru.

Dok su tijekom krize veliki avioprijevoznici bili prizemljeni, što se događalo s vama?

Broj letova je bio značajno smanjen, ali nismo morali zaustavljati operacije u potpunosti. Upiti su stizali kontinuirano, no na vrhuncu karantena diljem Europe bilo je nevjerojatno teško te upite realizirati. Ipak, bilo je tzv. repatrijacijskih letova kada su se ljudi vraćali u domicilne države. Ožujak je bio vrlo dobar, u travnju je broj letova pao za više od 80%, dok smo već u svibnju taj pad prepolovili i dalje nastavili s vrlo solidnim brojkama.

Koja je vaša klijentela, imaju li posebne zahtjeve?

Od rujna do travnja to su uglavnom pripadnici poslovne zajednice, vlasnici tvrtki, visoki menadžment... U ljetnim mjesecima raste broj turista zbog čega su jako tražene mediteranske destinacije, među njima i Hrvatska. Često s nama lete i poznati sportaši, glumci, pjevači, TV zvijezde, a nekih specifičnih ili izvanrednih zahtjeva baš i nema. Uglavnom je to u okvirima različitih vrsta cateringa tijekom leta.

Što vi možete dodatno ispuniti vašim klijentima, osim prijevoza?

Trenutno smo fokusirani na uslugu prijevoza od jedne zračne luke do druge. Ako klijent to zatraži, nemamo nikakvih problema organizirati i prijevoz od zračne luke do smještaja, no to je već 'outsourcing', a i takvi upiti nisu česti. Dugoročno radimo na kreiranju paketa koji spaja let našim zrakoplovom s boravkom u luksuznom hotelskom smještaju i to prvenstveno u Hrvatskoj. To je projekt u kojem vidimo veliki potencijal i promjenu paradigmi koje se vežu uz letove privatnim zrakoplovima, no i ovo je jedan od planova koje je korona kriza odgodila na iduću godinu.

Cijene? Ako možete navesti?

Cijene variraju po sezoni, a neke od varijabli mogu biti i troškovi zračne luke, korištenje VIP loungea i sl. Cijene su između 1.800 i 2.200 eura po satu leta, neovisno koliko je putnika u zrakoplovu.

Kako mjere popuštaju, kako se to odražava na vaš posao?

Ljudi se vraćaju standardnoj svakodnevici i obavezama. Za našu klijentelu to znači da mogu odraditi putovanje bez većih problema ili nužnosti samoizolacije po ulasku u drugu državu. Čim su najstrože mjere uklonjene primijetili smo skok u upitima i realizaciji.

Može li poslovna avijacija imati veću ulogu u samom turizmu u RH? na koji način?

Poslovna avijacija dovodi ljude vrlo visoke platežne moći i to praktički iz svih dijelova svijeta. Iz perspektive putnika, usluga je brza, fleksibilna i prilično jednostavna za realizaciju što posebno dobiva na težini u okolnostima koje su nas zadesile posljednjih mjeseci kada se intenzivno razmišlja o epidemiološkim rizicima s jedne te nude li redovne aviokompanije zračnu liniju prema željenoj destinaciji s druge strane. Razloga za češću i konkretniju komunikaciju turističkog sektora s operatorima poslovne avijacije definitivno ima.

Jeste li otpuštali za vrijeme krize? Koliko imate ukupno zaposlenika?

Trenutno imamo 26 zaposlenika među kojima je devet pilota. Od početka krize do danas u Jung Skyu nije bilo otpuštanja niti smanjivanja plaća na što smo veoma ponosni. To u današnjim uvjetima i nakon svega što se događalo, posebno u avioindustriji, zaista nije mala stvar i potvrđuje da su u 'jezgri' ove tvrtke vrlo zdravi poslovni temelji.

Što očekujete od poslovanja do kraja godine? Jesu li gubici veliki?

Gubici u svakom slučaju nisu nenadoknadivi, pogotovo uzmemo li u obzir da su ljeto i jesen standardno naši najjači mjeseci, a imamo razloga očekivati i dobar dio „novih“ putnika koji će htjeti iskoristiti činjenicu da je putovanje privatnim zrakoplovom epidemiološki najjednostavnija i najprihvatljivija opcija. Ako neće doći do ponavljanja karantena te onakvih restrikcija u zračnim lukama kakve su bile u travnju, očekujemo da bismo do kraja jeseni u potpunosti ulovili rezultate iz prošlih godina.

Planovi za iduću godinu?

Nadoknaditi ili završiti sve što je planirano za ovu godinu. Kupiti novi zrakoplov, pojačati timove te ih strukturirati sukladno novim zahtjevima i nadograđenim operacijama. Također planiramo finalizirati projekt spajanja leta s vrhunskim smještajima te u svakom trenutku biti spremni za nove varijacije korona krize.