Kristijan Cinotti: Digitalizaciju će preživjeti samo računovođe koji postanu financijski direktori

Kristijan Cinotti osnivač je i direktor tvrtke Mazars Cinotti s dvadesetogodišnjim iskustvom u konzultantskom biznisu. U široj javnosti poznat je i kao inicijator projekta ‘Mali svjetionik za velike ljude‘ – čiji je Lider medijski pokrovitelj – u sklopu kojeg su upravo prošlog tjedna dodijeljene nagrade najboljim radnicima. Prošlog je tjedna na konferenciji tvrtke Fininfo održao i vrlo zanimljivu prezentaciju o upotrebi poslovnih podataka, što je bio povod za razgovor o toj temi, ali i o sumraku klasičnog računovodstva kakvo danas poznajemo.

Financijski podaci o prošlogodišnjem poslovanju za sve tvrtke objavljuju se tek u lipnju… Bi li ubrzanju pomoglo buduće ‘samoknjiženje‘ računa i znači li to ujedno smrt cijele jedne profesije?

– Velika je zabrinutost, koja nije toliko loša, ali traži od nas transformaciju, prije svega od ljudi koji rade na unosu podataka. To je dosadan posao koji će nestati. Ti ljudi moraju početi razmišljati, steći nova stručna znanja i komunikacijske vještine. Već dulje ponavljam svojim zaposlenicima da oni od računovođa, ‘ukucavača‘ podataka, trebaju postati financijski direktori poduzeća jer ih ovakve nitko više neće trebati.

Ali, kad ih osposobite, otići će zaposliti se kao financijski direktori…

– Ne nužno. Mali poduzetnik tu funkciju eksternalizira, treba mu dvaput na mjesec. Rekao sam kolegama da će obilaziti klijente, predlagati im kako poboljšati biznis. Bit će mnogo više komunikacije i interpretacije financijskih i računovodstvenih informacija. Poduzetnik treba nekoga da mu te komplicirane i stručne termine prevede na njegov jezik i brine se umjesto njega To će biti ključno. Procjenjuje se da će u idućih nekoliko godina u računovodstvu nestati od četrdeset do pedeset posto radnih mjesta. To je velik udarac. Danas, ako želite biti BMW-ov dobavljač, morate uzeti njegov softver. Tako s njim radi Multinorm iz Cerne. Naime, BMW više ne zaprima ulazne račune u papirnatom formatu, nego se sve knjiži automatski u stvarnom vremenu. Pri tome, naravno, postoje odgovarajuće digitalne interne kontrole.

Dakle, imat ćemo završni račun svakog dana?

– Ne samo da će biti moguće u budućnosti, to je tehnološki moguće već danas.