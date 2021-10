Kriza u pomorskom prijevozu za sada nije značajno pogodila hrvatske luke

Pandemijom izazvana globalna kriza u pomorskom prijevozu, koja je uzrokovala dramatične poremećaje u lancima opskrbe mnogim robama, sve veća zagušenja velikih svjetskih luka stotinama brodova koji čekaju na ukrcaj ili iskrcaj tereta te vrtoglavi rast cijena brodskoga transporta, nije se zasad prelila u Jadran odnosno značajnije utjecala na poslovanje dviju naših najvećih teretnih luka. Na globalnu krizu u pomorskom prijevozu kojoj se ne nazire kraj odnosno na poremećaje u lancima opkrbe utjecalo je niz faktora – od pandemijom izazvanog privremenog zatvaranja velikih kinesekih luka i nedostatka transportnih kontejnera do manjka transportnih radnika i vozača kamiona potrebnih za prijevoz roba iz zagušenih američkih i europskih luka do krajnjih odredišta.

U Luci Rijeka koja je u prvih šest ovogodišnjih mjeseci u odnosu na lani povećala ukupni promet za 35 posto, ali i smanjila udio onog kontjenerskog za jedan posto upoznati su sa promjenama koje se događaju u svjetskom pomorskom prometu i sa zabrinutošću prate razvoj situacije. Poznato im je da je globalni tržišni poremećaj nastao zbog zastoja u kontejenerskom prometu, gomilanja tereta u lukama, prvenstveno kineskim i naglog rasta potražnje za kontejnerima i da je sve to imalo za posljedicu značajan porast vozarina zbog nedovoljnog broja kontejnera u odnosu na potražnju. Upoznati su u našoj najvećoj teretnoj luci i sa činjenicom da su se određene robe već prebacile ili se nastoje organizirati prijevozi morem konvencionalnim brodovima te da je zbog rasta potražnje za takvim načinom prijevoza uočljiv u posljednih par mjeseci i trend povećanja cijena vozarina i konvecionalnih brodova.

– Ovakva situacija u pomorskom prometu se do sada nije odrazila na promet Luke Rijeka ali u svakom slučaju bez stabilizacije stanja kroz pad cijena vozarina pratimo sa zabrinutošću sve daljnje promjene. Luka Rijeka kao jedna od karika u lancu opskrbe robama je u svakom slučaju izložena poremećajima na globalnom tržištu ukoliko ne bi došlo do normalizacije cijena pomorskog prometa u daljnjem dužem vremenskom periodu. Obzirom da smo kontinuirano u kontaktima s našim partnerima vjerujemo da će tijekom narednih mjeseci ipak doći do normalizacije – kažu za Lider u Luci Rijeka na čije je poslovanje globalna kriza u pomorskom prijevozu ipak već donekle utjecala, i u prvoj polovici godine za koju su poznati poslovni rezultati.

Poslovni rezultati za treći ovogodišnji kvartal još su u pripremi i u skladu sa pravilima objavljivanja financijskih izvještaja biti će objavljeni i na tržištu kapitala dostupni do kraja listopadu. U kontekstu pandemijom izazvane globalne krize u pomorskom prijevozu razvidno je, međutim, da je u ukupnom prometu Luke Rijeka u prvoj polovici godine smanjen jedino udio kontejnerskog prometa. Smanjen je, doduše, minimalno, tek za jedan posto, no znakovito je da su to smanjenje na kraju polugodišta u Luci Rijeka obrazložili nestašicom kontejnerske opreme početkom godine i poremećajima na globalnom tržištu. Izuzev tog minimalnog smanjenja udjela kontejnerskog prometa, promjena u strukturi tereta u prvoj polovici godine u odnosu na prošlu, kažu u Luci Rijeka, nije bilo, naglašavajući da preko svojih terminala prekrcavaju široku paletu tereta, od željezne rude, ugljena, drvene rezane građe i raznih metalnih proizvoda do stoke, žitarica i uljarica. Rast je ostvaren u gotovo svim segmentima tereta, najveći u segmentu rasutih tereta u strukturi kojih prevladavaju željezna ruda i ugljen dok u prometu generalnog tereta uvjerljivo dominira drvo.

Rast prometa u prvoj polovici godine bilježe i u Luci Ploče, a dobre poslovne rezultate obrazlažu činjenicom da su se ove godine poboljšali makroekonomski čimbenici naspram istog lanjskog razdoblja kada su zatvaranja i ostali pandemijski aspekti imali negativan globalni učinak. Kažu u Luci Ploče da su globalni poremećaji u lancima opskrbe veliki izazov ali da oni ne očekuju veće utjecaje na poslovanje. Obrazlažu to podatkom da ove godine svi indeksi industrijske proizvodnje pokazuju značajan rast čime je povećana potreba i cijena logistike dobara. U prilog drugoj po veličini našoj teretnoj luci, iznimno važnoj i za gospodarstvo susjedne Bosne i Hercegovine bez vlastite teretne luke, ide i stanje gospodarstva BiH gdje je zabilježen značajan oporavak u odnosu na prošlu godinu.

– Poslovanje Luke Ploče je svakako ovisno o trendovima na globalnom tržištu, poglavito kretanjem cijena burzovnih roba koje Luka Ploče prekrcava za svoje komitente, no spremni smo odgovoriti svim nadolazećim izazovima. Iako je zatvaranje pojedinih kineskih kontejnerskih luka utjecalo na zagušenje drugih kontejnerskih luka diljem svijeta, što je utjecalo na distribuciju robe do krajnjih potrošača, poslovanje Luke Ploče nije ugroženo jer je kategorizirana kao luka univerzalne namjene, te služi za prekrcaj gotovo svih vrsta tereta koji se pojavljuju u međunarodnom pomorskom prometu, a ne samo kontejnera – argumentiraju u Luci Ploče tvrdnju da im zbog globalne krize u pomorskom prijevozu poslovanje nije ugroženo.

Zbog pravila objavljivanja poslovnih rezultata ni oni prije vremena ne mogu otkriti podatke za treći kvartal, dok prema javno dostupnim podacima u prvom polugodištu bilježe porast prometa od 22 posto. U strukturi tereta koji se prekrcava i ove godne prevladavaju rasuti tereti, a do pada prometa od 10 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine došlo je i u toj luci u kontejnerskom prometu, što upućuje na prelijevanje globalne krize i na kontjenerski segment poslovanja Luke Ploče.

Prema pisanju Financial Timesa, ispred najvećih svjetskih kontejnerskih luka u ovom je trenutku usidreno šestotinjak brodova koji čekaju na iskrcaj odnosno ukrcaj tereta, što je dvostruko više nego početkom godine, a globalnoj krizi u pomorskom prijevozu ne nazire se kraj. Najmanje se, dva do tri dana, čeka u kineskim lukama. U najvećoj europskoj luci, onoj roterdamskoj, brodovi su na čekanju i do šest dana, a najteža je situacija u američkim lukama u kojima se čeka i do dvanaest dana. U Kuehne+Nagelu, jednoj od najvećih globalnih transportnih i logističkih tvrtki sa sjedištem u Švicarskoj očekuju da bi kriza mogla potrajati, najmanje i u prvom kvartalu 2022. godine, dok u danskom Maersku, najvećem svjetskom kontejnerskom prijevozniku, ne mogu prosuditi je li najgore prošlo i što se sve može dogoditi ulaskom u zimsko razdoblje na sjevernoj polutci i uobičajenim izazovima zatvaranja lučkih terminala uslijed vjetra i snijega.

Prema ocjeni analitičke agencije Moody's, poremećaji u lancima opskrbe toliko su veliki da će spriječiti globalni gospodarski oporavak, a problemi u svjetskoj ekonomiji će biti još veći od trenutnih kao što je prestanak proizvodnje automobila uslijed manjka računalnih čipova. Upozoravaju da će globalna proizvodnja biti otežana jer se isporuke ne vrše na vrijeme, a da će troškovi i cijene porasti i da zbog toga rast BDP-a u svijetu neće biti tako snažan. Moody's upozorava i da je zagušenju luka pridonio nedostatak vozača kamiona, a spominju i izazov u usklađivanju pravila i regulacija prema kojima se transportni radnici kreću iz luke u luku u svijetu te nedostatak usklađenih globalnih napora da se osigura nesmetan rad svjetske logističke i transportne mreže.

