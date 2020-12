Krizni diktati - I vi ste postali najvažniji svom poslodavcu

Da nema epidemije i posljedične krize, ovo bi bilo još jedno kasno ljeto u kojem bismo zdvajali kako na tržištu nema dovoljno radne snage, kako se novi poslovi i narudžbe za izvoz jedva mogu pokriti zapošljavanjem stranaca, kako je potrebno porezno rasteretiti veće plaće da bismo zadržali stručne zaposlenike… Umjesto toga koronavirus, broj oboljelih, mjere, zatvaranje, samoizolacija i kriza ključne su riječi kojima je obojena naša stvarnost, pa nije nikakvo čudo što je to utjecalo i na tržište rada.

Broj nezaposlenih raste kao odgovor na krizu zbog karantene i stopiranja gospodarstva kad se još o virusu vrlo malo znalo, a COVID-19 diktira i druge trendove i prioritete u zapošljavanju. A oni su sljedeći: zadržavanje svih zaposlenika dok god je to moguće, osiguranje zaštite zdravlja, prilagodba na rad od kuće. Slično je među zaposlenicima: poželjniji su poslodavci koji rade u stabilnim industrijama koje nisu toliko pogođene krizom, poput telekoma i IT industrije, a kao važna povlastica traži se mogućnost rada od kuće. U ovu je godinu Zubak Grupa ušla sa šesto zaposlenih i s toliko će je radnika završiti. Najveća razlika u odnosu na prijašnje godine jest to što ta tvrtka u ovoj godini nije imala potrebu za zapošljavanjem sezonske radne snage, što je prije bila redovita praksa u djelatnostima kao što je npr. najam vozila.

Pozitivna promjena

U Grupi nisu pesimistični. – U ovom trenutku planirali smo proširenje timova u djelatnosti Oryx Asistencije, ne samo u Hrvatskoj već i u Srbiji, BiH i Makedoniji, te u razvojnim projektima kao što je Neostar, tehnološka platforma za kupnju, prodaju i servisiranje automobila. Koronakriza ​promijenila je selekcijske procese, sada su nove tehnologije ustaljena praksa i početni razgovori održavaju se s pomoću rješenja kao što su Microsoft Teams i slični, što štedi vrijeme i novac organizaciji i potencijalnim novim zaposlenicima. Pozitivna promjena u svakom slučaju –​ istaknuo je Ivan Zubak, član Uprave Zubak Grupe.

Zapošljavalo se

Dok oni tek planiraju nova zapošljavanja, u ENNA grupi su unatoč svemu lošemu u ovoj godini zaposlili dvadesetero novih ljudi u u Hrvatskoj i Mađarskoj. Neki od njih su pripravnici, a neki su iskusni stručnjaci na svojim područjima. Za regrutaciju i odabir primijenili su online testiranje, a u slučaju zapošljavanja u inozemstvu provodili su i online razgovore za posao.

– U ostalome se postupak zapošljavanja nije se previše promijenio – poručila je Kristina Ribičić, menadžerica ljudskih potencijala u ENNA grupi, i napomenula da su, zahvaljujući tomu što posljednjih godina stalno digitaliziraju poslovanje te brzoj i racionalnoj prilagodbi novonastaloj situaciji, bez većih teškoća poslovnu aktivnost održali i tijekom karantene, kad su mnogi njihovi zaposlenici radili od kuće, i to na uobičajenim razinama, a ni nova zapošljavanje nisu im bila osobit izazov.

Izazovna godina

Dok jedni i u krizi zapošljavaju, drugi su prisiljeni na restrukturiranje, poput Ine, koja je pogođena i padom cijena nafte i plina te potražnje.

– Ovo je globalna kriza koja je pogodila sve naftne i plinske kompanije te su one uvelike reagirale jednako, vlastite troškove i ulaganja prilagodile su situaciji na tržištu. Zbog toga smo bili primorani prilagoditi poslovanje i pokrenuti restrukturiranje. Taj se postupak ne razlikuje u odnosu na način na koji se provodio prije pandemije. Operativne i financijske mjere bile su potrebne kako bismo sačuvali integrirani način, održali stabilnost i strukturu poslovanja te osigurali dovoljan novčani tok za strateška ulaganja. Ova je godina, sigurno, jedna od izazovnijih za naftnu i plinsku industriju, a oporavak sigurno neće biti ni brz ni jednostavan – poručili su iz Ine i napomenuli kako je teško u današnje vrlo promjenjivo vrijeme govoriti o trendovima, pogotovo kad je u pitanju zapošljavanje, ili ih prognozirati, jer situacija se može mijenjati iz dana u dan.

– Općenito očekujemo nastavak digitalizacije selekcijskog procesa, djelomično i uključivanja novih ljudi u kompaniju, ali i različitih fleksibilnijih oblika zapošljavanja – procjenjuju i Ini u kojoj su pak posebno ponosni na to što su kao odgovoran poslodavac proveli sve mjere zaštite sigurnosti i zdravlja, i to u jeku najveće koronakrize.

Zaposlenici koji nisu radili od kuće nisu se zarazili, ostali su zdravi, pa tvrtka nije trebala angažirati dodatnu radnu snagu za neometano obavljanje posla.

Kako je pak bilo organizirati rad još jednoga takvog sustava s nekoliko tisuća ljudi koji čak ni u najstrožoj karanteni nisu mogli raditi od kuće, nego na terenu, znaju i u Hrvatskoj pošti. Uspostavili su timove koji se mimoilaze i broj kontakata među njima sveden je na minimum. Administracija koja može raditi od kuće također se rotira u turnusima, odnosno tjednima. Poslovna strategija prilagođena je novim okolnostima, a nova su zapošljavanja gotovo potpuno obustavljena.

– Zapošljavamo malo više od 9500 ljudi, ali posljednjih smo godina radili na smanjivanju administracije i povećavanju operative. U tom nam je procesu, većinom prirodnim odljevom, broj zaposlenika na razini tvrtke smanjen za otprilike pet stotina. Postupak zapošljavanja je standardiziran, ali s obzirom na to da tijekom razdoblja strožih mjera nismo zapošljavali, nije se provodio ni selekcijski postupak ni intervjui. Naravno, sad smo sve postupke prilagodili i koristimo se zaštitnim sredstvima poput maski i dezinficijensa kao i naši potencijalni kandidati, a intervjue obavljamo i telefonski –​ istaknuo je Mario Bebić, izvršni direktor Ureda za upravljanje ljudskim resursima u Hrvatskoj pošti.

Tri glavna trenda

Kao i mnogi drugi veliki poslodavci, Iskon se, kao i ostatak HT grupe, usredotočio na zadržavanje radnih mjesta i financijskih uvjeta. U tome su, napominju u kompaniji, potpuno uspjeli. Naravno, dodao je Ivan Gorski, HR business partner u Iskonu, uz osiguranje maksimalne zaštite zdravlja svih zaposlenika.

– Zaposlenicima koji inače rade u prodavaonicama ili na terenu osigurali smo takav posao koji mogu obavljati i od kuće, i to u, smatramo, rekordnom roku s obzirom na brojnost naših snaga na terenu. Potrebni uvjeti za rad od kuće osigurani su i svim Iskonovim studentima – rekao je Gorski.

Tijekom pandemije, ali i u sljedećem razdoblju, kompanija očekuje znatno manje odlazaka zaposlenika u odnosu na razdoblje prije koronakrize, što u njoj pripisuju pozitivnoj percepciji poslodavca i dobrom tretmanu zaposlenika u doba lockdowna. Ova je kriza tržište rada podsjetila na prednosti rada kod stabilnog poslodavca u stabilnoj industriji poput telekomunikacija, misli Gorski, koji zbog toga očekuje da će Iskon i cijela HT grupa imati više prijava na natječaje koje planiraju objaviti ove i sljedeće godine.

– Općenito primjećujemo tri glavna trenda u ponašanju kandidata u traženju posla. Prvi je smanjenje želje za promjenom posla, kandidati sa sigurnim poslovima teže prihvaćaju nove prilike. Nadalje, više se traže poslovi u sigurnim industrijama, na poslovima u kojima osjećamo sigurnost radnog mjesta. Treći je trend da je mobilan rad, tj. rad od kuće, velika pogodnost pri traženju posla –​ naveo je Gorski i napomenuo da u Iskonu online testiranje za posao nije nikakva novina.

Tvrtka ga je uvela prije nekoliko godina, pa se i ne može govoriti o novom trendu koji je izniknuo iz koronakrize.

– Naše iskustvo pokazuje da su kandidati bili zadovoljni online testiranjem i razgovorom, zato ćemo nastaviti primjenjivati taj način gdje god se to pokaže korisno ili zgodno. Kriza nas je, ipak, potaknula da ubrzamo digitalizaciju uključivanja novih zaposlenika, odnosno onboardinga, što ćemo uvesti do kraja godine. Onboarding je ono što se, zapravo, u procesu najviše promijenilo u krizi s obzirom na fleksibilan oblik rada koji sada primjenjuju gotovo svi naši zaposlenici – zaključio je Gorski.