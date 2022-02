[Poslovni putopis] KTC ove godine otvara dva nova trgovačka centra i benzinsku crpku

Prije trideset godina Ivan Katavić u Križevcima je osnovao obiteljsku tvrtku koja je danas među deset najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj. KTC u svojoj matičnoj Koprivničko-križevačkoj županiji ima 403 zaposlenika, a sveukupno u kompaniji radi 1438 ljudi. Sve je započelo jednom trgovinom osobitom po tome da se poljoprivredni proizvodi otkupljuju od lokalnih poljoprivrednika, ali s godinama se biznis diverzificirao te tvrtka danas ima svoje poljoprivredne ljekarne, benzinske stanice, ugostiteljske objekte te hotele i apartmane na kontinentu i na jadranskoj obali. Usto, tu su i karate i rukometni klub.

Uspješno prevladane turbulentne godine

Lako je zamijetiti da su za neke od segmenata poslovanja posljednje dvije godine bile prilično nezgodna vremena. Pa ipak, predsjednica Uprave KTC-a Daliborka Kranjčić kaže da su protekle godine uspješno poslovali ostvarivši šest posto više prometa nego 2020. godini te rastući u svim segmentima poslovanja - trgovini, ugostiteljstvu, poljoljekarnama i benzinskim postajama.

Prošlogodišnjim prihodom od 1,68 milijardi kuna, KTC je premašio i rezultat iz pretpandemijske 2019. kada je uprihodio 1,62 milijarde kuna te dramatične 2020. koju je obilježio lockdown, smanjen promet derivata na benzinskim postajama te zatvaranje ugostiteljskih objekata. To se odrazilo i na financijski rezultat, zabilježen je blagi pad prihoda koji su te 2020. iznosili 1,6 milijardu kuna. Međutim, unatoč pandemiji i odluci o neradnim nedjeljama, KTC je u 2020. zabilježio četiri posto rasta u trgovini.

Da su koronavirus i novi obrasci ponašanja zaživjeli i u njihovim trgovinama može se iščitati već i iz KTC-ove internetske stranice na kojoj je vidljivo da su za svoje kupce uz već postojeći klub vjernosti uveli posebnu aplikaciju, ali i omogućili dostavu online narudžbi na kućnu adresu.

Pandemija je i u prošloj godini imala snažan utjecaj na poslovanje s obzirom na to da su ograničenja za ugostiteljske objekte bila na snazi čitave godine, a ne zaboravimo, u KTC-ovim restoranima se održavaju proslave vjenčanja i drugih prigoda. No, u drugoj polovici godine ugostiteljsko se poslovanje počelo polako stabilizirati, tako da je na kraju i u tom segmentu ostvaren nešto veći promet nego 2020.

KTC ima i vlastitu putničku agenciju u Križevcima te razvijenu ponudu u turističkom sektoru. U njegovom su vlasništvu aparthotel Milenij i Vila Verica u Baškoj Vodi, hotel Milenij u Makarskoj i istoimeni apartmani na Rabu. Bave se i kontinentalnim turizmom te nude smještaj u Virovitici te u Križevcima u sklopu restorana Klara. Organiziraju i lovačke aktivnosti, a uz brojne restorane koji su najčešće u sklopu njihovih trgovačkih centara, imaju i Lovačku kuću Sokolovac.

Energetska kriza

Taman kada je krenulo nabolje s ugostiteljstvom, započela je energetska kriza. Od sredine listopada do kraja prvog tjedna u prosincu na snazi je bila Vladina odluka o ograničenju cijene naftnih derivata, što je distributere dovelo u nezgodnu poziciju, među njima i KTC.

- Nametnuta ograničenja su nam uzrokovala manju dobit jer su nabavne cijene derivata rasle, a prodajna cijena je bila ograničena intervencijom države, usmjerenom samo na jednu kariku u lancu opskrbe derivatima, što smatramo nekorektnim postupkom. Na svu sreću ograničenja nisu trajala predugo i nismo dovedeni u situaciju da moramo dovoditi u pitanje ugovore s poslovnim partnerima zbog nemogućnosti da poštujemo dogovorene uvjete. To bi bila stvarno apsurdna situacija - ističe Kranjčić te pojašnjava važnost tog segmenta poslovanja činjenicom da su u 2021. benzinske postaje imale 18,56 posto udjela u ukupnom prihodu KTC-a.

Izazovima nije kraj, dolaze euro i inflacija

Gospodarska previranja i pandemijska kašljucanja mogu se očekivati i u ovoj godini, tako da utjecaji korone i svega što je sa sobom donijela, od porasta cijena proizvoda i usluga, poremećaja u lancima opskrbe do ukupne gospodarske neizvjesnosti, ostaju najveći izazov za poslovanje ove križevačke tvrtke. No, izazova ima još.

- Planiranje tekućeg poslovanja u ovim uvjetima je otežano jer moramo uzimati u obzir daleko veći broj varijabli nego u normalnim okolnostima, a neke od njih su potpune nepoznanice. Od ostalih izazova po 'težini', tu su prilagodbe za uvođenje eura, čija provedba u operativnom poslovanju gospodarskim subjektima neće biti nimalo jednostavna, rast cijena energenata najavljen za drugi kvartal tekuće godine te nešto za što smo se nadali da više nikada nećemo osjetiti, a to je pojava sada već značajne stope inflacije - navodi predsjednica Uprave KTC-a svjesna da dinamičnim obratima ni nakon svih dosadašnjih dramatičnih promjena još nije kraj.

Novi trgovački centri

Ove godine u kojoj tvrtka slavi 30. obljetnicu od osnutka u planu su veliki projekti i ulaganja od minimalno 45 milijuna kuna koja će se financirati pola iz vlastitih sredstava, a pola kreditiranjem poslovnih banaka. Uz ulaganja u modernizaciju postojećih trgovina, otvaraju se i dvije nove.

Do Uskrsa će otvoriti novi trgovački centar u Čazmi, u ovom trenutku za njega je otvoreno dvadesetak oglasa za nova radna mjesta. To će ujedno biti 26. grad u kojem je KTC prisutan.

Ove se godine planira krenuti i u investiciju u Đurđevcu gdje je već kupljeno 8.000 četvornih metara zemljišta za novi supermarket i benzinsku crpku. I ta bi investicija trebala biti dovršena do kraja 2022. No, to nisu sve novosti u tom gradu, naime, u sklopu postojeće trgovine KTC-a bit će otvorena poljoljekarna.

- Što se tiče ciljeva za idućih pet godina, KTC će i dalje biti usklađeni s dosadašnjom strategijom kompanije, a to je stabilan organski rast i širenje poslovanja te pozicioniranje kao prepoznatljiv i stabilan regionalni trgovački lanac. U trenutnoj situaciji dokle god traje pandemija i svi poremećaji koje ona uzrokuje, teško je predviđati bilo kakvu značajnu ekspanziju poslovanja općenito, a kamoli specifično u nekom pojedinom segmentu. U slučaju jenjavanja epidemije, voljeli bismo da nam se za početak djelatnosti turizma i ugostiteljstva vrate u ranije planirane trendove - odgovara nam Kranjčić na pitanje koji segment poslovanja u budućnosti očekuje najveća ekspanzija.

