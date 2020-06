Kultura poslovanja - Svijet je možda selo, ali oru ga i hrvatske inovacije

Kad bi tvrtka bila osoba, kultura poslovanja bila bi njezina osobnost. Za razliku od nas (ne)običnih smrtnika kojima okolina samo pripomaže u razvoju naslijeđene osobnosti, tvrtka ima privilegij svoju mijenjati iz temelja. Upravo je kultura poslovanja ključan faktor hoće li, analogno onomu što se događa pri upoznavanju s novom osobom, zaposlenici osjećati kemiju već u prvom doticaju s tvrtkom. Budući da je ipak riječ o nečemu neopipljivome, iako to možda neće moći verbalizirati, partneri i klijenti također prepoznaju odbojnost ili privlačnost suradnje koja proizlazi iz kulture tvrtkina poslovanja.

Saznali smo kakve su vrijednosti, uvjerenja, stajališta, standarde, svrhe i ponašanje, odnosno osobnosti, za sebe odabrale tri globalno i lokalno uspješne hrvatske tvrtke. Zajedničko im je što posluju u branšama koje su na izvoru inovacija i nove trendove u svom poslovanju prihvaćaju gotovo svakodnevno, što zahtijeva savršenu organizacijsku i kulturnu posloženost. Njihova praksa može poslužiti kao korisna smjernica što naglasiti u razvoju radne okoline i novoj normali.

– Mi smo kreativna agencija, živimo od kreativnosti, i zbog prirode posla trudimo se stvarati uvjete za kreativnost i svojevrsnu mentalnu okretnost. Nastojimo slijediti principe takozvanog agilnog pristupa poslovanju koji ubrzava katkad ograničavajuće procedure, što ne znači da one nisu potrebne, i koji na neki način može razbuktati kreativnost u rješavanja zadataka i izazova. To se posebno odnosi na način na koji radimo na pojedinim projektima s klijentima – kaže Nikola Žinić, kreativni direktor agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Kompanijski DNK

Agilni pristup prigrlile su mnoge tvrtke, osobito one kojima su imperativ fleksibilnost i spremnost na brze promjene. Taj pristup najčešće primjenjuju one za razvoj softvera, pa ni hrvatski startup svjetske slave Q u tome nije iznimka.

– Agilni pristup radu neizostavan je u Q-u, veća ga godinama primjenjujemo i prilagodili smo mu cijelo poslovanje – ističe operativni direktor i suosnivač Vedran Tolić. Otkako postoje, dodaje, njeguju kulturu poslovanja.

– Od osnutka Q-a interna kultura jedan nam je od najvažnijih faktora poslovanja jer je to DNK svakog poduzeća. Unatoč vrlo brzom rastu uspjeli smo većinom zadržati kulturu malog poduzeća u kojem nema stroge hijerarhije, cijeni se i naglašava timski rad te svatko može tražiti i uputiti savjet – kaže direktor jedne od tvrtki u Europi koje najbrže rastu, čiji je zagrebački ured opremljen foteljama za odmor, konzolama za videoigre i stolovima za stolni tenis i stolni nogomet, što daje 'šmek' high-tech tvrtki iz Silicijske doline.

Od tog dojma ne odudara ni popis klijenata. Stvaranje ugodne radne okoline u kojoj zaposlenici imaju osjećaj pripadnosti i zajednice u Q-u potiču čestim zabavnim i društvenim aktivnostima poput kvizova, turnira u raznim igrama, planinarenja ili sportova u prirodi. Nisu osamljeni u toj praksi.

– Redovito održavamo interne prezentacije kreativnih ideja u formatu natjecanja na kojem ljudi iz agencije diskutiraju i glasuju, a na kraju najbolji dobivaju konkretne nagrade – ističe i Žinić.

Kulturno redefiniranje

Da bi se zaposlenici zaista osjećali poštovanima u poslovnom smislu, osobito se njeguje kultura povratne informacije. U Q-u nam kažu da je ona veoma važna kako bi svi znali da se njihov glas čuje, a iz Brukete&Žinića&Greya otvorenu komunikaciju i kulturu povratne informacije navode kao glavnu preporuku svim tvrtkama. Upravo na tome najviše inzistiraju i u Komunikacijskom laboratoriju, agenciji za odnose s javnošću.

– Uvijek radimo na razvijanju kvalitetnih internih odnosa i zaposlenika koji nalaze svrhu u onome što rade. Rezultat je okolina koja je osnova našeg uspješnog poslovanja – potvrđuje Manuela Šola, direktorica agencije koja je u šesnaest godina postojanja prošla razne procese redefiniranja kulture poslovanja.

– To je normalno u svim organizacijama, bile one velike ili male. No ako imate jasno definirane vrijednosti i osnovni cilj, a to je stalno težiti izvrsnosti i imati zadovoljne i kvalitetne ljude koji isporučuju tu izvrsnost, onda je lakše prepoznati i korigirati elemente koji mogu djelovati negativno. Nama 'malima' to je još lakše jer smo otvoreni i fleksibilniji te možemo brže reagirati na promjene – objašnjava Šola.

Ljudi u fokusu

Sve tri tvrtke fokusirane su na klijente i ostvarivanje njihovih poslovnih ciljeva. Isporuka kvalitetnih i pravodobnih usluga, dizajnerskih ili softverskih rješenja nemoguća je bez konkurentnog i kvalitetnog kadra, a njega nije lako naći.

– U gotovo svim industrijama izražen je izazov pronalaska i zadržavanja kvalitetnog kadra, u Hrvatskoj prije svega zbog neusklađenosti obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada. Mladi ljudi koji danas izlaze na tržište manje razmišljaju o sigurnosti radnog mjesta, a više traže fleksibilnost koju im poslodavac može osigurati. Upravo ta fleksibilnost od njih zahtijeva veću odgovornost i to su elementi koji moraju biti u ravnoteži – zaključuje Šola.

Kompetencije su važne, ali gleda se i kako će se potencijalni novi zaposlenik uklopiti u tvrtkinu kulturu jer ako nisu kompatibilni, ili kultura neće zaživjeti ili će zaposlenik venuti pretvarajući se da mu ona odgovara.

– Otkako agencija postoji, pri zapošljavanju bilo nam je važnije to kako će se neka osoba uklopiti u agencijsku kulturu nego koliko ima iskustva i formalne edukacije – ustvrđuje Žinić čija je agencija doživjela veliku promjenu postavši dio Greya, jedne od najvećih komunikacijskih grupacija na svijetu.

Tom je prilikom tim znatno porastao pa su morali smisliti kako što jednostavnije i učinkovitije stvoriti zajedništvo. Platforma PechaKucha sa svojim formatom kratkih i zaigranih prezentacija poslužila im je kao mjesto za upoznavanje, a u pomoć za što bolje uvođenje tvrtkinih vrijednosti u praksu pozvali su i psihijatra.

Još transparentniji

Q nije postao dio velikog globalnog igrača, ali brzo je​ rastao i postajao globalan, što je donijelo izazove na koje je trebalo brzo odgovoriti. A kako bi tvrtka za razvoj softvera odgovorila na problem negoli razvojem aplikacije!

– Pokušavali smo naći pravi alat koji će riješiti probleme na koje smo nailazili i to je zaslužno za razvoj našega prvog internog proizvoda – mobilne aplikacije Jenz. Riječ je o kombinaciji više alata, poput anketa, anonimne kutije za kritike i prijedloge te, prema mojemu mišljenju najvažnijeg, zida na kojem se objavljuju zabavne, ali i formalne obavijesti zaposlenicima. Podignuli smo transparentnost, kulturu i komunikaciju, što se pokazalo nadasve uspješnim – zadovoljan je Tolić.

Ne postoji jedinstvena točna i ispravna kultura poslovanja. Ona je osobna i to bolja što se dulje kali. Nitko nije savršen, ali svi se mogu usavršavati. Nije svaka ideja i svaka promjena izvrsna, neke budu i fijasko, ali to ne treba obeshrabriti.

– Imali smo pokušaja i promašaja, ali nastojimo njegovati i samo načelo pokušaja i pogrešaka jer ako se bojimo pogreške, ne možemo biti kreativni – ohrabruje Žinić.

​Premda ne postoji tajni recept za stvaranje poslovne kulture koji vrijedi za sve, Tolić svim poslodavcima savjetuje što češće sastanke na kojima se daju povratne informacije i druži.

– Tvrtku treba gledati kao zajednicu, a da bi zajednica funkcionirala, ljudi moraju biti sretni. Što god ih usrećuje, napravite upravo to – predlaže Tolić.