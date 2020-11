‘Lex Vanđelić‘ i profesija gradonačelnik

Oporba i dio medija već su predložene izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi ocijenili kozmetičkima.



Ukidanje pozicije zamjenika gradonačelnika (u gradovima do 35.000 stanovnika) već se amortizira pripremanjem natječaja za nove pročelnike. To je ionako samo prašina iza koje je vlast pokušala prikriti ukidanje odredbe prema kojoj kandidat za gradonačelnika mora u tom gradu imati prebivalište šest mjeseci prije izbora.



Taj manevar već je prozvan 'lex Vanđelić'. Novi šef novog fonda za obnovu Zagreba od potresa Damir Vanđelić, naime, ima prebivalište u Rovinju, a paralelno s novom funkcijom počele su spekulacije da bi on mogao biti HDZ-ov kandidat za zagrebačkoga gradonačelnika.



A zapravo bi to mogao biti uvod u profesiju gradonačelnik. Stranački juniori prvo bi bivali upućeni u neku zabit, pa ako uspiju u općini, sele se u neki gradić, pa u županijsko sjedište, da bi u četvrtom mandatu stigli do kandidature za Zagreb. Nova politička škola u režiji HDZ-a umjesto Kumrovca.