Liana Keserić prva je žena kojoj je povjereno upravljanje velikom bankom

Jedna od dobrih stvari koje su proizašle iz afere koja je ovih dana potresala Raiffeisen banku jest to što je na čelo jedne banke koja posluje u Hrvatskoj, k tome velike, došla žena. Liana Keserić imenovana je vršiteljicom dužnosti predsjednika Uprave RBA-a nakon što je dotadašnji predsjednik Uprave Michael Müller podnio neopozivu ostavku pritisnut aferom zbog dokumenta u kojem se u pozivu PR agencijama, među ostalim uslugama, tražio pritisak na Ustavni i druge sudove u Hrvatskoj. Müllerova ostavka kao da je javnosti donijela zadovoljštinu i označila početak kraja krize, a imenovanje Keserić najavilo smirivanje situacije i otvorilo novo poglavlje poslovanja RBA-a u Hrvatskoj.

Nepoznata izvan RBA-a

U ekskluzivnoj izjavi za Lider prva žene RBA-a kaže da joj je od prvog dana imenovanja fokus sagledati banku iz što više perspektiva – građana, klijenata, kolega, suradnika i talenata.



– To je polazišna točka RBA-a u 2020. godini. Jer koliko god mi to nije lako reći, sve banke pa tako i RBA moraju biti jasnije, jednostavnije i napokon prihvatiti aktivniju ulogu u razvoju financijske pismenosti društva – rekla nam je Keserić i dodala da je upravo zato provedena transformacija banke kako bi 'klijentima pružili jasnoću i podršku, suradnicima povjerenje, talentima teške zadatke jer im samo to predstavlja izazov, a svima više ljudskosti'.



Liana Keserić nije ime koje je široj javnosti do sada bilo poznato, pa čak ni u bankarskim krugovima izvan RBA-a, ali oni koji su s njom radili imaju samo riječi hvale. Ova diplomirana ekonomistica rođena je 1975. godine, a u Raiffeisen banci je već dulje zadužena za IT poslove. Prema biografiji koju smo pronašli na stranicama Hrvatske narodne banke i RBA-a, Keserić postaje članica Uprave 2015. mjerodavna za transakcijske servise, operativne servise, IT, organizaciju, upravljanje poslovnim procesima, upravljanje projektima, nabavu, opće poslove te sigurnost.



Keserić je u RBA-u dugo, od 2001., od kada je strpljivo gradila karijeru. Zaposlila se u Sektoru transakcijskih poslova, a od 2005. godine obnašala je dužnost voditeljice Odjela odnosa s klijentima za transakcijske poslove u Direkciji za odnose s klijentima. Od 2007. do 2014. bila je direktorica Direkcije reklamacija i rekonsilijacija u Sektoru podrške. Nakon toga, a do imenovanja na funkciju članice Uprave, obnašala je dužnost izvršne direktorice Upravljanja odnosom s klijentima i alternativnim kanalima.

Nekadašnji dugogodišnjii predsjednik Uprave Raiffeisen banke i aktualni predsjednik Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović o Liani Keserić ima samo riječi hvale.



– Mlada je i sposobna. Smatram da je jako dobro da je jedna žena na poziciji predsjednice uprave banke, čega nam zaista nedostaje. Žena nema dovoljno ni u upravama banaka, a mnogo godina na čelu jedne velike banke koja posluje u Hrvatskoj nije bila žena – izjavio je za Lider direktor HUB-a. Prema njegovim riječima to što Keserić dolazi iz IT sektora sasvim sigurno je prednost za daljnji proces digitalizacije poslovanja Raiffeisen banke.



–​ Keserić je energična, voli timski rad, zna dobro dijeliti zadatke i motivirati suradnike, ukratko, odličan je izbor – decidiran je Adrović.



Na pitanje smatra li da će kada RBA donese odluku o imenovanju novog predsjednika Uprave Liana Keserić s mjesta vršiteljice dužnosti zauzeti upravo tu poziciju ili će na nju doći opet neki muškarac, po mogućnosti Austrijanac, Adrović se nasmijao i kratko odgovorio da je to pitanje za vlasnike.

Predispozicije za rezultate

Prvi čovjek HUB-a vjeruje da će Keserić brzo postići dobru koordinaciju različitih dijelova banke, jer je radila na više područja i ima veliko iskustvo, a time i predispozicije za postizanje dobrih rezultata i poboljšanje reputacije banke. Inače, prema podacima HUB-a žena u bankarskoj industriji zaista je malo, uz Lianu Keserić, na čelu Karlovačke banke je Željka Surač i tek ih je šest članica uprava banaka koje posluju u Hrvatskoj.



– Vrijeme je za ravnopravniju rodnu priču te za pozitivnu i kreativnu raznolikost u našoj industriji – rekla je predstavljajući sebe čitateljima Lidera Liana Keserić i dodala da će upravo na tome inzistirati kao predsjednica Uprave RBA-a.