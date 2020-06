Lider invest Zapad: Poduzetnička slika i prlLika

Uz novi broj poslovnog tjednika Lider ovoga tjedna možete čitati i Lider invest Zapad. Saznajte kakva je investicijska klima na 'zapadu' tj. regiji zvanoj i PrILika, kakva je gospodarska struktura, koje su najveće kompanije i kakvi su im planovi u novoj normali.



U posebnom prilogu možete pročitati financijsku analizu zapadnih županija. Na zapadu su dvije gospodarski uravnotežene županije s po 11 tisuća poslovnih subjekata, od kojih Istarska s 44,7% zaposlenih i 54,8% imovine regije stvara 45,5% prihoda i 53,2% neto dobiti, a Primorsko-goranska s 51,4% zaposlenih i 41,9% imovine 51,2% prihoda i 43,1% neto dobiti. Lička na svim tim pozicijama sudjeluje u regiji s tri-četiri posto. Udio imovine kojom se koriste, prihoda i neto dobiti koje ostvaruju mali i mikropoduzetnici u regiji PrILika znatno je veći u odnosu na RH. Detalje saznajte u tekstu koji piše Jozo Knez.



Turizam je najzanimljiviji sektor ulagačima u tri zapadne hrvatske županije – Istarskoj, Ličko-senjskoj i Primorsko-goranskoj; slijede ga trgovina i prerađivačka industrija. Prema gotovim projektima i onima koji su u tijeku Primorsko-goranska županija (PGŽ) veliko je gradilište u koje ulaže i realni i javni sektor: prvi u financijski sektor, nekretnine, turizam i trgovinu, a drugi u infrastrukturu, znanost, obrazovanje, zdravstvo i kulturu; riječ je o milijardama kuna. Među investitorima su i stranci, koji posljednjih godina često biraju Primorsko-goransku županiju za ulagačko odredište. Sve o investicijama na zapadu saznala je Kata Pranić.



Procjena Ministarstva turizma o investicijama u turizam 2020., koje se izrađuju na temelju ankete, početkom godine bila je milijardu i 76 milijuna eura. Dakako, bilo je to prije korone i prije nego što je turistički sektor pao na koljena. Prema informacijama s terena, velike hotelske kuće završit će prije planirane i dogovorene investicije, ali nove se odgađaju do daljnjega. Svi stišću remen i čekaju ishod situacije s pandemijom i Vladinim mjerama. Ne zapošljavaju se sezonci, a zbog vrlo sporog povratka rezervacija ovo ljeto vjerojatno neće biti otvoreni ni svi hotelski kapaciteti. Ipak, najviše se novca iz Istre slijeva u Istru, a zašto je tome tako piše Željka Laslavić.



Primorsko-goranska i Istarska županija najrazvijenije su županije u Hrvatskoj, i to ne samo zbog turizma i turističke djelatnosti nego i zbog razvijene industrije i poduzetničke klime. U prvoj su se uz pomorstvo razvile i druge gospodarske djelatnosti, među kojima su najvažnije prerađivačka i kreativna industrija, građevinarstvo, promet, trgovina te turizam. Gorski kotar tradicionalno je jako šumarsko i drvoprerađivačko područje, otoci su usmjereni na turizam, ali i na industrijske djelatnosti.Kako im to uspijeva saznala je Ksenija Puškarić.