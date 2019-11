Liderov prilog: Premium proizvodi i usluge

Ovaj tjedan uz redovni broj poslovnog tjednika Lider očekuje vas i poseban prilog 'Premium proizvodi i usluge' u kojemu ćete moći pročitati zanimljivosti iz 'welth managementa' tj. na koji način upravljati osobnim bogatstvom. Mnogi Hrvati nemaju takvih problema, ali nekolicina njih upravlja imetkom vrjednijim od 1,7 milijuna kuna. O upravljanju bogatstvom piše Ksenija Puškarić.

Zašto se tehnomilijarderi iz najboljeg šopinga vraćaju s novinama i zašto je kupovina novina među američkim milijarderima postala stvar prestiža saznao je Aleksandar Tešić.

What happens in Vegas, stay in Vegas ali ipak daleko od Vegasa. Iako ova rečenica zvuči pomalo čudno, nje se drže domaći vlasnici kasina. Također, kasino se prebacio i u online svijet, ali ništa se dramatično nije promijenilo, a kuća je i dalje uvijek na dobitku. O virtualnom klađenju piše Kata Pranić.

Automobili iz kutije su za djecu, ili pak nisu? I Rimac je smanjio svoj Concept_ One, a je li uz to i povikao Draga, smanjio sam automobil, nismo saznali. Koji sve proizvođači smanjuju svoje automobile, tko ih kupuje i koliko za ta mala čudovišta treba izdvojiti piše Jozo Knez.

Staro je novo novo iliti ga vintage. Što se sve vraća u modu i treba li od toga strahovati? Hoće li se u modnom izričaju vratiti 80-e? Nadamo se da neće, a što se sve događa i što je u trendu piše Valentina Starčević.

Cijeli prilog možete pročitati u digitalnom i tiskanom izdanju Lidera.