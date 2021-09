TOP 10 plaća u 1000 najvećih: Koja je tvrtka isplaćivala najviši neto od 36.330 kuna?

Tisuću najvećih hrvatskih kompanija iz publikacije objavljene uz novi broj Lidera prošle je godine isplaćivalo prosječnu neto plaću od 7282 kune. Prema tom pokazatelju moglo bi se zaključiti da se više isplati raditi u najvećim tvrtkama nego u ostatku. To je, naime, 1311 kuna, odnosno 22 posto više od prosjeka realnog sektora (bez banaka te zaposlenih u središnjoj i lokalnoj državi). To je 519 kuna (osam posto) više od hrvatske prosječne plaće u prošloj godini.

Sve to ne znači da su veliki poslodavci velikodušniji. TOP 1000 trošio je prošle godine za plaće oko 12 posto ukupnih prihoda, dok je za sve poduzetnike taj udjel 14,5 posto od prihoda. To znači da su velike kompanije produktivnije. Osim toga, velikim kompanijama dižu prosjek menadžerske plaće, a to posebno vrijedi za krovna, holding društva.

Javnost obično intrigiraju najveće plaće. Prema godišnjim financijskim izvještajima, najviša prosječna neto plaća među 1000 najvećih prošle je godine isplaćivana u Microsoftu Hrvatska i iznosila je 36.330 kuna na mjesec. Tako je IT tvrtka 'za dlaku' prestigla hrvatske ogranke triju farmaceutskih multinacionalki - Rochea, Boehringer Ingelheima i Novo Nordiska. GlaxoSmithKline i Medtronic Adriatic, koji su također u TOP 10 prema isplaćenim prosječnim plaćama, potvrđuju da je prošla, pandemijska godina, bila najbolja za svjetske farmaceutske divove.

Među deset najviših prosječnih plaća samo je jedna kompanija u hrvatskom vlasništvu – Atlantic grupa, krovna tvrtka carstva Emila Tedeschija.

Ako netko od čitatelja razmišlja o tome kako bi bilo dobro zaposliti se u nekoj od tih kompanija, treba reći da šanse nisu velike. Naime, deset tvrtki s ove top liste ne spada u radno intenzivne djelatnosti – imaju ukupno 665 zaposlenih, a više od sto zapošljavaju samo holdinzi Fortenove i Atlantica.