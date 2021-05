Liderovo istraživanje - Koji su brendovi najbolji prijatelji hrvatskih potrošača

Uz ovotjedni broj Lidera u tiskanom i digitalnom izdanju očekuje vas poseban prilog Brendovi koji sugerira da ništa nije kako se čini!

'Da je brend tvoj frend, koji bi ti bio najbolji?' pitali smo Liderove čitatelje u multimedijskom istraživanju provedenom od 15. do 26 travnja, usput istražujući koje su im se reklame urezale u sjećanje. Iz 6079 odgovora opet smo dobili potvrdu parole da ništa nije kao što se čini. Što je kategorija usluga i proizvoda u kojoj se brend nalazi uža, i lider je, logično, dobivao više glasova te se demokracija potvrdila sa svim svojim boljkama i vrlinama. Koji su vam brendovi frendovi analizirala je Sandra Babić.

J edna od legendarnih reklama legendarnih 'Nadrealista' iz osamdesetih godina prošlog stoljeća ide otprilike ovako: 'Koliko ste puta došli u iskušenje da zapalite na benzinskoj pumpi, ali to niste smjeli? Kompanija Šatro Petrol iz Srebrenika umjesto benzina na svojim pumpama toči vodu. Dođite na naše pumpe i pušite do mile volje.' Naravno da takva reklama u stvarnosti ne bi mogla proći, ali činjenica da je neki od nas pamte već više od trideset godina govori kakve bi reklame trebale biti: duhovite i s jasnom porukom. Uvijek su kreativci stvarali takve brend-kampanje, no danas, u vrijeme korone, vjerojatno su potrebnije više nego ikada zato što uz lojalnost potrošača podižu moral stanovništva. Kakve reklame danas 'pale' saznajte u priči Edisa Felića.

Zamah rebrendiranja posljednjih je godinu dana zahvatio mnoge svjetske brendove i neke kompanije: mijenjaju ime, izgled i logotip. Sve je u skladu s korporacijskom kulturom i novim društvenim vrijednostima, ali u nekim je slučajevima i posljedica pritiska javnosti sve sklonije tzv. kulture otkazivanja (cancel culture) iliti kulture brisanja. Nasreću, domaće kompanije nemaju problema s rasistički motiviranim imenima brendova poput stranih, nego to čine zbog tržišnih razloga. Sve o rebrendiranju saznala je Kata Pranić.

Sve je više potrošača osviješteno činjenicom da je smanjenje onečišćenja planeta Zemlje današnji imperativ, jer znanstvenici godinama upozoravaju da su nenadoknadive štete već učinjene te da treba poduzeti sve da bi se smanjio negativan utjecaj čovjeka na prirodu, ekosustav i klimu. Stoga brojni kupci, bilo oni u B2B (od biznisa do biznisa) ili B2C (od biznisa do potrošača) segmentu, biraju kompanije koje se brinu da njihova proizvodnja ima što manje negativnog utjecaja na okoliš i što manje emisije ugljikova dioksida, a taj se trend proširio i na ulagače, investicijske fondove, financijaše i bankare. Zašto je održivo poslovanje must have i in, zbog čega podiže cijenu proizvoda na tržištu, dionica na burzi, privlači ulagače otkrila je Aleksandra Brzić.

Nakon prvih poljoprivrednika, aviokompanija, banaka, prehrambene industrije, maloprodajnih lanaca i luksuzni su brendovi, pa i oni koji nude neopipljivu robu, poželjeli ući u svijet novinarstva. Kao da bi sad svatko izdavao svoj brend-magazin. O nešto drukčijim sadržajnim novinama piše Ksenija Puškarić.

Osim toga, u Brendovima pročitajte kako oglašavanje evoluira, zašto utjecaj utjecajnika (influencera) više nije odokativan, stiže li post-cookie era, kojih je TOP 100 najvrednijih brendova na svijetu te sve o digitalnom marketingu.