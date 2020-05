Ljubomir Jelić: Fondovi EU jedino su područje koje nije zastalo

Konzultantske su tvrtke, kao i cjelokupno gospodarstvo, suočene s promjenama koje je iznjedrila kriza. Kako se suočiti s novonastalom situacijom govori za Lider Ljubomir Jelić, vlasnik Jelić Konzaltinga, koji u razgovoru detektira probleme, ali i nudi rješenja ne samo za svoje klijente, nego za sve poslovne subjekte.

Što klijenti od vas traže u ovom kriznom razdoblju?

– Njima je veliki problem zadnjih godina bio pronaći kvalitetan kadar i svatko tko drži do svojih zaposlenika uložio je veliki trud kako bi stvorio konkurentne kadrove koje sada nastoje sačuvati. U cijeloj zemlji pokrivamo područje razvoja turističkih projekata, prerađivačke industrije, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, istraživačko-razvojnih projekata, inovacija, poljoprivrede, vinarstva, projekata u prehrambenoj industriji... i vidimo da se velika te mikro i mala poduzeća različito nose s novonastalom situacijom.

U kojem smislu?

– Veliki problem u Hrvatskoj je usmjerenost na tekuću problematiku, pa nema vremena za daljnji razvoj, što se vidi i prema visini ulaganja naših poduzetnika u istraživačko-razvojne projekte. K tome, u ovoj situaciji mnogo se poduzetnika koristilo našim uslugama u pripremi dokumentacije za Vladine potpore, ne zato što im je to sada nužno, već zbog straha od nepoznatog – ne znaju što će biti sutra. S obzirom na to da je nama core business priprema i provedba projekata koji su financirani iz EU fondova, bilo je nužno u šumi novih propisa klijente informirati o raspoloživosti mjera, koje su jako brzo izlazile s nizom preinaka, a to je dodatno opteretilo sve nas koji se bavimo pružanjem konzultantskih usluga. Pogotovo ako znamo da su EU fondovi trenutačno jedino područje koje nije zastalo, dapače, s obzirom na to da najviše radimo na njima, mogu reći da se još i intenziviralo.

Trebaju li tvrtke uvesti krizni menadžment?

– Nemamo tzv. državni krizni menadžment prema uzoru na Njemačku i druge zapadnoeuropske zemlje. Naime, novčana pomoć je samo kratkoročna mjera koja, na žalost, ima vijek trajanja i zato moramo okupiti najbolje stručnjake iz različitih područja u tijelo koje će biti zaduženo za rano otkrivanje krize te pružanje stručne pomoći kako bismo očuvali prosperitetne grane, a financijski bi se pomoglo samo poduzećima kojima je potrebno restrukturiranje.

Vjerujem da će se ovakve situacije češće pojavljivati u budućnosti i zato upravo sada moramo naučiti koliko je važan krizni menadžment te uspostaviti mehanizam unutar svakog poduzeća. Nažalost, upravljanje rizicima nije dio naše poslovne kulture i tu će se definitivno otvoriti novo područje i veliki izazov nama konzultantima.

Pružate i usluge u području poslovnog savjetovanja, financija i edukacija. Kako poslujete?

–​ Jelić Konzalting u posljednje je tri godine narastao za 124 posto prema ostvarenom prihodu, a u ovih sedam godina otkako poslujemo proveli smo više od 160 projekata čija je vrijednost 1,5 milijardi kuna te imamo više od 250 klijenata, od malih, srednjih do velikih poduzeća. Vjerovali smo u sebe i gradili vlastite kadrove koji su postali vrhunski konzultanti i možemo slobodno reći da smo postali pravi mali inkubator iz kojeg izlaze jaki stručnjaci u području EU fondova. Unutar poduzeća formirali smo vlastiti razvoj ljudskih kapaciteta, svaki novi zaposlenik prolazi internu edukaciju jer je još uvijek skoro nemoguće pronaći gotov kadar.

Kako ste iskoristili krizu?

– Nastojimo postati poduzeće bez papira, uspješno prolazimo tu tranziciju i danas imamo mnogo zadovoljnije djelatnike koji u svakom trenutku mogu pratiti i mjeriti svoj učinak. Implementirali smo JK Wiki – vlastitu 'enciklopediju' koja će u sebi sadržavati sva pitanja i odgovore s kojima se susrećemo u svakodnevnom poslovanju. Time želimo stvoriti bazu za buduće generacije koje će prolaziti proces učenja, da mogu od bilo gdje i bilo kada pronaći odgovor na svako svoje pitanje bez uključivanja mentora. Zahvaljujući etiketi pouzdanog partnera, nismo osjetili posljedice u vidu novougovorenih poslova, ali zasigurno ćemo, kao i svi drugi, osjetiti problem nelikvidnosti, za koji smo se na vrijeme pripremili.