LRH: Nova Liburnia koči većinskog vlasnika u dokapitalizaciji

Nova Liburnia, tvrtka koju su osnovali Grad Opatija te općine Lovran, Mošćenička Draga i Matulji, neće podržati odluku o dokapitalizaciji društva Liburnia Riviera Hoteli (LRH) izdavanjem novih dionica.

Premda Nova Liburnia nije većinska vlasnica LRH-a, u njezinim je rukama 25 posto plus jedna dionica najveće kvarnerske hotelske kompanije u čijem je portfelju devetnaest hotela i vila, zbog čega može odbiti odluke Glavne skupštine. Glavni je razlog odbijanja to što u Novoj Liburniji smatraju da se izdavanje novih dionica treba upotrijebiti za investicije i nove projekte, a ne za pokrivanje nelikvidnosti. Kako će na to odbijanje reagirati predstavnici većinskog vlasnika, nismo uspjeli doznati jer na Liderove upite nitko nije odgovorio.

Inače, LRH-ov je većinski vlasnik Gitone Adriatic, društvo posebne namjene osnovano radi LRH-ova preuzimanja od SN Holdinga Darka Ostoje. Gitone je dio ​Gitone Beteiligungsverwaltungsa, austrijske kompanije iza koje se nalazi privatna zaklada Holster sa sjedištem u Beču. Kako neslužbeno doznajemo, iza te zaklade stoje članovi njemačke obitelj Lürssen, najpoznatije po kompaniji Lürssen Yachts u kojoj se proizvode najpoznatije svjetske luksuzne megajahte. Obitelj Lürssen ​nedavno je svoj portfelj počela širiti na hotelski biznis u Beču, a ovo joj je prvo ulaganje u Hrvatsku. No zapelo je, ističe Ivo Dujmić, gradonačelnik Opatije, grada koji je i većinski vlasnik Nove Liburnije.

Prema njegovima riječima, otkako su novi vlasnici preuzeli LRH, nijednom nisu došli u Opatiju i sjeli za stol s predstavnicima lokalne vlasti koji su im legitiman partner u hotelskoj grupaciji. Premda su novi vlasnici ponudili Novoj Liburniji da se 'riješi' svojih dionica, kvarnerska ih je vlast odbila i tada su počeli problemi. Komunikacija je jednostavno prestala, rekao je Dujmić.

– A onda je došla korona i sve pogoršala. LRH-ovi većinski vlasnici prijavili su se i dobili potpore za očuvanje radnih mjesta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, a sve lokalne zajednice u kojima grupacija posluje oprostile su im, kao, uostalom, i drugim gospodarstvenicima u našim općinama, dugove za lokalne režije, od komunalnih naknada do spomeničke rente. Sada traže izdavanje novih dionica za pokrivanje nelikvidnosti, ali na to nećemo pristati – zaključio je Dujmić i dodao da za to postoje krediti i druge financijske opcije.