Luka Kunić (Nanobit): Moj posao je briga o životnom ciklusu aplikacije

Luka Kunić, senior game developer u Nanobitu, od malih je nogu bio okružen tehnologijom. Kako sam kaže, otac mu je u istoj struci, tako da je bilo očekivano da će i on krenuti u tom smjeru. Tek u srednjoj školi shvatio je koliko ga tehnologija zapravo zanima.

- Od prvog razreda krenuo sam na dodatnu nastavu informatike gdje smo se pripremali za natjecanja u programiranju i to mi je bilo jako zabavno. Zbog toga mi je računarstvo na FER-u bilo prvi i jedini izbor za studij.

Kakvu ti je podlogu dao fakultet?

Rekao bih da mi je fakultet dao odličnu podlogu i širinu znanja potrebnu za to čime se danas bavim. Velika prednost fakulteta je što je lako doći do znanja jer su sve bitne informacije ogranizirane na jednom mjestu, za razliku od mnoštva besplatnih materijala razbacanih po internetu u kojima se dosta teško snaći. Osim studija, u slobodno vrijeme zabavljao sam se vlastitim projektima s kojima sam stekao dosta praktičnog iskustva koje mi je kasnije pomoglo pri zapošljavanju. Nakon završenog preddiplomskog studija sam godinu dana proveo na internshipu u Mircrosoftu u Dublinu, nakon čega sam se vratio završiti diplomski i potom se zaposlio u Nanobitu. Danas kao Senior Game Developer vodim developerski dio Hollywood Story tima.

Koja je razlika između programera i developera i kako se razlikuje dobar developer od prosječnoga ili čak natprosječnoga?

Developer se brine o cijelom životnom ciklusu aplikacije, dakle od planiranja, implementacije i testiranja, do optimizacije i održavanja. Mora osmisliti arhitekturu programa, što znači da treba pronaći način kako da implementira sve željene funkcionalnosti na što elegantniji način, uz što jednostavniji kod i uz što veću fleksibilnost. Zadaća programera je da tu viziju pretvori u programski kod koji pokreće neku aplikaciju. Problem ove podjele je u tome što je to obično ista osoba, a ovlasti i odgovornosti ne ovise o tome je li netko službeno 'programer' ili 'developer', nego više o senioritetu i iskustvu pojedinog člana tima. Zato se kod nas ta dva naziva često koriste kao sinonimi. Rekao bih da dobar developer prije svega zna dobro i brzo rješavati probleme, dakle kreativnost i sposobnost razmišljanja izvan okvira su vrlo bitne vještine u ovom poslu. Brzina učenja je također važna jer se tehnologije mijenjaju velikom brzinom, a svaki developer mora se tome uspješno prilagođavati da bi ostao konkurentan na tržištu. Uz to, dobar developer ima dobro oko za detalje, organiziran je i ima sposobnost kritičkog razmišljanja, pogotovo prema vlastitom radu.

Jesu li developeri stvarno tako dobro plaćeni i otimaju li se za vama i drugi poslodavci, ima li 'nemoralnih' ponuda?

Plaća ovisi o jako puno parametara, od iskustva developera, specijalizacije radnog mjesta, odgovornosti, pa sve do veličine poslodavca i broja konkurentskih tvrtki. Mislim da je dovoljno reći da su dobri developeri vrlo dobro plaćeni, ali uglavnom zato što svom poslodavcu donose dovoljnu vrijednost koja to opravdava. Potreba za kvalitetnim developerima je vrlo velika, no bez obzira na to, rekao bih da nisu baš česte takve “nemoralne” ponude jer je dosta teško uopće pronaći novog developera s dovoljnim iskustvom i kompetencijama. To je najčešće zato što svaki poslodavac traži neka specifična znanja koja je teško steći igdje drugdje. Uz to, većina poslodavaca ima vlastitu sistematizaciju radnih mjesta gdje je točno određeno koja pozicija ima kakvu plaću, pa nema baš ni previše prostora za manevriranje s ponudama.

Zbog toga se poslodavci često odlučuju na zapošljavanje mlađih developera koji su još na fakultetu ili su ga upravo završili i onda ulažu u njihov razvoj i oblikuju ih prema svojim potrebama. Kako bi ih zadržali, moraju im ponuditi konkurentne uvjete, a tu se ne radi samo o plaći već i o ostalim benefitima. Primjerice, u Nanobitu je to fleksibilno radno vrijeme, odlična atmosfera i radni uvjeti, kao i financijski benefiti u obliku plaćenog ručka ili raznih subvencija za teretane, vrtiće i slično. Naravno, neće svakom zaposleniku jednako značiti svaki od tih benefita, ali neke od tih stvari mogu nekome biti i važnije od same plaće.

Koliko su developeri danas popularni, padaju li im djevojke ničice pod noge kao u moje vrijeme 90-tih zlatnoj mladeži u Hondama NSX? Ili su developeri kao informatičari s početka 2000-tih povučeni introverti u kariranim košuljama i debelim naočalama?

U pravilu, ni jedno ni drugo. Developeri su pametni ljudi koji su dobri u matematici i analitičkom razmišljanju, ali njihove osobnosti, interesi i stilovi su vrlo raznoliki, tako da se definitivno developere kao grupu ne može usporediti s bilo kakvim stereotipom.

Jedan od vrlo pogrešnih stereotipa je da se radi isključivo o muškoj struci, jer udio žena među developerima je značajan i potpuno su ravnopravne svojim muškim kolegama.

Boje li se developeri da će ih kroz 10 do 15 godina, kako tehnologija bude napredovala, ona i zamijeniti?

Vjerojatno će se neke stvari u budućnosti promjeniti, ali mislim da razloga za takve strahove nema. Dio današnjeg posla će se vjerojatno moći automatizirati, dio više neće biti potreban, a dio će zamjeniti alati koji će učiniti development bitno pristupačnijim. Primjerice, izrada računalnih igara u 90-ima bila je rezervirana za genijalce koji su sve radili od nule i iz današnje perspektive to djeluje vrlo impresivno. S druge strane, danas postoje alati poput Unityja ili Unreal Enginea koji omogućuju i korisnicima s nešto manje tehničkog znanja da izrade jednostavnu igru u jednom popodnevu. Naravno, netko mora osmisliti, napraviti i održavati te alate, tako da će posla za dobre developere uvijek biti.