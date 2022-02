Luka Prica: Hrvatskom tržištu nudimo novi pristup kupoprodaje nekretnina

Cijene nekretnina u Hrvatskoj ​prenapuhane su i mnogi se boje da će to tržište krahirati. No Luka Prica, direktor Starling nekretnina, smiruje napetosti, smatra da se to neće dogoditi. Objašnjava da je na veću potražnju i više cijene svakako utjecala koronakriza, a kod nas i potres, inflacija, poskupljenje građevnog materijala i građevinskih radova, a kamatne su stope nikad niže. Unatoč očito izazovnim okolnostima očekuje da će Starling biti najuspješnija i najprepoznatljivija agencija u Hrvatskoj sa zadovoljnim klijentima, brzom realizacijom transakcija, transparentnošću te profesionalnim načelima poslovanja. Agencija osim u Zagrebu i Puli uz pomoć suradnika posluje i na području Rovinja, Poreča te Zadra, a zasad je najizglednije otvaranje ureda i u Dubrovniku.

Prijeti li nam krah tržišta nekretnina? Koliko državne subvencije utječu na rast cijena?

– Struka već godinama upozorava na to da državne subvencije utječu na tržište nekretnina, i to zbog toga što se u kratkom vremenu stvara velika potražnja, cijene porastu i, činjenica je, ostanu takve i u ostatku godine. Sad je i Europa upozorila Hrvatsku da su nam nekretnine precijenjene, no čini mi se ipak da je prejako reći da nam prijeti slom tržišta. Bilo bi idealno da imamo više dostupnijih modela stanovanja poput socijalne stanogradnje ili gradnje stanova za najam, no za to čekamo odgovore stambene politike. U međuvremenu mladi ljudi iskorištavaju svaku priliku koja im se pruža da dođu do krova nad glavom. Trenutačno je to natječaj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN. Na nama agentima za nekretnine je da im na tom putu pružimo sigurnost.

Kakve stanove traže mladi ljudi i što si mogu priuštiti s obzirom na cijene?

– Mladi ljudi koji su kreditno sposobni i žele iskoristiti subvenciju najčešće traže stanove za obnovu ili namještene stanove. Barem je takva situacija u Zagrebu, gdje se mi bavimo većinom kupoprodaja vezanih uz APN. To su stanovi od pedeset do šezdeset četvornih metara, cijena im je oko 120 tisuća eura. Kad bismo to usporedili s prošlom godinom, rekao bih da je rast cijena pojeo jednu dobru obnovu stana.

Kakva je potražnja općenito, kakve se nekretnine brzo prodaju?

– Dok su u Zagrebu najtraženije novogradnje u tramvajskoj zoni, na moru kupce najviše zanimaju vile za odmor s dobrom popunjenošću. Tomu u prilog govori i podatak da je svaki četvrti kupac nekretnine u Hrvatskoj stranac. Na oba područja jako su tražena zemljišta za gradnju.

Kako će se kretati cijene nekretnina ove godine i što nas očekuje iduće, kad se uvodi euro?

– Potražnja za novogradnjom i dalje traje. Cijene su rasle i vjerojatno će nastaviti rasti. Ne vidim tu prostora i razloga da se spuste. Zbog poskupljenja materijala poput čelika i betona cijene se mijenjaju u hodu, nakon davanja predujma, a kupci pristaju i na te više cijene jer kvalitetnih novogradnji na dobrim lokacijama, očito, i dalje nedostaje. Naravno, govorimo o zagrebačkom tržištu, gdje ljudi preferiraju novogradnju kao sigurniji krov nad glavom nakon potresa. Kao popratna pojava dogodilo se da su nekretnine starije gradnje pratile taj trend rasta cijena, ali sad prodavatelji ipak pomalo shvaćaju situaciju i postignute se cijene stabiliziraju. Nekretnine neće previše poskupjeti samo zbog uvođenja eura jer mi ih već i sad oglašavamo u eurima. Ako zbog konverzije poskupe usluge i materijali potrebni za njihovu gradnju, možemo očekivati blag rast.

Kolike su cijene za iznajmljivanje i prodaju poslovnih prostora po četvornome metru?

– Zakup ureda u Zagrebu stoji od osam do petnaest eura po četvornome metru, a prosječna je cijena ureda A-klase dvanaest eura po četvornome metru neto. Ako se ne poveća volumen gradnje koja će nadomjestiti vrlo veliku potražnju ureda, na tržištu bi uskoro mogle porasti cijene zakupa. Rijeka i Split imaju nešto veće cijene zakupa za usporedive urede, a ta je razlika od sedam do deset posto; Osijek i Varaždin pak imaju nešto niže cijene od Zagreba, od pet do deset posto. Prodajne cijene ureda još imaju niže cijene od stambenih nekretnina, pa tako nije rijetkost da je cijena uredskog prostora u Zagrebu od 1400 do 1600 eura po četvornome metru. Više cijene postižu samo novosagrađeni uredski prostori, no oni su rijetkost na tržištu. Ako tržište investicija u poslovne prostore usporedimo s stambenim tržištem, čest je slučaj da će se investicija u uredski prostor vratiti u trinaest ili četrnaest godina zakupa, a stambene nekretnine povrat će ostvariti tek nakon dvadeset ili više godina najma. Očekujemo da će prodajne cijene ostati stabilne u srednjoročnom razdoblju, odnosno u najmanju ruke neće pasti. Možda možemo očekivati blag rast cijena u budućnosti zbog poskupljenja cijena materijala i rada te općenito inflacije.

Što je isplativije: kupnja novog ili starog stana?

– To je dvojba na koju utječe mnogo toga. Osim što je to stvar osobnog ukusa, načina života i financijskih mogućnosti, treba znati i je li riječ o investiciji u nekretninu ili se traži mjesto za život, dom. Ako investirate i želite se baviti dnevnim najmom u centru grada, onda je povoljnije kupiti građanski stan i podijeliti ga u sobe. Ako vam je cilj dugoročni najam, onda je bolje kupiti stan novije gradnje zato što su manji režijski troškovi, zbog čega je stan atraktivniji za tu vrstu najma.

Koje su najčešće pogreške pri kupnji ili unajmljivanju stana?

– Najčešće pogreške koje mi u agenciji primjećujemo i pokušavamo ih onda ispraviti za klijenta povezane su s nerazumijevanjem dokumentacije. Skriveni nedostaci ne mogu se primijetiti na prvu. Kako bi se izbjeglo preplaćivanje stana ili prodaja dijelova i površina nekretnine koja nije upisana u zemljišne knjige, najbolje je obratiti se stručnjacima, ljudima kojima je to posao.

U što bi ulagači i banke trebali više ulagati na tržištu nekretnina?

– Evidentan je nedostatak kvalitetnih nekretnina u svim segmentima: osim stanova tu su uredi, skladišta, trgovački prostori... Itekako ima prostora za ulaganja u sve te nekretnine.

Koje usluge nudi vaša agencija?

– Posredovanje u kupoprodaji nekretnina naš je osnovni posao. Imamo tim stručnjaka koji vas vodi kroz cijeli proces, od potrage do useljenja. Kupnja nekretnine nije malen korak i lako je zalutati. Mi tražimo nekretnine prema zadanim parametrima, ali uz administrativno-pravne savjete. Investicijsko, kreditno ili pravno savjetovanje dio je našeg poslovanja, neizostavni dio naše usluge. I da ne zaboravim: ako ne znate kako urediti svoj savršeni stan, imamo i uslugu dizajna interijera.

Mlad ste tim. Koje novosti donosite na hrvatsko tržište nekretnina?

– Povjerenje je kod nas na prvome mjestu. Nakon dugogodišnjeg rada s nekretninama u različitim okružjima odlučili smo hrvatskom tržištu ponuditi novi pristup kupoprodaji nekretnina koji se zasniva na načelima izvrsnosti poslovanja razvijenoga zapadnog tržišta. Vrlo nam je važno da u praksu unesemo standard kvalitete, na koju se svi pozivaju. Naši agenti prolaze zahtjevnu edukaciju kako bi bili što stručniji u svome poslu. Odijelo ne čini čovjeka, ali govori o njemu, tako da kod nas vrijedi poslovni dress code. Volimo i uređene oglase, a to je ono što vas privlači nekretnini. Svaki nam je oglas standardiziran. Pri odlučivanju o kupnji ili prodaji prevagnu male, ali važne stvari. Mi smo tu da podupremo važne odluke svojim stručnim iskustvom, profesionalnim pristupom i jednostavnom realizacijom.

Zašto ste osim na Zagreb posebno usmjereni na Istru?

– Rodom sam iz Pule i ondje sam uz oca, koji se bavio nekretninama, odmalena upoznavao tržište, a to mi je iskustvo svakako olakšalo put da otvorim ured i u Zagrebu i Puli. U posljednjih pet godina Pula kao središte Istarske županije bilježi izraziti turistički i gospodarski rast, stoga želimo podržati tu zanimljivu regiju inovativnim i posvećenim pristupom poslovanju s nekretninama.