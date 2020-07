M+ Grupa objavila strateško partnerstvo s Geomant Grupom iz Ujedinjenog Kraljevstva

M+ Grupa, vodeći pružatelj usluga eksternalizacije poslovnih procesa (Business Process Outsourcing – BPO) u jugoistočnoj Europi i Maloj Aziji, objavila je sporazum o spajanju internih IT operacija s operacijama Geomant Grupe sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Geomant Grupa je vodeći pružatelj softvera za interakciju s klijentima i integrator sustava s globalnom prisutnošću te značajnim poslovnim operacijama u Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Američkom Državama, Mađarskoj i Rumunjskoj. Ovom akvizicijom M+ Grupa snažno stupa na područje razvoja softvera, IT-a i BPO aplikacija.

M+ Grupa prepoznala je Geomant kao najbolji izbor za rješavanje iznimno složenih i raznolikih zahtjeva korisnika, koji žele ostati na vrhu kad je riječ o ispunjavanju zahtjeva tržišta za tehnologijom korisničkog iskustva. Geomant nudi jedinstven spoj softverskih rješenja, cloud tehnologije i mogućnosti integracije sustava te omogućuje implementaciju prilagođenih rješenja u kratkim vremenskim okvirima. Također, Geomant ima dugu i uspješnu povijest partnerstva s vodećim pružateljima tehnoloških rješenja i usluga, među kojima su Avaya, Microsoft i Verint.

Usmjerenost na digitalne kanale i kontinuirano ulaganje u cloud infrastrukturu osiguravaju ispunjenje trenutnih i budućih očekivanja korisnika te rast liste dugoročnih klijenata među najuglednijim kompanijama, kao što su GE Capital, UniCredit Bank, Generali Group, Wells Fargo, YAHOO!, Lockheed Martin i Autonet.

- Geomant ulazi u stratešku suradnju s M+ Grupom radi daljnjeg poticanja rasta poslovanja povećanim ulaganjima u razvoj softvera i tržišta. Suradnja će rezultirati proširenjem Geomant Grupe s pristupom novim tržištima, investicijama i poslovnim kupcima. Geomant će zadržati brend i etos, a naš trenutni menadžerski tim bit će odgovoran za napredovanje proširenog poslovanja zajedno s našim novim partnerima - rekao je direktor Geomant Grupe Akos Vecsei.

Novonastala IT divizija, koja će nakon završetka transakcije biti u zajedničkom vlasništvu M+ Grupe i sadašnjih dioničara Geomant Grupe, pružit će rješenja za korisničko iskustvo koje brzo prerasta granice srednjeg i istočnog dijela Europe i Male Azije te konkurira na globalnom tržištu. Osim pružanja vrhunskih rješenja za upravljanje korisničkim iskustvom, osigurat će se rješenja za upravljanje komunikacijom s klijentima, kao i za uvođenje chatbotova, robotske automatizacije procesa, orkestracije korisničkog iskustva i drugih tehnologija u nastajanju, kako za postojeće, tako i za buduće klijente. Partnerstvo je postavljeno na način da globalizira prisustvo M+ Grupe i ujedno učini IT diviziju M+ Grupe, od sada poznatu kao Geomant Global, jednim od najjačih dobavljača softvera za korisničko iskustvo u srednjoj Europi, s više od 100 milijuna HRK (13 milijuna EUR) godišnjeg prihoda od IT usluga.

- M+ Grupa najveći je i najbrže rastuća kompanija za eksternalizaciju poslovnih procesa i tehnologije u srednjem i istočnom dijelu Europe i Male Azije. Za investiciju u Geomant odlučili smo se temeljem njihovih mogućnosti na području softvera za korisničko iskustvo i digitalne komunikacije. To je prirodno partnerstvo jer će proizvodi i usluge koje nudi Geomant poboljšati poslovanje i ponudu M+ Grupe, dok će Geomant imati koristi od kritične mase i tržišnog uvida vodećeg BPTO operatera. Daljnje ulaganje u razvojne mogućnosti i proizvode Geomanta omogućit će isporuku još ambicioznijih rješenja na korist svih postojećih i novih korisnik - rekao je Darko Horvat, predsjednik Uprave M+ Grupe.