M+ Grupa: Uvijek imamo dvije do tri tvrtke koje preuzimamo

Poznavatelji kažu da M&A industrija, odnosno procesi preuzimanja i spajanja, sasvim sigurno osjeća posljedice koronakrize. Međutim, primjećuju da dobar dio investitora razumije da većina kompanija koje su u prodajnom procesu ili ga razmatraju, unatoč koroni i dalje imaju poslovni model koji je validan, održiv i konkurentan.

Primjer kompanije koja raste na način da preuzima tvrtke i tako širi svoj utjecaj i tržište je M plus Grupa koja je početkom godine od fonda Mid Europa Partners preuzela tursku kompaniju CMC. Akvizirali su i brojne druge tvrtke, a neke od zadnjih akvizicija su beogradska Trizma te Geomant grupa sa sjedištem u Londonu.

- U zadnje četiri godine imali smo 12 akvizicija, što je bio glavni izvor našeg rasta i vrijednosti. Uvijek imamo dva do tri cilja. Ili smo u procesu dubinskog snimanja ili pregovaramo o detaljnim materijalnim uvjetima ugovora tzv. term sheet ili dovršavamo ugovor o preuzimanju. Kod nas je intenzivno što se tiče operativnog, ali i transakcijskog poslovanja. Radimo na više ciljeva preuzimanja iz sektora u kojem poslujemo, a na IT-sektor je trenutno stavljen veći naglasak s ciljem nuđenja ambicioznijih rješenja za korisnike naših usluga što bi nam osiguralo još veću konkurentnost na globalnom tržištu - rekao je za Lider predsjednik uprave M plus Grupe Darko Horvat, tvrtke koja zapošljava više od sedam tisuća ljudi diljem svijeta, a ima sjedište u Zagrebu.

Do tolikog broja zaposlenih došlo je prije svega akvizicijom turskog CMC-a s više od 4000 zaposlenih, a kako su rekli u M plus Grupi njihov rast se temelji na metodi ‘buy-and-build’ – čime su, kako kaže Horvat, u svakoj zemlji postali lideri kroz akvizicije, kasnije gradeći organski rast. On se zasniva na ekonomiji volumena i sinergijskim učincima što je posljedično povećavalo vrijednost cijele grupe. Na taj način su postali vodeći pružatelj usluga outsourcinga poslovnih procesa u Jugoistočnoj Europi i Maloj Aziji, a u Hrvatskoj su prisutni od 2007. godine kao Meritus plus, dok se grupa formirala 2016. godine. Uz usluge kontakt centra, društva iz portfelja nude i IT usluge te usluge upravljanja ljudskim resursima.

Na naše pitanje da opiše proces kupnje tvrtki Horvat objašnjava u njemu od strane M plus Grupe sudjeluju uprava i savjetnici uprave, dok se uprava kompanije mete kasnije uključuje, u procesu dubinskog snimanja.

-U procesu kupoprodaje vlasničkih udjela najvažniji je proces pregovora između uprava i savjetnika od strane M plus Grupe te vlasnika i uprava target kompanija - pojašnjava Horvat i dodaje da od početka pregovora do potpisivanja ugovora nema pravila, situacija ovisi od slučaja do slučaja, od šest tjedana do najduže 18 mjeseci.

Krajem drugog kvartala, preuzimanjem Geomant Group (Geomant), IT kompanije koja je vodeći pružatelj softverskih rješenja u segmentu odnosa sa klijentima na tržištima SAD-a, UK, Mađarske i Rumunjske, M plus grupa osnažila je svoje pozicije na tom području. -Geomantova jedinstvena softverska rješenja kao i iskustvo i znanje u implementaciji kompleksnih sustava, osigurati će kontinuirani razvoj i unaprjeđenje usluga M plus Grupe s posebnim naglaskom na digitalne kanale – rekao je za Lider Horvat.