M SAN Grupa izdaje korporativne obveznice, cilj 200 milijuna kuna

M SAN Grupa je u procesu izdavanja korporativnih obveznica s ciljem osiguranja do 200 milijuna kuna za razvojne planove, a upisom u knjigu izdanja sredinom srpnja institucionalni investitori su iskazali zanimanje u iznosu od 275 milijuna kuna.

To je gotovo 40 posto više od ciljanog nominalnog iznosa, ističu za Hinu iz M SAN-a.

Datum izdanja korporativnih obveznica M SAN-a, odnosno, kako objašnjavaju iz te Grupe, uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) je 20. srpnja 2021., dok je planirani datum početka trgovanja na Službenom tržištu Zagrebačke burze 22. srpnja.

Prve korporativne obveznice

M SAN Grupa posluje od 1995. i među vodećim je distributerima informatičke opreme u Hrvatskoj i regiji, a i proizvodi informatičku opremu i potrošačku elektroniku vlastitih robnih marki.

Izdanje korporativnih obveznica vrijednosti do najviše 200 milijuna kuna (u denominaciji od jedne kune, do najviše 200 milijuna obveznica) prvo je takve vrste za tu kompaniju, a nakon HANFA-inog odobrenja prospekta za to izdanje (u lipnju), M SAN je 8. srpnja objavilo poziv na upis obveznica.

Aranžeri izdanja su banke Erste, PBZ i ZABA, a pravni savjetnici odvjetnička društva Šavorić & Partneri te Mišković & Mišković.

- Knjiga upisa bila je otvorena u četvrtak, 15. srpnja od 9 sati ujutro i zatvorena taj dan u 15 sati, do kada smo vidjeli veliki interes, pa je potražnja već u 11 sati premašila ciljani iznos izdanja, da bi po zatvaranju knjige upisa iznosila 275 milijuna kuna, što je više od očekivanja - objavili su iz M SAN-a.

Naglašavaju i da su "potaknuli prilično veliko zanimanje kod profesionalnih investitora" na temelju čega je i osiguran ciljani iznos, kojeg planiraju upotrijebiti za potrebe refinanciranja postojećeg kratkoročnog i dugoročnog duga, čiji se iznos u planirano vrijeme izdanja obveznica očekuje od oko 125 milijuna kuna.

- Prikupljena sredstva iskoristit ćemo i za financiranje obrtnog kapitala za nastavak razvoja poslovanja Grupe, daljnju izgradnju naših brendova MS Energya iz domene e-mobilnosti te Vivaxa s područja potrošačke elektronike, klimatizacije i bijele tehnike - kažu u M SAN-u.

Izdavanjem obveznica Grupa je pokazala i novu, jaču aktivnost na tržištu kapitala u zadnjih nekoliko godina, a prvi puta se na tom tržištu pojavila 2006., kroz programe izdanja komercijalnih zapisa, kojih su u razdoblju od svibnja 2006. do lipnja 2010. izdali osam tranši, ukupnog iznosa 245,5 milijuna kuna koje su, kako dodaju, svi bili uredno otplaćeni.

- Izdanje korporativnih obveznica za nas je novi projekt, za koje su pripreme bile opsežne i trajale gotovo šest mjeseci u suradnji s bankama, odvjetnicima i upravom - komentiraju iz M SAN-a, čiji predsjednik Uprave Miroslav Huzjak ocjenjuje da je ulazak Hrvatske u EU u 2013. bila velika prilika za širenje poslovanja na europska tržišta.

Pristupanje schengenskom prostoru nova pozitivna prilika za poslovanje

Tu su priliku, po njegovim riječima, u M SAN-u uz dobru pripremu uspješno iskoristili kao odskočnu dasku za širenje poslovanja, te danas aktivno izvoze u 39 država svijeta, od čega ih je 35 u Europi.

S obzirom na vodeću poziciju na tržištu distribucije IT opreme (softver, hardver) i povećanu potražnju te opreme i mrežnih rješenja, kao i uslijed okolnosti pandemije koronavirusa i promjena u dnevnom poslovanju s pojačanim radom od kuće, M SAN je uspio i 2020. završiti pozitivno.

Konsolidirani prihodi M SAN Grupe u 2020. su tako iznosili 2,65 milijardi kuna ili 8 posto više nego u 2019., čime je nastavljen i petogodišnji pozitivni trend s rastom prihoda po ukupnoj godišnjoj stopi od 6 posto.

I rezultati prvog polugodišta 2021. pokazuju nastavak pozitivnog trenda poslovanja, a naglašavaju i da su za 4 posto u odnosu na kraj 2020. povećali i broj zaposlenih te ih je krajem lipnja 2021. u toj Grupi bilo 166.