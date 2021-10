Maja Puškarić: Ako govorimo o ozbiljnim korporacijama, svi od Uprave do zaposlenika moraju biti na LinkedIn-u

Ako tek tu i tamo "proskrolate" po LinkedIn-u, ne možete ne primjetiti Maju Puškarić, konzultanticu specijaliziranu upravo za tu mrežu koja ne samo da je aktivni korisnik, već drži i online webinare kako LinkedIn najbolje iskoristiti za vlastito brendiranje. Zna o čemu priča, ona je upravo to i učinila. Za sebe kaže da je ona, prije svega, majka troje djece i supruga, a prije karijere na LinkedIn-u, radila je u raznim korporacijama u upravama i u odjelima marketinga.

- Nakon tog korporacijskog iskustva, odlučila sam se zaploviti u poduzetničke vode, pa sam tako 2015. osnovala kreativnu agenciju s još dvije partnerice, koja je do 2018. imala ukupno pet zaposlenih. Osim dizajna, brandinga i koncepata, moj najdraži dio je bio savjetovanje klijenata koje nikada nisam naplaćivala. To je bio naše usluge i nešto u čemu sam zaista uživala! Upravo zato sam se po dolasku u Beč i odlučila otvoriti svoju malu konzultantsku agenciju koja pruža usluge savjetovanja onima koji tek kreću u biznis ili su možda već u biznisu, ali su zapeli, što je sasvim normalan poduzetnički put.

LinkedIn nije samo "obična" društvena mreža, tebi je primjerice bio kanal za pravi biznis. Kako se to dogodilo?

Kad sam prije tri godine preselila s obitelji u Beč, osjećala sam se kao Pale sam na svijetu, u novoj sredini, na stranom jeziku. Počela sam tako što sam organizirala LinkedIn radionice na hrvatskom, jer sam se s našim klijentima osjećala kao "svoj na svome" i moj san se polako razvijao i postajao stvarnost. Onda je došao Covid i "zatvorio" me u moja četiri zida, bez mogućnosti putovanja. Kao i svi drugi koji su imali tu mogućnost, morala sam prebaciti svoje poslovanje i svoj "san" online. To i nije bilo tako strašno jer je moj posao ionako bio već online, na LinkedInu, pa sam ubrzo sve aktivnosti započela promovirati isključivo preko te mreže. Danas na toj mreži održavam "zoominare" (moj naziv za webinare na Zoomu) i radionice, imam besplatnu support grupu, poslovno savjetovanje i individualna savjetovanja kao i 1-na-1 coaching za sve koji žele naučiti koristiti LinkedIn kako bi ostvarili svoje poslovne ciljeve i otvorili nove poslovne prilike. Razvila sam i posebnu metodu za zaposlene poslovne ljude, bilo poduzetnike ili članove managementa, koji su svjesni da moraju biti na LinkedInu, ali za njega nemaju toliko vremena. Oni trebaju odvojiti samo 30 minuta tjedno za naš sastanak, a o svemu drugome brinem ja.

Za sebe kažeš da si "arhitektica poslovnih ideja te stručnjakinja za Linkedin". Kako si ustvari otkrila tu strast i što u biti znači biti stručnjak za LinkedIn?

Otkad sam ih otkrila, jednostavno sam se zaljubila u društvene mreže! Najprije Facebook, pa onda LinkedIn. Vjerovala ili ne, dva branda sam pokrenula isključivo preko Facebooka i tu sam se osvjedočila da zapravo društvene mreže služe kao support poduzetnicima te da ih samo treba znati koristiti na pravi način. S Instagramom i Twitterom nikada nisam kliknula, ali sam jednostavno predosjećala da će LinkedIn postati popularan. Totalno intuicijski, počela sam ga koristiti i razvijati svoje LinkedIn vještine. Iskreno, napravila sam apsolutno sve greške koje ne bi trebalo napraviti, što je zapravo i sasvim u redu, jer sam tako najbolje i najbrže naučila. Pogledala sam desetke seminara i edukacija, svakodnevno testirala što prolazi, a što ne. Ta moja "škola" trajala je gotovo dvije godine. S tim da moram reći, LinkedIn tada nije bio ovo što je danas. Tada nije bilo pandemije i ljudi ga nisu toliko koristili. Prošle godine je bio taj pandemijski boom, koji je sve poslovanje prebacio online. Najjednostavnije je bilo pojaviti se na najvećem online networking eventu (tako ja zovem LinkedIn) i pokazati što znaš i što prodaješ. LinkedIn zaista volim jer mi je u život donio prekrasne ljude, od kojih s nekima surađujem, nekima sam ja postala klijent, neki su meni postali klijenti, a s nekima sam pokrenula zajedničke projekte. Danas se svatko tko uspješno koristi LinkedIn može nazvati stručnjakom ako mu ta mreža donosi ono što on želi ili treba. Međutim, ono što ja volim u svom dijelu "stručnosti" je poticanje ljudi na "izlazak iz ormara", tj. na pobjeđivanje straha od isticanja i osobnog brandinga. To je, zapravo, najveći problem i barijera. Tehničke stvari o LinkedInu možeš naučiti preko YouTuba, samog LinkedIna ili prateći neke savjete, međutim nitko ti neće pomoći da napraviš taj prvi korak i kažeš svijetu tko si, što radiš i što želiš. E, to ja radim.

Koliko je danas po tebi ta društvena mreža važna za biznis i branding ne samo njegovih korisnika, nego i poslodavaca, ideja i slično?

Po meni svatko tko je ozbiljan, jednostavno mora biti na LinkedInu. To više nije hobi i piskaranje po društvenim mrežama, već poslovna, profesionalna online prisutnost. Može ignorirati, naravno da može, i poslovni čovjek i tvrtka, ali nisu svjesni koliko pri tome gube. Gube na vidljivosti, prilikama, povezivanju, privlačenju novih zaposlenika, izgradnji i širenju poslovanja, a u konačnici, gube i u poslovnim rezultatima. Volim reći da si danas iole ozbiljna poslovna žena ili muškarac ne mogu priuštiti ne biti na LinkedInu.

Tko obavezno treba imati LinkedIn profil i koja su neka osnovna pravila kojih se treba držati?

Ako govorimo o korporacijama i poduzećima onda su to, prije svega i svih, uprava, ljudski resursi, marketing i prodaja, kompletan srednji menadžment i zaposlenici.

Dakle, svi! Zašto?

U nekom trenutku u karijeri će ti trebati mreža, bilo da trebaš pomoć ili informaciju, tražiš novi posao ili kao direktor prodaje širiš biznis na nova tržišta - LinkedIn će ti to omogućiti. Doslovno u nekoliko klikova možeš doći do decision makera i ostvariti svoj cilj, kakav god on bio. Imamo sjajne primjere zidara i prodavača koji na LinkedInu imaju odlične rezultate! Nažalost, jedan od mitova o LinkedInu je i to da je ta mreža samo za "poslovnjake", a upravo spomenuti primjeri dokazuju suprotno.

Može li se na LinkedInu i diskvalificirati pred poslodavcem, aktualnim ili budućim, ali i pred partnerima?

Ulaženjem u besmislene rasprave o različitim mišljenjima i stavovima u vezi stvari na koje ne možemo utjecati. Jednom je jedan predavač rekao da ljudi samo traže razlog da ne rade s nama. To mi je zvučalo totalno neistinito i dugo sam odbacivala tu njegovu teoriju. No, kada bolje razmislite, to je istina. Možemo napraviti 100 odličnih stvari i svi će nam pljeskati, ali ako napravimo samo jednu lošu stvar, svi će u nas upirati prstom i zaboraviti na onih 100 sjajnih stvari koje smo učinili.

Koja je razlika između dobrog LinkedIn profila i onog koji je baš po svim parametrima loš?

Već sam spomenula u potpunosti popunjen profil, takozvani All Star koji je nužan za dobar rang na LinkedInu. Neki profil koji bi bio "loš" je suprotan All star profilu, dakle nema ispunjene rubrike profila, nema profilne i cover fotografije te u glavi profila piše njegova trenutna pozicija. Ono što dosta korisnika ne zna je da većina ljudi neće prihvatiti zahtjev za povezivanje od osobe koja nema profilnu fotografiju. Dakle, bolje ikakva nego nikakva.