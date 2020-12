Maksimalna potpora za samozapošljavanje povećana na 130.000 kuna!

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) usvojio je nove uvjete i načine korištenja sredstava za mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021., u primjeni su od 1. siječnja, a najveća novina je povećanje maksimalne potpore za samozapošljavanje na 130.000 kuna te podnošenje zahtjeva online.

Uvodi se fiksni i varijabilni dio prihvatljivih troškova te prihvatljiv trošak rada korisnika, potiče inovativnost te djelatnosti u zelenoj i digitalnoj tranziciji kroz novi sustav bodovanja, priopćeno je u utorak iz HZZ-a. Maksimalan iznos potpore za proširenje poslovanja povećava se na 100.000 kuna.

Zahtjevi za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja moći će se podnijeti od 1. siječnja do 30. studenoga 2021., dok će se zahtjevi za mjere samozapošljavanja i proširenja poslovanja zaprimati najkasnije do 31.listopada 2021. Zahtjevi će se moći podnijeti elektroničkim putem na adresi www.mjere.hr, uz korištenje korisničkog računa sustava e-građani (za fizičke osobe) ili korisničkog računa sustava burze rada (za poslodavce)-

Korištenje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom produžena je na siječanj i veljaču 2021., a mogu je koristiti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 30.studenog 2020. Za radnike zaposlene između 31. prosinca 2020. i 31. siječnja 2021. poslodavci će imati pravo potpore samo za mjesec veljaču. Zahtjevi za dodjelu navedene potpore za isplatu mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine zaprimat će se od 26. siječnja do 25. veljače 2021., a samo za veljaču zaprimati će se od 26. veljače do 25. ožujka 2021., stoji u priopćenju HZZ-a.