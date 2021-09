Mali telekom operatori s 5G frekvencijama u lovu na korisnike koje veliki ne žele

Nisam sto posto siguran zašto mi treba, ali imam osjećaj da će mi dobro doći - tim je riječima Dejan Korent, član Uprave varaždinskog Eco Net Telekoma, javnosti gotovo nepoznatog malog telekom operatora, objasnio zašto je njegova tvrtka pristupila natječaju za regionalne odnosno županijske frekvencije 5G-a, koji je ljetos objavila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Korlaetova se tvrtka natjecala za područje koje pokriva Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija, a kako on kaže, cilj mu nije biti telekom koji će pokrivati biznise i poduzetnike na sjeveru Hrvatske, jer su oni, navodi, ionako pokriveni optikom glavnih nacionalnih igrača. Cilj je bio nešto odnosno netko sasvim drugi, oni koji su nacionalnim operatorima neisplativi. Ljudi u ruralnim područjima, u zabačenim selima, ljudi do kojih tri vodeća telekom operatora ne dolaze jer su im neisplativi.

I mala mjesta žele u 21. stoljeće

- Ne tako daleko od Zagreba postoje sela i općine u kojima nema ni signala za mobitel, a kamoli brzog interneta. Ta sela velikim igračima nisu zanimljiva, oni ih zaobilaze, tamo nema ni optike ni velikih, skupih repetitora koji odašilju signal, a ljudi u takvim mjestima isto žele živjeti u 21. stoljeću i imati pristup i brzom Internetu i dobar signal za mobitel. Tamo mi dolazimo – izjavio je Korent i dodao kako on u takva sela ne dovodi optiku, to nije isplativo.

On "kod majstora u Vrbovcu izgradi metalni stup za 16.000 kuna i na njega zakači svoj odašiljač". To je, dodaje, jedini način da i sela u bregima i dolinama sjevera Hrvatske, dobiju internet. Taj je internet trenutačno spor, a s 5G mrežom računa da će i Eco net-ovi klijenti dobiti uslugu kakvu zaslužuju i brzine kakve sada imaju urbana područja.

- Sela od 50 kuća su naši klijenti, u takvim selima znamo imati i po 40 pretplatnika – kazao je Korent i dodao da možda sad ne zna sve mogućnosti koje će im se pružiti sa 5G mrežom, ali jamačno će ih biti, uvjeren je i tada će možda i bolje monetizirati svoj ulog u frekvenciju za koju se morao zadužiti. Na velika industrija postrojenja, zasad ne računa, oni su ionako dobro povezani. Ali manji poduzetnici i oni koji tek dolaze jesu u fokusu.

Digicom je također jedna od tvrtki koja se natjecala i dobila frekvencije za područje Krapinsko-zagorske županije. Naizgled je to mala i relativno nepoznata tvrtka koji vodi izvjesna Patrizia Debanić, no kada smo nazvali gospođu i ulovili je na plaži, uputila nas je na svog supruga, Željka Debanića, itekako poznatog u telekom biznisu. On je svojedobno bio šef preteče HAKOM-a, odnosno predsjedatelj Vijeća za telekomunikacije, međunarodni stručnjak za mobilnu telefoniju, a tepali su mu i da je "tata treće GSM mreže u Hrvatskoj", jer je trebao 2003. u Hrvatsku dovesti novog operatora, Tele2.

Danas je on i vlasnik tvrtke Optika Kabel TV, koja čak ima svoju vlastitu optičku mrežu na područjima Zagreba, Zaprešića, Samobora, Svete Nedelje, Velike Gorice, Stare Gradiške, Nove Varoši, Jastrebarskog, Oroslavja i Zaboka i koji je bio, hvali se Debanić, prvi telekomunikacijski operator u Hrvatskoj koji je nudio "triple play" uslugu telefonije, Interneta i kabelske TV.

- Cilj ulaganja u 5G frekvencije je biti konkurentan na području koje pokrivamo jer to je tehnologija bez koje se uskoro neće moći, a sad je bila prilika koju nismo htjeli propustiti – rekao je Debanić dodavši da je i njima cilj uslugu nuditi onima koji velikim igračima nisu najzanimljiviji ni najisplativiji.

Mobilni virtualni operator

Terrakom je tvrtka registrirana za pružanje telekomunikacijskih usluga putem kabelske infrastrukture i na svojim službenim stranicama najavljuju daljnja ulaganja kojima će "doći u domove onih koji u željni kvalitetnih rješenja jednog novog i drugačijeg pružatelja usluga". Jedno od tih ulaganja je i 5G frekvencijski spektar za Karlovačku, Osječko-baranjsku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku županiju, u što će uložiti preko 1,5 milijun kuna.

Kako kaže Igor Tatarević, predsjednik Uprave Terrakoma, plan im je u roku od godine dana u svaku od županija u kojima su dobili licence postaviti minimalno jednu baznu postaju, a kroz pet godina pokriti signalom većinu naseljenog područje navedenih županija.

- Plan je do 2023. godine značajno povećati vlastitu optičku infrastrukturu te u županijama u kojima smo dobili 5G FWA licencu pokriti većinu naseljenih područja s brzim bežičnim internetom do 150 Mbits. Dodatno, u planu je pokretanje usluge mobilnog virtualnog operatora, odnosno, ponuditi uslugu mobilne telefonije poslovnim i rezidencijalnim korisnicima – kazao je Tatarević. Terrakomu, kaže, nije cilj biti veliki operator, jer su u Hrvatskoj "veliki operatori oni koji imaju mobilnu i fiksnu mrežu".

- Ako je pitanje želi li Terrakom imati u svojoj ponudi usluge mobilne telefonije – odgovor je da. Već nekoliko godina tražimo od postojećih mobilnih operatora da nam omoguće rad kao virtualni mobilni operator, ali našim zahtjevima do sada nije udovoljeno. U zadnje vrijeme regulator telekomunikacijskog tržišta HAKOM uključio se u rješavanje ove problematike tako da očekujemo u idućoj godini početak rada Terrakomove mobilne mreže – najavio je Tatarević koji smatra kako je Terrakom danas najveći neovisni operator koji korisnicima nudi uslugu jednake kvalitete kao i kod "velikih" operatora, ali uz znatno manju cijenu.

Sinergija sa startup scenom

Zagrebačka županija, Dubrovačko-neretvanska i Šibensko-kninska županija bit će pokrivene 5G frekvencijskim blokovima do 3600 MHz putem tvrtke Markoja, specijalizirane za projektiranje i širenje telekomunikacijske mreže. Na tom području, podsjećaju u kompaniji, živi više od 530 tisuća stanovnika i cilj je 'osigurati kućanstvima i tvrtkama sigurnost i iskoristivost svih aspekata 5G mreže'.

- Frekvencijski pojas 3600 MHz, koji se dodjeljivao na nacionalnoj i županijskoj razini, zanimljiv je prije svega jer otvara priliku za razvoj ruralnim sredinama i B2B usluge, bez kojih nema jačeg gospodarskog razvoja u 21. stoljeću – poručili su iz tvrtkeu kojoj tvrde da itekako znaju i potencijale i problematiku ruralnih općina, koje nisu u fokusu velikih operatera.

Sve to odavno su shvatili i Slovenci i Talijani koji su također ušli na mala, ruralna vrata u 5G igraonicu za ruralne dijelove koji velikima nisu u fokusu. BeeIN, prvi slovenski operator posvećen digitalizaciji industrije, dobio je tako regionalnu koncesiju za Ličko-senjsku i Požeško-slavonsku županiju.

- Nakon stjecanja nacionalne radijske dozvole u Sloveniji u veljači ove godine, ova je akvizicija prvi korak za ulazak na tržište u Hrvatskoj i nova prekretnica u rastu naše mlade tvrtke. Vjerujemo da naša jedinstvena strategija i 5G filozofija fokusiranja na industrijske vertikale i njihove potrebe u digitalizaciji imaju regionalni potencijal izvan granica naše rodne Slovenije. Vidimo sinergiju s dinamičnom start -up scenom u Hrvatskoj za izgradnju novog ekosustava partnera za digitalnu tehnologiju.

Također vjerujemo da je digitalna infrastruktura, poput one koju ćemo pružiti, ključna karika koja nedostaje za ponovno povezivanje regija s industrijskim razvojem u sljedećem desetljeću - rekao je Damir Opsenica, izvršni direktor BeeIN-a, tvrtke koja se odlučila za dobivanje lokalnih dozvola za Ličko-senjsku županiju koja obuhvaća dio otoka Paga te Požeško-slavonsku županiju.

- Budući da pojava mreža pete generacije (5G) ima potencijal temeljite transformacije regionalnog telekomunikacijskog krajolika, dovodi do potrebe za operatorom koji, s jedne strane, poznaje pravila, propise kritičnih informacija i komunikacija tehnološke infrastrukture, a s druge strane razumije izazove i potrebe industrijskih vertikala na njihovom putu digitalizacije – poručili su iz BeeIN-a.

Povezane male općine

Talijanski EOLO oprijedjelio se za veći dio naših obalnih županija – Istarsku, Primorsko-goransku, Splitsko-dalmatinsku i Zadarsku. Zanimljivost tog operatora je što i u Italiji se okrenuo ruralnim područjima i rijetko naseljenim područjima, gdje je nedovoljna pokrivenost i povećanje broja tvrtki koje se koriste telekomunikacijskim uslugama.

- Povezane male općine su one koje čine veliku Italiju. Krenuli smo iz jednog malo sela vođeni velikom misijom, spojiti svaku talijansku obitelj i tvrtku na ultrabrzi internet, čak i u najzabačenijim područjima – stoji na njihovim stranicama.

Treba dodati i to da su sve dozvole izdane na 15 godina, a po isteku razdoblja valjanosti dozvole moguće ju je produljiti za najviše pet godina, kako je određeno pravilima na razini EU-a.