Manjak turista zbog pandemije mnoge dovodi u opasnost, pogotovo TRI trgovačka lanca

Potrošnja je i dalje u padu. Premda se čini da su se s ukidanjem mjera zabrane rada i kretanja, građani vratili u trgovine, potrošnja nije na istim razinama kao prošlih godina. Činjenica da nema turista pojedine trgovačke lance dovodi u ozbiljnu opasnosti, posebice Tommy, Plodine i Studenac koji su zbog koncentracije u turističkim središtima najizloženiji.

Građani u Hrvatskoj od prvog zabilježenog slučaja koronavirusa u veljači pa sve do lipnja potrošili su sveukupno 20 posto manje novca nego u ista četiri mjeseca prošle godine. Prema podacima Porezne uprave, u razbolju od 24. veljače do 21. lipnja u trgovini je smanjen broj fiskaliziranih računa za četvrtinu, a potrošnja je pala za 12 posto, u turizmu je i gore. Broj fiskaliziranih računa je prepolovljen, a potrošeno je 65 posto manje nego u istom razdoblju lani. Trgovci zabrinuto gledaju u ove iste brojke i pokušavaju sniženjima namamiti građane na veću potrošnju, no još se uvijek teško hvatamo za novčanik. A zasad nema ništa ni od turista, barem ne u broju koji je očekivan.

Prema mišljenju Mladena Kožića, stručnjaka za istraživanje tržišta u GfK-u, u scenariju u kojem neće biti drugog, ozbiljnijeg vala epidemije, godišnji pad prometa trgovaca robom široke potrošnje, koji će biti potpomognut i padom turističke potražnje, iznosit će 4,7 posto na razini cijele 2020. godine. Možda generalno nije puno, no neki će ipak poslovati problematičnije od drugih.

- Trgovci koji će biti najizloženiji tom padu su Studenac, Tommy i Plodine koji uvelike ovise o turizmu i turističkoj potrošnji. Domaća potražnja za proizvodima široke potrošnje ovisit će o dubini i trajanju recesije. Ono što s izvjesnom vjerojatnošću možemo prognozirati jest da, ako ne bude drugog vala epidemije te ako broj nezaposlenih ostane ispod 250.000, domaća potražnja za FMCG proizvodima neće kreirati gubitke trgovcima - objasnio je Kožić.