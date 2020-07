Marić: Nema više odgode plaćanja poreza i doprinosa

Nešto više od 90 tisuća poreznih obveznika zatražilo je odgodu ili otpis plaćanja poreza, ukupno 5,3 milijarde kuna, a te su se mjere odnosile na travanj, svibanj i lipanj te se više neće produljivati, otkrio je ministar financija Zdravko Marić za Večernji list.

- Proračun je bio u funkciji zaštite radnih mjesta i likvidnosti gospodarstva, a sad treba isplatiti mirovine, financirati zdravstvo… - obrazložio je Marić, gostujući na Večernji TV-u, odluku da se porezni moratorij ne produlji za još tri mjeseca, donosi dnevnik.

- Sad je red na bankama. Stvorili su se uvjeti da banke što više kreditiraju. Važno je da likvidnost, u obliku povoljnih zajmova za obrtna sredstva, zaživi što više i da time poduzetnici financiraju svoje funkcioniranje - zaključio je Marić.

Na upit koliko će ove godine biti otpisano poreznih davanja, Marić je uzvratio da su s datum 20. lipnja završile mjere vezane za otpis poreznih davanja.

- Do 20. lipnja trajala je ta mjera. S ponedjeljkom 20. srpnja porezni su obveznici bili u obvezi podnijeti PDV obrasce, što je bilo planirano. Do sada je odobreno nešto više od 90 tisuća zahtjeva. Znači, 90 tisuća poreznih obveznika zatražilo je odgodu, ovisno o kriterijima, potpuni, djelomični otpis ili obročnu otplatu s obzirom na pad prihoda. Ukupni je zahtjev do sada 5,3 milijarde kuna - kazao je Marić.

Dodao je da je od tih 90 tisuća poreznih obveznika, njih 80 tisuća podnijelo zahtjev za odgodu u prvih 20 dana otkad je došlo do zaključavanja gospodarstva. Za većinu njih će se mjere odnositi za cijelo razdoblje travnja, svibnja i lipnja.

- Kada sad podnesu PDV obrasce za lipanj, mi ćemo imati punu sliku i porezna uprava će ponovno uložiti velike napore da idući tjedan odmah napravimo tu analizu jer se gleda travanj, svibanj i lipanj u odnosu na to isto razdoblje godinu prije - kazao je ministar Marić.

Podsjetio je da u kategoriju za otpis poreza ulaze oni kojima je pad prihoda veći od 50 posto te da se to ne odnosi na PDV, trošarine i carine, nego na izravne poreze, dohotke i dobiti, donosi Večernji list.