Marinko Došen: Možemo unedogled razgovarati o tečaju, ali ipak s nestrpljenem očekujemo uvođenje eura

Tečajna politika očito neće više biti jedna od glavnih tema izvoznika nakon što je Hrvatska ušla u europski tečajni mehanizam (ERM II), a središnji paritet hrvatske kune utvrđen na 7,53450 kuna za jedan euro. Čini se, kako smo ovih dana mogli čuti od naših izvoznika, da je najvažnije da se što prije uvede euro, a koliko je povoljan tečaj od 7,53 kune za jedan euro svoje mišljenje nam je iznio i predsjednik Uprave AD Plastika Marinko Došen.

Podsjećajući nas da je mnogo puta govorio o nedostacima tečajne politike, naglasio je kako nije moguće sve te nedostatke tako brzo popraviti. Zato je teško, veli, sa sigurnošću tvrditi je li to dobar tečaj ili ne jer uvijek je pitanje okolnosti, no ipak kaže da je, u svakom slučaju, ovo manje loše od prognoza koje smo mogli čuti prije početka koronakrize.

- Bilo bi pretenciozno i neprofesionalno od mene postavljati realnu razinu tečaju jer nisam u potpunosti kvalificiran za to. Ali kao čelni čovjek kompanije koja je jedan od najvećih izvoznika, a ujedno i građanin Hrvatske, nesporno mogu ustvrditi kako tečaj kune nije pratio, ili je zanemarivo pratio makroekonomske pokazatelje rasta cijena na malo i troškova života. Nekonkurentnost koja je posljedično izazvana jačanjem kune, djelomično bi kompenzirao tečaj na razini osam do osam i pol kuna za euro. No unatoč tome, moram naglasiti kako mi kao izvoznici s nestrpljenjem očekujemo uvođenje eura jer će nam to zasigurno poboljšati konkurentnost i olakšati poslovanje – rekao je Došen.