Marinko Došen: Unatoč problemima s poluvodičima pred nama je bolja budućnost

Pri kraju još jedne pandemijske i vrlo izazovne godine i dalje smo suočeni s ozbiljnom globalnom gospodarskom krizom u kojoj gotovo nitko nije prošao neokrznuto. Suočavanje s poremećajima u opskrbnom lancu na globalnoj razini, rast cijena materijala, transporta i energenata pogodili su sve industrije. Automobilska se pak bori s jednim od najvećih problema u svojoj bližoj povijesti – nedostatkom poluvodiča na tržištu. Iako su iznenađujuće dobri pokazatelji potkraj prošle godine upućivali na znatno brži oporavak, nedostatak poluvodiča uvelike je poremetio operativne planove proizvođača automobila i njihovih dobavljača. Optimističnija očekivanja s početka godine nisu se ostvarila i kriza ne jenja željenom brzinom. Novoregistriranih vozila manje je od prvih predviđanja zbog zastoja u proizvodnji i nedostatka automobila na tržištu, ali stvarna potražnja za automobilima raste. U prilog tome govore i liste čekanja u autosalonima, a sve to upućuje na to da automobilsku industriju čeka dobra budućnost. Ograničeni proizvodni kapaciteti poluvodiča nisu uspjeli odgovoriti znatno povećanim tržišnim zahtjevima koji su se pojavili već početkom pandemije.

Stabilizacija u drugoj polovini 2022.

Povećanje kapaciteta traži vrijeme i zahtjevne investicije, a potražnja se potpuno neočekivano povećala preko noći. Imajući to na umu, stabilizaciju tržišta realno je očekivati u drugoj polovini sljedeće godine. Do pojave korone upravljanje rizicima bio je jedan od ključnih pokretača zaštite poslovanja i realizacija planova, a posljednje je dvije godine, uz upravljanje promjenama i krizama, naš gotovo svakodnevni zadatak i upravljanje neizvjesnošću. Tržišne su promjene brze i na njih ne možemo utjecati, ali spremno ih i ustrajno trebamo dočekati. Ono na što možemo i moramo utjecati naša je izvrsnost, konkurentnost i kompetencije. Svoje smo aktivnosti u proteklom razdoblju prije svega usmjerili na zaštitu zdravlja i sigurnost svojih zaposlenika, ali i na razvoj i unaprjeđenje svojih usluga i proizvoda te kvalitete kao ultimativna ključa uspješna poslovanja u automobilskoj industriji. Iako su proizvodni procesi i planovi znatno smanjeni u pandemijskom razdoblju, razvojne se aktivnosti autoindustrije šire. Tehnološki je ovo jedno od najnaprednijih i najuzbudljivijih razdoblja. Inovativnim proizvodima i energetski svjesnom proizvodnjom borimo se protiv klimatskih promjena i smanjujemo svoj globalni ugljični otisak. Istodobno su potrebe i očekivanja krajnjih korisnika svu zahtjevniji, stoga je potrebno udovoljiti iznimno visokim standardima sigurnosti, udobnosti i dizajna te sve strožim normama samoodrživih i ekološki prihvatljivih materijala.

Zaposlenici su ključni

U takvim je okolnostima posebno zanimljiv izazov bio zadržati kvalitetne odnose i povjerenje svojih dionika, posebice kupaca i zaposlenika. U tome smo uspjeli zahvaljujući brzoj prilagodbi, iskustvu i znanju, ali prije svega razumijevanju i potpori. Vjerujem kako smo svoje odnose s dionicima čak i poboljšali, a iskustvo kroz koje zajednički prolazimo dodatno potiče lojalnost. Novi modeli vozila neometano se razvijaju, osmišljavaju se dugoročni planovi i ugovaraju novi poslovi, a sve to govori u prilog tomu da je automobilska industrija spremna za povratak na uzlaznu putanju nakon završetku krize. AD Plastik Grupa ugovorila je u ovoj nimalo jednostavnoj godini više od 150 milijuna eura novih poslova: na europskome tržištu ugovoreno je 79,9 milijuna eura, a na ruskome 71,8 milijuna eura. Novi se poslovi dogovaraju na vrlo kompetitivnom i konkurentskom tržištu, ali kvalitetom, pouzdanošću i troškovnom efikasnošću uspijevamo se istaknuti. To potvrđuju i naši novi ugovori koji su temelj budućeg poslovanja. Biti ozbiljan dobavljač u autoindustriji zahtijeva stalna ulaganja u obrazovanje i svladavanje novih vještina. U tom smjeru razvijamo svoje zaposlenike i kompaniju u cijelosti. Naši su zaposlenici najvažniji faktor u poslovanju. Vještine i znanja koja posjeduju i prenose nasljeđe su naše dugogodišnje povijesti tijekom koje ih kontinuirano unaprjeđujemo i nadograđujemo. Upravo su to neke od najvažnijih vrijednosti koje prepoznaju naši kupci i bez kojih je gotovo nemoguće opstati.

Uloga dobavljača u automobilskoj industriji nešto je drukčija i veća nego u drugim branšama, a odnosi između kupaca i dobavljača su partnerski. Teško je doći na panel dobavljača, ali jednom kad zaslužite povjerenje, to će, zasigurno, biti dugotrajna suradnja. Automobili su sve sigurniji i ekološki prihvatljiviji, ali ne i skuplji, a dobavljači opstaju ako prate trendove i stalno ulažu u nove materijale, znanja i tehnologije. Ma koliko specijalizacija bila nužna u današnjem poslovanju, opseg djelatnosti ne smije biti preširok. Važno je biti svjestan svojih znanja i svoje osnovne djelatnosti. Upravo smo stoga u posljednje vrijeme uložili napor u razvoj partnerskih odnosa s poddobavljačima za pojedine projekte. Tako neke specijalnosti, posebice u segmentu istraživanja i razvoja, obavljamo u suradnji s renomiranim kompanijama koje naši kupci prepoznaju. Svjedočimo uspješnu udruživanju velikih kompanija u autoindustriji čiji je cilj smanjenje troškova, a prema tom principu i mi na neki način udružujemo snage među dobavljačima koje kupci prepoznaju kako bismo utabali efikasniji i bolji put za perspektivu.

Mali čipovi, veliki problemi

Unatoč neizvjesnostima na koje ne možemo utjecati, budućnost AD Plastik Grupe i automobilske industrije sigurna je. Nezahvalno je u ovim okolnostima predviđati točno trajanje krize, ali njezin je kraj izgledan i sigurno će biti generator ubrzana rasta i razvoja naše kompanije, ali i cijele industrije. Do stabilizacije koju očekujemo u sljedećoj godini nužno je usmjeriti svoje kapacitete na nove prilike koje će dugoročno donijeti rezultate. Vremena za opuštanje nema i trebamo biti prilagodljivi, brzi i produktivni. Velik dio promjena kojima svjedočimo trajan je i što ih prije prihvatimo, brže ćemo zakoračiti prema sigurnoj budućnosti. Cijeli je svijet na prekretnici, pa tako i automobilska industrija. Mijenjaju se načini upotrebe automobila, pogonska goriva, želje kupaca, ali, nedvojbeno, automobil ostaje nezamjenjiv u mnogim situacijama. Ubrzana transformacija donosi trajna poboljšavanja poznatih obrazaca i načina rada, a u skladu s tim i razvoj učinkovitijeg i održivijeg poslovanja. Timskim radom, kvalitetom, upornošću i ustrajnošću kao kompanija donosimo promjenu za sebe, zajednicu i planet na kojem živimo. Usmjereni smo na razvoj i proizvodnju boljih rješenja za bolju budućnost, smanjenje utjecaja na okoliš u svim procesima te doprinos zajednici u kojoj poslujemo, a prije svega svojim zaposlenicima. Naizgled mali mikročipovi prouzročili su goleme probleme automobilskoj industriji, ali iz ove će situacije cijela industrija sigurno izići snažnija i s mnogo naučenih lekcija. Trebamo prigrliti izazove novog doba, biti dovoljno prilagodljivi i strpljivi – jer bolja budućnost sigurno je pred nama.