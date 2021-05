Mario Čelan (SIMORA): Očekujemo da jedan od naših gaming startupa postane jednorog

Mario Čelan direktor je razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SIMORA, nedavno proglašene najboljom razvojnom agencijom u Europi. Čelan je u srijedu povodom predstavljanja partnerstva SIMORA-e i A1 Hrvatska na razvoju optičke i 5G infrastrukture u Novskoj pričao o razvoju gaming industrjie u tom najzapadnijem slavonskom gradu, uz to i jedinom središtu gaming industrije u ovom dijelu Europe.

Gaming kampus do 2025.

U poduzetničkom inkubatoru PISMO u Novskoj trenutno rade na realizaciji projekta gaming kampusa koji bi trebao biti prvi takav na svijetu. Na devet hektara površine u blizini autoceste u Novskoj djelovat će fakultet, učenički i studentski dom, akcelerator i esport arena s 4000 sjedala, za koju se također predviđa da će biti prva esport arena specijalizirana za gaming industriju u regiji.

No, da bi ovaj projekt ugledao svjetlost dana, morat ćemo se još malo strpiti. Kako je objasnio Čelan, kampus bi mogao početi s radom tek 2025. godine.

– Ako završimo glavni projekt do kraja srpnja ili kolovoza, ako dobijemo građevinsku dozvolu do kraja ove godine i ako riješimo pitanje financiranja, mogli bismo raspisati natječaj za cjelokupni projekt početkom iduće godine, a prvu lopatu bismo mogli zabiti u zemlju početkom 2023. godine. Budući da se radi o 44.000 četvornih metara zatvorenog prostora, potrebne su dvije godine da se kampus izgradi – objasnio je Čelan te optimistično dodao da bi 2025. godine sve već moglo funkcionirati.

Procijenjena vrijednost kampusa je 50 milijuna eura, a do sada su skupili tek četrdesetak posto potrebnih financija, od čega je 150 milijuna kuna osigurano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Novska – svjetski rekorder

A zašto je baš Novska budući centar gaming industrije, a ne Kutina ili Sisak? Čelan je objasnio da su za odabir lokacije 'krive' financije. U početcima osnivanja inkubatora, upravo su u Novskoj pronašli najjeftiniji najam prvog poslovnog prostora, stoga je odluka pala na Novsku.

Zahvaljujući gaming industriji, ovaj gradić sa svega desetak tisuća stanovnika bilježi najveći postotak gaming developera na svijetu – njih 250. Svi oni rade u Novskoj. Dio ih i dalje živi u okolici Zagreba i putuje na posao, ali dio njih se trajno preselio u Novsku. Čelan ističe da se dio njih oženio, dio ih traži stan, a dio čak i kupuje zemljište za gradnju kuće u Novskoj.

'Moramo biti najbolji'

Kako bi budućim gaming developerima osigurali svu potrebnu edukaciju, ovaj su projekt zamislili u pet koraka.

– Prvi korak je besplatno učenje engleskog jezika u našim vrtićima. Zatim slijede radionice u osnovnim i srednjim školama, pa šestomjesečna edukacija svaki dan osam sati za programiranje i grafiku. U konačnici smo krenuli izrađivati kurikulum za srednjoškolsko zanimanje tehničara za razvoj videoigara koji se sada provodi u Tehničkoj školi u Sisku i u Srednjoj školi Novska. U sklopu kampusa planiramo razviti potpuno novi preddiplomski i diplomski studij za razvoj videoigara koji će biti svojevrsna nadogradnja znanja nakon srednje škole, isključivo na engleskom jeziku, a koji će stvoriti stručnjake iz područja koja još ni ne postoje – izjavio je Čelan te naglasio da moraju biti u korak s vremenom da bi bili 'the best of'.

Trenutno, kada polaznici završe sve edukacije i nauče izrađivati videoigre, imaju mogućnost sufinanciranja vlastitog startupa. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Sisačko-moslavačka županija i Grad Novska daju 20.000 eura financijskih sredstava koja su, smatra Čelan, dobar poticaj za otvoriti tvrtku i ulazak u svijet gaming industrije.

Potrebna samo jedna videoigra

– Važno je naglasiti da svih 49 startupova, koliko ih trenutno djeluje u Novskoj, već dvije godine nije propalo već se sami uzdržavaju, zapošljavaju svoje ljude i isplaćuju plaće, što je dobar pokazatelj – kaže Čelan i ističe da će se sav ulog u gaming industriju isplatiti jednom kada samo jedna videoigra uspije. Tada će u mjesec dana zaposliti sto ljudi.

– Angry Birds je bio 38. projekt jednog startupa koji je uspio. I kod nas će biti potrebno puno rada i učenja, ali i puno padanja i dizanja da bi jedan projekt uspio, a mi smo na samom početku. Dao sam cijelom ovom projektu otprilike osam godina da zaista uspije, da se možemo pohvaliti s jednim 'unicornom' koji je izašao iz našeg inkubatora – kaže Čelan o njihovim očekivanjima.