Marko Fertlemeš - Multifunkcionalna klupa na radost biciklista osvaja hrvatske gradove

Najnoviji je proizvod Marka Fertelmeša, serijskog poduzetnika iz Kutine, InfoSmile Outy, samostojeći interaktivni informacijski zaslon za prikazivanje poruka, informacija ili oglasa u slikovnom i videoformatu. Riječ je o LED ekranu visoke svjetline i dijagonale od čak 140 cm s mogućnošću mijenjanja sadržaja na daljinu putem interneta. Osim ekrana, koji služi za oglašavanje i prikaz informacija, Outy dolazi sa samoodrživom pametnom klupom u kojoj se nalazi punjač mobitela pogonjen solarnom energijom, ali i dodatni sadržaj za bicikliste. Oni na njemu mogu pronaći osnovni alat za servis bicikala i priključak kojim mogu puniti baterije svojih električnih bicikala te stalak za parkiranje i zaključavanje bicikala, što ponudu za cikloturiste čini potpunom.

Naslijedio i razvio

Fertelmeš potječe iz poduzetničke obitelji, elektroničar je po struci i vlasnik obrta SF klima te suvlasnik tvrtki Enny Smarter Energy+ i InfoSmile. Obrt je naslijedio od oca, a tvrtke je osnovao prateći tehnološke trendove i potrebe tržišta. Već je u osnovnoj školi pratio što radi njegov otac te se počeo zanimati za elektroniku i razvoj elektroničkih uređaja. Kad je završio srednju školu, zaposlio se u obiteljskom obrtu i radio na instalaciji grijanja i klima-uređaja. U međuvremenu je dobio ponudu za rad u tvornici autodijelova u Kutini, gdje je u početku radio u proizvodnji, a kasnije na održavanju.

No nakon godinu dana provedenih radeći za poslodavca vratio se obiteljskom poslu i počeo se baviti instalacijom solarnih sustava i sustava koji se koriste obnovljivim izvorima energije, što je u to vrijeme bilo novost na hrvatskom tržištu, tako da je bio jedan od pionira u tom sektoru. U to vrijeme preuzeo je očev obrt i vodi ga i danas.

– Osim obrta, koji se bavi instalacijom grijanja i klimatizacije, a koji svake godine ostvaruje rast i trenutačno odlično posluje, suvlasnik sam tvrtke koja se bavi proizvodnjom elektroničkih uređaja i tvrtke za razvoj i proizvodnju interaktivnih LED ekrana, a poslovanje svake od tih tvrtki također raste – kaže Fertelmeš.

Tri održive tvrtke

Naslijeđeni obrt Fertelmeš je usmjerio na poslove instalacija sustava obnovljivih izvora energije (solarnih sustava, dizalica topline, podnih grijanja), koje se većinom ugrađuju u pasivne i niskoenergetske objekte. Njegova tvrtka Enny Smarter Energy bavi se razvojem elektroničkih uređaja i softvera te je razvila sustav koji prati potrošnju energije i svojim djelovanjem štedi energiju. Ti se uređaji ugrađuju u objekte gdje se ne može lako upravljati temperaturom; bolnice, tvornicu aluminija, apartmane, a njima se upravlja putem aplikacije. Razvojem novih tehnologija poput Outy InfoSmile bavi se InfoSmile, tvrtka koja proizvodi interaktivne vanjske i unutarnje LED ekrane za prikazivanje promotivnih poruka s jednostavnom izmjenom sadržaja na daljinu.

Dosad je Fertelmeš u razvoj poslovanja u obrtu i tvrtkama uložio oko milijun kuna. Novac je uložen u razvoj i distribuciju proizvoda, opremu za poslovanje i poslovni prostor. Ulagao je dobit, uzeo je i kredit, a novac za razvoj prvog uređaja InfoSmile došao je iz investicije jednog od suosnivača tvrtke. Jedini poticaj u iznosu od 32.000 kuna dobio je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) za zapošljavanje radnika u obrtu.

Za unutra i za van

Zasad je InfoSmile Outy instaliran u Kutini i u Sisku, a Fertelmeš trenutačno pregovara s još nekoliko gradova. InfoSmile Outy razvijao je oko šest mjeseci, s tim da nije trebao novi softver, nego je prilagodio postojeći koji je imao u sličnom uređaju koji se upotrebljava u zatvorenom prostoru, a stajao ga je oko dvjesto tisuća kuna jer je najviše posla uradio sam.

Prije nego što je razvio InfoSmile Outy, Fertelmeš je napravio interaktivni LED ekran za unutarnje prostore za prikazivanje informativnog i promotivnog sadržaja za ugostiteljske objekte, prodavaonice te mjesta gdje se kreće mnogo ljudi. Osim uređaja, razvio je i softver koji omogućuje mijenjanje sadržaja na daljinu putem InfoSmileove web-aplikacije. Taj uređaj postavljen je u nekoliko hrvatskih gradova od Kutine, Novske, Ivanić-Grada, Zagreba do Umaga i Poreča.

– Osim uređaja za unutarnje prostore, htio smo ponuditi i uređaj koji se može postaviti u vani. Ideja je bila da osim ekrana koji bi prikazivao informativni sadržaj bude i dodatni sadržaj koji bi privukao ljude da upotrebljavaju proizvod i pritom sadržaj na ekranu. Osim funkcionalnog dijela, htio sam da proizvod bude vizualno dopadljiv i uljepša prostor na kojem se nalazi – kaže Fertelmeš, ističući kako je razvijao novi uređaj jer onaj razvijen za unutarnji prostor u vanjskim uvjetima ne funkcionira dobro.

Malo (korona)usporavanje

– Većinu razvoja InfoSmile Outyja odradio sam sam: od dizajna, 3D nacrta, specifikacije materijala i opreme, dogovora u vezi s cijenom i nabavke dijelova, koordinacije sastavljanja uređaja, testiranja, do montaže. Inače sam elektroničar po struci s iskustvom u sektoru obnovljivih izvora energije – objašnjava Fertelmeš.

Proizvodnju metalnih dijelova LED ekrana odradila je vanjska partnerska tvrtka, sklapanje uređaja, testiranje i ugradnju njegova druga tvrtka, a razvoj softvera odradio je njezin suosnivač, programer po struci. Cijene InfoSmile Outyja kreću se od 20.000 do 50.000 kuna ovisno o modelu i veličini ekrana. Uređaj se može prilagoditi potrebama određenoga grada ili lokacije tako da može biti samo ekran bez dodatnih opcija pa do kompletnog uređaja sa stalkom za bicikle, servisnim punktom i punjačem za e-bicikle te klupom s punjačem mobitela, a prilagodljiva je i veličina ekrana od 100 do 160 centimetara.

Zasad je Fertelmeš usredotočen na prodaju InfoSmile Outyja na hrvatskom tržištu, a kad postavi planirani broj uređaja, usmjerit će se na osvajanje inozemnog tržišta. Iako je koronakriza malo usporila daljnji razvoj proizvoda, očekuje kako će iduće godine ostvariti planiranu prodaju i računa na dobit. Osim dobroga plasmana InfoSmile Outyja, očekuje i bolju prodaju ekrana za unutarnje prostore.

Prepreke i planovi

Fertelmeš, kao i svaki poduzetnik u Hrvatskoj, najvećim od mnogih izazova drži bitku s administracijom i preopširnom i nepotrebnom papirologijom te pronalazak kvalitetnih radnika.

– Veliki je problem zapošljavanje kvalitetnoga kadra zbog odlaska u inozemstvo, ali i zbog toga što smo iz male sredine. Većina ljudi odlazi ili u veće gradove kao što je Zagreb ili u inozemstvo. Trenutačno smo pokriveni na pozicijama koje su nam potrebne za normalno funkcioniranje poslovanja, ali bude li za daljnje širenje nedostajalo radne snage dio poslovanja morat ćemo preseliti u Zagreb, a dio ostaviti u Kutini – napominje Fertelmeš, ističući da se nada kako će uskoro nestati problemi izazvani pandemijom koronavirusa, koja je ostavila teške posljedice na gospodarstvo i sve krenuti normalnim tijekom, a investitori ponovno biti spremni ulagati.

Sad je usredotočen na pronalazak novih klijenata za najam ili kupnju postojećih proizvoda, a u planu je i usavršavanje web-aplikacije. Cilj mu je da se na aplikaciji InfoSmilea može napraviti sve što se želi prikazati na ekranu: izraditi grafika, odabrati dio ekrana na kojem bi se prikazivao sadržaj, zatim izraditi razne widgete kao što je vremenska prognoza, vijesti, stanje u prometu te prikazivati objave na društvenim mrežama. Uz razvoj web-aplikacije razvijat će i mobilne aplikacije tako da će se sadržaj na InfoSmile Outyju moći objavljivati putem mobitela.