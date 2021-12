Martinčić: Treba znati ‘hendlati‘ 22 muškarca na terenu i zadržati niski puls

Možda malo netipična gošća na Liderovoj tradicionalnoj konferenciji Žene u biznisu, 36-godišnja nogometna sutkinja Ivana Martinčić, u otvorenom razgovoru jedan na jedan s Miodragom Šajatovićem, glavnim urednikom Lidera, ispričala je kroz sve je što morala proći da bi došla do današnje pozicije - jedine žene koja sudi na terenu u prvoligaškim i međunarodnim utakmicama. Martinčić je prva je žena sutkinja Prve hrvatske nogometne lige u muškom nogometu i jedna od rijetkih u Europi. Sudila je nedavno na kvalifikacijskoj utakmicu između Njemačke i Lihtenštajna za Svjetsko prvenstvo, u kojoj je u prvih deset minuta utakmice igraču dosudila crveni karton.

Tom utakmicom napravljen je prvi korak ka daljnjem ostvarenju međunarodnih ciljeva.

Martinčić je ispričala kako je uopće došla do svoje pozicije:

– Sve je počelo u mom velikom dvorištu kod kuće, gdje sam redovito s muškima igrala nogomet. Otac je također bio nogometni sudac i kad sam napunila 16 godina pitao me bi li i ja bila sutkinja? U tom trenutku nisam razmišljala o suđenju već nogometu no s 22 godine sam ipak promijenila odluku. Inspirirala me i moja kolegica Sanja Rođak-Karšić, pomoćna sutkinja koja je nedavno sudila u finalu ženskog nogometa na Olimpijskim igrama – ispričala je Martinčić.

Naglasila je i koje su karakteristike potrebne da bi netko bio dobar sudac. - Da bi bio dobar sudac, trebaš biti fizički i psihički dobro pripremljen i znati se suočiti s donošenjem brzih odluka na terenu. Znati se nositi s tim stresom. Dobar sudac je onaj koji je na terenu neprimjetan, a njegove odluke prihvaćaju obje ekipe – kaže Martinčić.

Njezin revolucionaran uspjeh nije došao preko noći. Dugotrajan put je za nju trajao 13 godina, što je usporedila i s usponom karijere u menadžerskim vodama. S time da poduzetnici vrlo često imaju mogućnost prespavati svoje odluke, dok se na nogometnom terenu radi o sekundama. Martinčić je krenula od prvih stepenica, županijskih, regionalnih, saveznih pa se uspinjala od treće do prve nogometne lige.

– Na jednoj utakmici u Osijeku upoznala sam današnjeg predsjednika hrvatskih nogometnih sudaca Brunu Marića, jednog od najpoznatijih u Prvoj ligi, koji je na toj utakmici sudio kao četvrti sudac. Nakon utakmice mi je u svlačionici rekao da ću, ako ikada bude predsjednik, suditi u Prvoj ligi i tako se i dogodilo – sjeća se Ivana.

Bruno Marić došao je također kao pratnja Ivani na konferenciju Žene u biznisu i dao joj otvorenu podršku, kao i svim ostalim prisutnim sudionicima, u borbi za rodnu ravnopravnost. - Kada su u pitanju žene, uvijek sam mislio da ne treba raditi razliku. Na toj utakmici koja je bila izazovna, Ivana je pokazala da ima snagu biti sutkinja u Prvoj ligi. I Sanja, koja je divna žena, najbolja na svijetu, sudila je finale Olimpijskih igara no ni o njoj se ne zna dovoljno u javnosti. Ivana ne zna gdje joj je granica. Nikada sudac iz Hrvatske nije sudio tako važnu utakmicu kao što su bile kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo između Njemačke i Lihtenštajna – pohvalio ju je Marić.

Martinčić je nabrojala i nekoliko neugodnih iskustava koje je imala, ali uglavnom na županijskim natjecanjima. – Nije baš bajno u početku, nitko te ne pozna i trebalo je znati 'hendlati' 22 muškaraca na terenu. Kod donošenja odluka temperatura igrača se podigne, to je taj psihološki dio. Moji ciljevi u karijeri su da idem dan po dan, od utakmice do utakmice. Veliki je to stres i najvažnije je zadržati što niži puls jer se tada donose racionalnije odluke – zaključila je Ivana, najavljujući da su Sanja i ona kandidatkinje za suđenje ženskog nogometa na Europskom prvenstvu iduće godine u Velikoj Britaniji te Svjetskog prvenstva u Australiji i Novom Zelandu 2023.