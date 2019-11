Maša Šams Bival (klinika Magdalena): Hrvatska vapi za kontrolingom u zdravstvu

PIŠU: Ksenija Puškarić i Vedran Harča

Koliko se kontroling može razlikovati od slučaja do slučaja, saznali smo na primjerima jedne zagrebačke klinike i poduzeća iz BiH koje se bavi aluminijskom i PVC stolarijom. O ulozi kontrolinga u zdravstvu govorila je Maša Šams Bival, voditeljica kontrolinga klinike za kardiovaskularne bolesti 'Magdalena'.

- Hrvatska vapi za kontrolingom u zdravstvu, radim u privatnoj klinici gdje za to ima sluha. Nadam se da će tako uskoro biti u čitavom hrvatskom zdravstvu, naglasila je Šams Bival.

Kontroling u zdravstvu nalik je na krvotok poslovanja jer obuhvaća sve njegove aspekte. Podaci su krv koja kola svim odjelima pa bilo kakva neravnoteža može voditi do opasnih stanja. Magdalena je vodeća klinika za kardiovaskularne bolesti u regiji, a prva je uvela i izvanbolničko praćenje pacijenata. Posluje na dvije lokacije, u Krapinskim Toplicama i u Zagrebu. Iako je privatna klinika, ima ugovor sa HZZO-om, što znači da su usluge najčešće dostupne samo putem zdravstvenog osiguranja jer su jako skupe. Preko 10.000 kontakata ostvaruju putem telemedicine, odnosno izvan bolnice.

Šams Bival napomenula je kako je za kontroling u zdravstvu bitno uvažiti specifičnosti koje pruža. U medicinskom području susrest ćemo bezbroj stručnih naziva i treba vremena da se ti nazivi usvoje. Specifičnost je i poznavanje sustava i područje djelovanja – važno je upoznati sve odjele klinike i vrste pacijenata, kao i vrste dijagnoza te zahvata i pregleda. Nadalje, baze podataka su višedimenzionalne i postoji puno kriterija po kojima ih možete pretraživati. Da bi ih se moglo obraditi treba ih pretočiti u izvještaje. Od početka se prate razni izvještaji, a kontroling je u kontaktu sa svima koji ih izrađuju jer je on tu da pazi na svaku brojku i, ako dođe do neravnoteža, zna kako ih otkloniti. Sljedeća specifičnost je pravilan unos podataka za koje je zaduženo i medicinsko osoblje koje, međutim, ne zna previše o podacima. Zato je potrebno definirati jasna pravila za unos kako ne bi došlo do začepljenja u krvotoku poslovanja.

Svaka analiza, odluka i plan mora se sagledati iz financijskog, tehničkog i medicinskog stajališta. U zdravstvenom sustavu nužna je prilagodba novim medicinskim područjima jer se na taj način osigurava i društvena korist sustava. Naglasak rada zdravstvene ustanove trebao bi biti upravo na tome, no profitabilnost poslovanja mora postojati radi novih ulaganja i pronalaska kvalitetnog kadra.

Što se tiče planiranja, klasične planove kakvi postoje u gospodarstvu vrlo je teško primijeniti na zdravstveni sustav. Na financijski plan utječe i ugovor s HZZO-om koji se godišnje zna mijenjati dva do tri puta. Jedino što im u tim situacijama preostaje je što žurnije promijeniti vlastite planove, zbog čega su uveli mjesečni plan rada koji se voditeljima odjela u Magdaleni daje umjesto budžeta i koji su dužni slijediti.

FTM, bosanskohercegovačko obiteljsko poduzeće iz Novog Travnika za projektnu proizvodnju vrhunske aluminijske i PVC stolarije, predstavilo je vlastiti Controlling ERP kojeg je Gabrijela Rijić, suvlasnica i zamjenica direktora, nazvala jedinstvenim kontrolerskim rješenjem koje omogućuje brzo i jednostavno svakodnevno otkrivanje neproduktivnosti i neefikasnosti na dnevnoj bazi. Ovo softversko rješenje ne samo da omogućuje upravljanje upitima kupaca, nego izračunava trošak tih upita, trošak proizvodnje od pogona do ugradnje, omogućuje operativno planiranje proizvodnje i analizu iskorištenja svih kapaciteta, a ima i brojne druge mogućnosti.

- U 23 godine postojanja tvrtke prihvaćali smo sve poslove, sve zahtjeve, išli smo na različita tržišta i često pritom gubili vrijeme, a vrijeme je naš najveći resurs koji nam nije donosio potrebnu dobit - rekla je Rijić i dodala kako je ključni trenutak za promjenu bio na istoj ovoj konferenciji o kontrolingu prije nekoliko godina kada je slušala o praćenju vremena i efikasnosti doma zdravlja u Hercegovini na primjeru sustava lokalnog hercegovačkog Zavoda za zdravstveno osiguranje.

- Tada smo odlučili ići u optimizaciju vremena, na što je dio zaposlenika bio sumnjičav, ali smo ih pridobili objasnivši im da će možda morati raditi šest sati dnevno za isti posao koji sad rade osam sati i to je presudilo - naglasila je Rijić te istaknula kako je tražila ponude čak tri softverske tvrtke da im to riješe, sve su platili, ali na koncu su sustav morali razviti sami.

Prema riječima Ivana Lovrića, programera i sistemskog inženjera FTM-a, ovaj interno razvijen model za praćenje efikasnosti ima brojne mogućnosti i ne mora se nužno koristiti samo u proizvodnji i prodaji aluminijske i PVC stolarije, a aplikacija se i dalje razvija i moduli se šire.