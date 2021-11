Masovno protiv COVID-potvrda - Točan broj prosvjednika treba znati zbog sljedećeg prosvjeda

– Halo, Davore, koliko je ljudi bilo na prosvjedu u subotu?

– Pa, vidite, predsjedniče, bilo ih je…

– Ali kolikooo?

– Pa istina, bio je to veliki prosvjed…

– Dobro, to si rekao HRT-u.

– Mislim dosad najveći prosvjed.

– E, to si šapnuo RTL-u.

– Bilo je najavljeno trideset autobusa.

– Da, to si najavio u Večernjem.

– A možda ih je došlo čak i sto.

– Ma nemoj, to je sto Batarelovih autobusa, ako mu vjeruješ. A koliko je bilo prosvjednika?

– Tisuće su izašle na prosvjed…

– Ha, to je iz Večernjeg i s NoveTV!

– Pa, više desetaka tisuća, zapravo deseci tisuća…

– Dobro, to si rekao Jutarnjem.

– Mislim, spominjalo se i pedeset tisuća...

– Je, to je spomenuo Milanović! Baš relevantno! A što kaže tvoja policija?

– Znate, predsjedniče, problem je u tome što prosvjed nije bio prijavljen….

– I?

– Osim toga, bio je neradni dan, ljudi su imali slobodno…

– I?

– Mislim, bez brige, sve smo nadzirali…

– I?

– Odmah smo iz opreza poslali pojačanje pred vaš stan u Vinogradima…

– Hajde, bar ste nešto dobro odradili.

– I snimali smo cijeli prosvjed…

– Ma reci ti meni koliko je bilo tih antivaksera?

– E, pa kako skup nije bio prijavljen, nismo ih stigli izbrojiti.

– No, pa krasno! I komu da ja vjerujem?! Vama ili medijima koje ionako vi brifirate?

– Pa, znate da je to samo brif, a i znate da novinarima ne treba vjerovati…

– Da, da, a što da ja kažem kad prosvjed protiv COVID-19 uspoređuju s onim za Radio 101?

– Pa kad se potrefio datum, mislim, skoro potrefio. Za Stojedinicu se prosvjedovalo 21. studenoga 1996., a protiv covid-potvrda 20. studenoga…

– Ma baš me briga za datum! Ali oni uspoređuju broj prosvjednika! Je li moguće da ih je bilo toliko?

– Nije moguće, predsjedniče! Za Stojedinicu je prosvjedovalo 120.000 ljudi, a ovo je bilo manje.

– Ali koliko manje? Kažu da ih je bilo 100.000.

– Ma, ni to nije točno.

– Ali što je točno? Ja hoću znati samo koliko ih je zaista bilo, ne verziju za medije, ni pretjerivanja organizatora! Trebam samo činjenicu. Ne mogu li dobiti ni taj jedan jedini podatak?

– Gledajte, imamo neke procjene.

– Vi imate procjene?

– Dobro, nemamo mi, nego neki nezavisni stručnjak.

– Pa što kaže taj nezavisni?

– Ni on nije siguran. Kaže da je bilo između 22 tisuće i 27 tisuća.

– Pa tako reci. Zar to nije moglo odmah? Pričekaj malo, imam i Vilija na liniji. Alo, Vili, jesi čuo? Daj stavi u rezervu između 22 i 27 tisuća doza cjepiva.

– Kojeg?

– Ma briga me, može i najgoreg. Davore, jesi još tu?

– Tu sam i slušam.

– Ako se ponove prosvjedi, organiziraj s Vilijem da se procijepe svi sudionici. Što budu više prosvjedovali, brže ćemo procijepiti Hrvatsku. Eto, i to smo riješili. Idem se sad baviti ozbiljnijim stvarima. Frkaaa! Što je s onim ručkom s Macronom?

Ovaj telefonski razgovor plod je autorove prljave mašte.