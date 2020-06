Mate Botica: Naša je zadaća biti lider u primjeni dugoročnih visokotehnoloških strategija

Mate Botica jedini je član Uprave i direktor državne tvrtke Odašiljači i veze koja već više od devedeset godina osigurava nacionalnu stratešku infrastrukturu za prijenos TV i radijskog signala do svakog kućanstva. Pod njegovim vodstvom tvrtka uspješno posluje i Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika potkraj 2018. proglasilo ga je najboljim menadžerom godine u kategoriji javnih poduzeća. U intervjuu za Lider Botica govori o tome kako je pandemija utjecala na tu strateški važnu tvrtku u državnom vlasništvu i koji su daljnji razvojni planovi.

Koliko je pandemija koronavirusa promijenila način vašeg poslovanja?

– Još prije proglašenja pandemije osnovali smo vlastiti krizni stožer koji je sve zaposlenike redovito obavještavao i još ih obavještava o svakoj promjeni i stanju općenito. Urede i radne prostorije odmah smo opremili antiseptičkim sredstvima i dozatorima, osigurali zaštitne maske i rukavice za sva rizična mjesta, ograničili putovanja i poslovne sastanke te postavili tehnička sučelja za komunikaciju na daljinu. To nam je omogućilo da s napredovanjem krize čak trećini zaposlenika omogućimo rad od kuće, a oni koji su zbog prirode posla morali biti na radnome mjestu, to su činili strogo poštujući mjere zaštite, izbjegavajući kontakte i javni prijevoz. Donesen je i niz hitnih mjera za očuvanje kontinuiteta poslovanja, krizni plan poslovanja, izrađen je također prijedlog vlastitog doprinosa državnom proračunu, a TV i radijskim nakladnicima ponudili smo popuste i dodatna obročna plaćanja. Tijekom krize zabilježeni su i povećan interes i broj zahtjeva za upotrebu naše DMR ​mreže za kritične komunikacije Cronect ​te smo u skladu s time svim novim korisnicima prva tri mjeseca omogućili upotrebu mreže bez naknade, a dodatne radiostanice ustupljene su za potrebe rada Kriznog stožera Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

Spomenuli ste popuste nakladnicima, kako će se te mjere provoditi?

– Kako se ne bi ugrozilo cjelokupno poslovanje nakladnika televizije i radija, na Vladinoj sjednici donesene su privremene mjere pomoći onima s problemima u poslovanju, tj. onima kojima je ova epidemija onemogućila redovito poslovanje. Zbog tih posebnih okolnosti Vlada RH definirala je način utvrđivanja televizijskih i radijskih nakladnika kojima OIV može ponuditi privremene mjere u obliku olakšanih uvjeta plaćanja, umanjenja naknada za pružene usluge te poslovne korake čijom bi im se provedbom trebalo olakšati poslovanje u ovim teškim trenucima. Ti poslovni koraci različiti su za televizijske i radijske nakladnike, a temelje su na financijskim modelima umanjenja naknada i obročnog plaćanja naknada koje nakladnici imaju prema OIV-u. Od 1. travnja do prelaska na sustav DVB-T2 nakladnicima televizije OIV će umanjiti iznos naknada za odašiljanje do 30 posto – ovisno o regiji​, odnosno razini koncesije u kojem se signal nakladnika odašilje, a radijskim nakladnicima u skladu s mogućnostima i ugovorenim pravima i obvezama ponudit će se pogodnosti u obliku popusta ili uvjeta plaćanja do dana proglašenja epidemije COVID-19. Nekima od njih već su omogućene pogodnosti obročnog plaćanja, postojećih dugova i redovitih naknada za pružene usluge.

Zbog pandemije je odogođen prelazak na novi standard odašiljanja DVB-T2/HEVC, što se trebalo napraviti do 25. svibnja. U kojoj je fazi taj projekt?

– Da, HAKOM-ovom odlukom naš najvažniji projekt ove godine privremeno je odgođen. Ipak, odluku razumijemo jer je bilo neizvjesno koliko će epidemiološke mjere trajati u Hrvatskoj i svijetu, što znatno utječe na raspoloživost prijamnika, a u trenucima krize prioritet je bio osigurati neprekinuto informiranje građana i provedbu televizijske nastave za učenike. Sada kada je epidemija popustila, treba ponovno sagledati cijelu situaciju. Na tome ovih dana intenzivno radimo i nadamo se da će novi pogodan rok biti uskoro poznat. U svakom slučaju, nastojimo da prelazak što manje negativno utječe na sve dionike.

Što ta odgoda znači za OIV?

– Do sada je uloženo mnogo rada i sredstava u pripreme. OIV će zbog odgode imati dodatne neplanirane troškove, većinom za energiju i održavanje zbog pogona četiriju mreža umjesto dviju, obvezan je odašiljanje programa u HD rezoluciji na novoj mreži, M2, svim nakladnicima pružati besplatno. Teškoće su moguće u dijelu organizacije poslova jer će nakon krize trebati uložiti dodatni napor kako bi se nadoknadili zaostaci.

Što općenito očekivani prelazak na novi signal znači za korisnike i nakladnike?

– Uz bolju sliku u HD rezoluciji, zahvaljujući novom sustavu DVB-T2 i odabranim parametrima mreža signal će biti jači i njime će se kvalitetnije pokriti više stanovništva. Također će se izjednačiti kvaliteta pokrivanja HRT-ova 3. i 4. programa, programa RTL2 te Dome TV iz sadašnjeg multipleksa B s pokrivanjem kao što ga imaju primarni kanali HRT1, HRT2, RTL i Nova TV jer će svi biti u jednom multipleksu – novome M1. Nakon prelaska na novi sustav signalom multipleksa M1 bit će pokriveno više od 99 posto stanovnika RH. Nakladnici već uvelike imaju programski sadržaj u HD rezoluciji i bit će spremni ponuditi signale u novom formatu za odašiljanje.

Hoće li odgoda prelaska na novi signal i oslobađanje dijela frekvencija negativno utjecati na razvoj 5G mreža?

– Neće. U skladu s Nacionalnim planom djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa od 470 do 790 MHz, koji je donesen odlukom Vlade RH na sjednici od 7. svibnja 2020., krajnji je rok za oslobađanje frekvencijskog pojasa 700 MHz, koji se sada upotrebljava za digitalnu zemaljsku televiziju, a ubuduće će se upotrebljavati za mobilne komunikacije, listopad 2021. Osim frekvencijskog pojasa 700 MHz za 5G mreže rabit će se i drugi slobodni frekvencijski pojasovi. Testiranja su već počela u više gradova.

Cijeli intervju možete pročitati u digitalnom izdanju Lidera.