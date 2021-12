Mate Rimac u dokumentarcu CNBC-a o nezaustavljivim poduzetnicima

Dokumentarni film The Unstoppables američke TV kuće CNBC rađen u suradnji s konzultanstko-revizorskom tvrtkom EY donosi priču o tri nezaustavljiva svjetska poduzetnika s različitih strana svijeta koji stvaraju bolju i održiviju budućnost kroz tehnologiju, inovaciju i stvaranje dugoročne vrijednosti. To odabrano i prestižno društvo čine naš Mate Rimac, korejski poduzetnik JungJin SEO, osnivač biofarmaceutske kompanije Celltrion Group te Carla Walker-Miller, osnivačica energetske kompanije Walker-Miller Energy Services. Sudjelovanje u ovom međunarodno prepoznatom dokumentarcu predstavlja još jedno priznanje Mati Rimcu, hrvatskom inovatoru i EY poduzetniku godine 2017.

Ovi izvanredni poduzetnici dijele svoja iskustva i vrijedne lekcije o tome kako ostati odlučan u nevolji i kako ideju pretvoriti u uspješan posao. Svetu Nedelju i najsuvremeniji proizvodni pogon u Hrvatskoj posjetila je Nicki Shields, CNN-ova novinarka i voditeljica BBC-jeve utrke Formule E, koja je razgovarala s Rimcem u filmu koji se besplatno može pogledati online putem linka.

Dokumentarni film 'The Unstoppables' (Nezaustavljivi) slavi tri svjetska poduzetnika koji su prepoznali priliku, bili ambiciozni u tome da je ostvare te ustrajali onda i kada se to činilo nemoguće. Film potvrđuje kako je tako bilo i na Rimčevom poduzetničkom putu kada je ideja električnih automobila bila u povojima i kada se činilo nemoguće proizvesti automobil u Hrvatskoj. Mate Rimac proveo je svoju viziju u djelo, dokazao da se u Hrvatskoj mogu stvarati visokotehnološki proizvodi i iznenadio svijet svojom globalnom konkurentnošću - kao proizvođač serijskih električnih automobila s najbržim ubrzanjem u svijetu.

Iza Mate Rimca je nedvojbeno povijesna godina, prepuna uspjeha koji su pružili nemjerljiv doprinos konkurentnosti i prepoznatljivosti, ne samo tvrtke Rimac Automobili, nego i čitave Hrvatske.

- Svima u Hrvatskoj jasno je što Mate Rimac znači za našu zemlju. No, možda nije svima jasno koliko je Rimac doista važan u globalnim okvirima. On čini Hrvatsku vrlo bitnom na međunarodnoj karti inovatora-poduzetnika. Ponosni smo što je upravo on jedan od pobjednika hrvatskog izdanja programa EY Poduzetnik godine te član neovisnog žirija - istaknuo je Berislav Horvat, Country Managing Partner u EY-u Hrvatska.

'The Unstoppables' prava je inspiracija za razmišljanje van okvira koja pruža uvid u praktična rješenja koja će vam pokazati kako uspjeh dolazi samo ako imate hrabrosti. Hrabrosti za prihvaćanje različitosti, poticanje pripadnosti, smanjenje nejednakosti, izgradnju boljeg okruženja. Tri EY velikana SEO, Rimac i Walker-Miller to dokazuju.

Dokumentarac možete pogledati OVDJE