Mate Rimac o preuzimanju Bugattija: Ovo je nešto o čemu nisam mogao ni sanjati

Da mi je netko prije 12 godina rekao da će se ovo dogoditi, ne bih mu vjerovao, rekao je Mate Rimac večeras u Dubrovniku službeno objavivši kako Rimac Automobili preuzimaju Bugatti.

- Počelo je sa mnom samim u garaži. Kad smo predstavili Concept One bilo nas je 11. Prošle godine smo premašili 1000 zaposlenika, a Nevera je ostvarenje moje vizije. Uvijek sam ovo htio napraviti u Hrvatskoj i dokazati da se to može napraviti ovdje. Kao što izreka kaže, sve je nemoguće dok to netko ne napravi - rekao je Rimac.

Kao što je danas poslijepodne objavljeno, kompanija Mate Rimca postaje većinski vlasnik Bugattija. Tvrtka Rimac Automobili postaje Rimac Grupa podijeljena na dvije kompanije - Bugatti Rimac i Rimac Technology, a sjedište grupe bit će u Hrvatskoj. Prva će se kompanija baviti proizvodnjom hiperautomobila, pod brendovima Bugatti i Rimac, a druga razvojem tehnologije za druge proizvođače automobila.

Rimac se podsjetio kako je 2018. Porsche odlučio uložiti u njegovu tvrtku.

- Bili su nam velika podrška, ne samo na poslovnoj nego i na osobnoj razini - istaknuo je Rimac.

- Prije mjesec dana predstavili smo Neveru, dizajnirana kod nas od početka. Nevera je, baš kao i mediteranska oluja po kojoj je dobila ime, silovita i nepredvidiva sila prirode. S Neverom smo redefinirali ono što automobili mogu. No, mi smo novi u ovom poslu, a malo tko je u povijesti automobilske industrije redefinirao ono što je moguće kao Bugatti. Biti ovdje, dijeliti pozornicu s prijateljima iz Bugattija i Porschea, je nešto o čemu nikad nisam mogao ni sanjati – rekao je Rimac.

- Postat ću šef uprave Rimac Grupe. Bugatti i Rimac će nastaviti kao odvojeni brendovi. Nevjerojatno naslijeđe Bugattija neće biti poremećeno. Naš novi kampus u Hrvatskoj će, kad bude završen, biti novi dom Bugattija. Baterije će se u Hrvatskoj proizvoditi za Bugattije i Rimac automobile – rekao je Rimac.

Lutz Meschke, zamjenik predsjednika i financijskog direktora Porschea, je istaknuo kako je danas dobar dan za Rimca, Bugatti i Porsche Grupu.

- Trebalo je puno vremena dok nismo smislili novu strukturu nove kompanije, trebalo je uvjeriti dioničare. Uvjereni smo da smo dobili dobar rezultat - rekao je Meschke, dodavši da je ovime osigurana budućnost Bugattija.

Zajednička kompanija je kulminacija procesa ulaganja koji je počeo 2018. godine s tada još mladom hrvatskom kompanijom Rimac Automobili.

- Mate Rimac je izuzetan poduzetnik, takvih nema puno u autoindustriji. Opušten je i ozbiljan u isto vrijeme. Unatoč njegovom izuzetnom uspjehu, ostao je čvrsto pri zemlju. Mate, nemoj se nikad promijeniti – poručio je Meschke.

Istaknuo je kako se ulaganje Porschea u Rimac Automobile pokazalo kao izuzetno uspješno te kako je Rimac na putu da postane jedan od glavnih dobavljača tehnologije za Porsche. Za Matu Rimca je rekao da će kao predsjednik uprave Bugatti Rimca voditi izuzetno uspješan brend u budućnost što će donijeti i veliku korist za Hrvatsku.

- Danas je velik dan za autoindustriju - rekao je Oliver Blume, izvršni direktor Porschea. Istaknuo je kako izuzetno cijene Matu Rimca i njegov tim jer su pouzdani partner i proizvođač tehnologije. - Zato je Porsche kupio udio od 25 posto u Rimac Automobilima. Mi u Porscheu želimo trajno osigurati budućnost brenda. Bugatti donosi jak, etablirani brend, veliko iskustvo u biznisu s hiperautomobilima. Rimac doprinosi svojom golemom snagom inovacije, svjež pristup razvoju i organizaciji. Oba partnera će dobiti jednako iz ove suradnje. To sve doprinosi poslovnom planu koji je održiv u budućnosti - rekao je Blume.

Kako je najavio, nova kompanija će u početku proizvoditi Bugatti Chiron i Rimac Neveru. Potom će se ići na proizvodnju hibridnih automobila.