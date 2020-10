Matej Javorek: Digitalna rješenja iz Are You Digitala olakšavaju poslovanje web-trgovina

Za mlade stručnjake digitalne agencije Are You Digital iz Zagreba koji se bave izradom web-stranica i web-trgovina, predstavljanjem na društvenim mrežama, postavljanjem i provođenjem oglašivačkih kampanja te brendiranjem, većina postojećih stranaka doznala je iz preporuka. Od početka rada tvrtke upravo su zadovoljne stranke uvijek bile najbolji način preko kojih su dolazili do novih poslova, čime se vlasnik i osnivač Matej Javorek posebno ponosi. Za njega je to pokazatelj kako trud i rad donose dugoročne pozitivne rezultate, naravno, uza stalno praćenje trendova koji u djelatnosti informatičke tehnologije vrlo brzo zastarijevaju.

Uključen je stoga u mnogo grupa i portala, a čita i podosta stručnih članaka kako bi stalno bio u središtu događaja. Najčešći mu je pritom izazov nestrpljivost pa, recimo, kada kasno navečer pročita nešto novo i zanimljivo, odmah počne testirati jer ne može dočekati novi dan. Smatra da je iznimno važno sve temeljno ispitati i prema ishodu dalje razvijati i ulagati zato što se na toliko kompetitivnom tržištu ne može dopustiti da se zakasni ili uradi nešto pogrešno.

Kako se razlikovati

Posebnu pozornost, dodao je, u svome poslu posvećuju web-stranicama, dizajniranima specifično kako bi odgovarale potrebama i željama stranke, a potom pokreću i oglašivačke kampanje koje stalno optimiziraju i nadograđuju kako bi donosile najbolje moguće rezultate. No jedan od najizazovnijih projekata bila im je izrada edukativne igrice 'The Spelling League' za englesku tvrtku Grammarsaurus Ltd.

– Izazov je bio spojiti želje klijenta, različite programerske platforme te izraditi korisničko sučelje, koristeći se metodom gejmifikacije, koje će biti privlačno ciljanim korisnicima: djeci osnovnoškolske dobi. Nakon nepunih godinu dana programiranja i testiranja vrlo smo zadovoljni rezultatom. Djeci se jako svidio sustav bodovanja, nagrađivanja te tematika nogometne lige u kojoj samo ponavljanjem riječi i učenjem mogu napredovati i nadograđivati svoje stadione i avatare unutar igrice – pojašnjava Javorek.

Iako je tvrtka Are You Digital službeno otvorena 2017. godine, dugo prije toga Javorek se bavio digitalnim poslovanjem, marketingom, produkcijom aplikacija i izradom web-stranica. O otvaranju tvrtke počeo je razmišljati kada je sve više stranaka i suradnika prepoznalo vrijednost i kvalitetu onoga što rade. Pri tome su se u Are You Digitalu vodili potrebom da se razlikuju od ostalih digitalnih agencija i po uslugama koje pružaju, i po pristupu prema klijentima. Iako poslovna ideja nije potekla iz obitelji, jer je Matejev otac inženjer strojarstva, a majka profesorica, Javorek navodi da su mu upravo roditelji prenijeli vrijednosti i radišnost, osobine koje su potrebne za pokretanje vlastite tvrtke.

Ukorak s trendovima

. Planiraju se širiti na tržištima na kojima su već prisutni, ali i otvoriti vrata Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Kanade.

– Nakon ove burne godine i izazova s kojima smo se susreli možemo samo brže i bolje napredovati. S obzirom na to da je svaki projekt priča za sebe, jako je važno pratiti i lokalne trendove te sukladno njima brzo djelovati i promjene ukomponirati u svaku aktivnu kampanju. Svaki pomak, klijentov ili na tržištu, može utjecati na rezultate, stoga je jako važno održati dobru komunikaciju te uvijek imati jedan ili dva rezervna plana. Vjerujem da je naš individualni pristup svakom klijentu jedinstven. U onboarding procesu koji prolazimo sa svakim novim klijentom određujemo njegove želje i izazove, što nam omogućuje da se usmjerimo na ono što je zaista bitno, kvalitetnije dovršimo projekt i ostvarimo bolje rezultate. Pritom smo imali i specifičnih slučajeva pa se, recimo, od nas tražilo da ‘krečimo zidove’ u Photoshopu – rekao je Javorek.

Izazovna vremena

Prije pandemije koronavirusa stanje na tržištu u Hrvatskoj bilo je u uzlaznoj putanji, ali Javorek misli da se zbog toga mnogo ljudi opustilo, bez obzira na to što situacija nije bila idealna kao na nekim vanjskim tržištima kada je mnogo klijenata počelo ulagati u digitalne platforme. Sada primjećuje da u vrijeme korone možda ima i više ulaganja u digitalu u nekim branšama te se osjeti da ljudi puno opreznije ulaze u poslove zbog nesigurnosti koje donose idući mjeseci.

– Ovo je razdoblje vrlo izazovno. Kad se na takvu neviđenu svjetsku krizu nadoveže još i prirodna katastrofa kao što je potres, ne možeš ne stati na loptu i stvarno dobro razmisliti što dalje. Srećom, nitko od naših zaposlenika nije direktno bio pogođen virusom ili štetom od potresa, ali iz razgovora s njima znam da im nije bilo ugodno. Imamo i sreću da se, iako nam je dio poslovanja bio smanjen, drugi dio online poslovanja povećao te se sad sve polako vraća u normalu. I dalje će se posao temeljiti na digitalnim aktivnostima s posebnim naglaskom na online prodaju. Prema preporukama epidemiologa brzo smo organizirali rad od kuće tako da je cijeli tim od ožujka do lipnja tako radio. Naše pružanje usluga nije stalo iako smo se morali vrlo brzo reorganizirati i naviknuti na nov način komunikacije preko online alata i telefona, što nam i nije novost premda se izgubio govorni dio komunikacije koji nekad zna jako mnogo značiti – opisuje Javorek.

Krivo usmjerene potpore

Još je prerano govoriti kako će godina završiti, ali u Are You Digitalu spremni su na sve: dio poslova odgodila je korona, ali to ne znači da neće biti realizirani. Javorek je siguran da će tvrtka rasti, a tempo će prilagođavati situaciji na tržištu. Poslovanjem u prošloj godini iznimno je zadovoljan jer je tvrtka koja zapošljava devet osoba s vanjskim partnerima ostvarila eksponencijalni rast te su postavljeni čvrsti temelji za daljnji napredak.

– Mnogo ulažem jer vjerujem da je to jedini put naprijed. Svakim slobodnim trenutkom koristim se kako bih naučio nešto novo, isto tako i svi članovi tima. Nastojimo svima omogućiti dodatne edukacije, online ili uživo. Prilikom planiranja razvoja bitno mi je usuglasiti se s cijelim timom jer sve što radimo utječe na sve nas stoga je jako važno da dišemo kao jedno. Dosad mi je, pak, kao poduzetniku najveća prepreka bila birokracija. Jednom kad stupite u svijet poduzetništva i počnete raditi s klijentima izvana, shvatite da kod nas postoji još mnogo besmislenih zakona i birokratskih pravila koja, umjesto da vam olakšaju poslovanje, samo ga zagorčavaju. Umjesto da radni dan posvetim planiranju razvoja tvrtke, moram vrijeme trošiti na ganjanje papira i ispunjavanje obrazaca za nešto što bi već davnih dana trebalo biti dostupno klikom miša. Institucije bi se pod hitno trebale povezati i olakšati poslovanje poduzetnicima. Ima jako mnogo poticaja i potpora, ali oni su krivo usmjereni. Trebala bi se povećati ulaganja u malo i mikropoduzetništvo i IT sektor koji će u budućnosti donositi sve više i više – poručio je Javorek.