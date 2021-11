Među 500 najboljih najviše rasla tvrtka povezana s Piruškom Canjugom; suvlasnica Martina Todorić

Na listi 500 najboljih kompanija, koju objavljujemo uz ovaj broj Lidera, najveći rast prihoda i novostvorene vrijednosti ostvarile su lani tvrtke koje prethodnih godina nisu bile aktivne. To su dvije nove tvrtke koje su osnovale velike kompanije, ENNA Fruit (403. pozicija) i Siemens Energy (405), te riječki Mar. plov, vlasnik Jadranskoga pomorskog servisa (482.).

Ipak je najviše narastao za širu javnost nepoznati zagrebački ENS, koji je skočio na 342. mjesto s novostvorenom vrijednošću od gotovo 200 milijuna eura. Riječ je o tvrtki povezanoj s Piruškom Canjugom, nekadašnjom menadžericom Ivice Todorića, koja je upravo u utorak ponovo uhićena. Već je bila uhićivana i suđena zbog optužbi oko Agrokora, a u aferi 'Mali Agrokor' oslobođena je. Sad je s njom uhićena i bivša tužiteljica Mirela Alerić Puklin pod sumnjom da joj je davala podatke o sporu.

Njih dvije su zapravo kolateralne žrtve afere Janaf. U Utorak je, naime, uhićen i (navodno bivši) suprug bivše tužiteljice, Goran Puklin, i to zbog sasvim druge stvari, zbog namještanja javnog natječaja o IT uslugama vrijednog više milijuna kuna u Hrvatskoj lutriji, gdje je tada bio direktor. On se na radaru Uskoka našao prošlog listopada, kad mu je oduzeto 4,5 milijuna kuna. Taj novac iz afere Janaf navodno je čuvao prvoosumnjičenom Draganu Kovačeviću. Tada su Puklinu zaplijenjena računala i mobiteli. Tu je pronađen i bar jedan dokument kojeg je mogla sastaviti samo Puklinova supruga, a za koji se sumnja da je dostavljen obrani, koja je u skladu s time poduzimala prane korake. Ona je u međuvremenu zbog Janafa odstupila s dužnosti.

No, vratimo se ENS-u. Tvrtku je još 2004. osnovao njen suprug Zlatko Canjuga, nekadašnji moćni HDZ-ov političar i predsjednik Dinama (tadašnja Croatia). Prema rezultatima poslovanja, tvrtka je posljednjih godina gotovo hibrenirala, sve do raspisivanja natječaja za kupnju gradskog zemljišta u Ludbregu namijenjenoga za gradnju novoga šoping-centra. Canjugina tvrtka kupila je parcelu između Sparova postojećega trgovačkog centra i ludbreškog svetišta za nešto više od dva milijuna kuna te je odmah preprodala austrijskom investitoru Immofinanzu koji već ima slične trgovačke centre pod brendom Stop Shop u državama regije, a i dva u Hrvatskoj – u Osijeku i Valpovu.

Ludbreški gradonačelnik Dubravko Bilić tada je izjavio da je to zemljište Austrijancima prodala Piruška Canjuga. Paralelno s preprodajom suvlasnica u ENS-u postala je Martina Todorić. Nekadašnja misica u poslovnim je krugovima bila najpoznatija kao (bivša) supruga Ante Todorića, sina Ivice Todorića, a nakon razvoda preselila se u Beč. U međuvremenu je druga zajednička tvrtka Canjuge i Novosel, ENS Development, od Međimurske županije na natječaju za 1,76 milijuna eura (19.900 eura više od isklične cijene) kupila parcelu na kojoj je također predviđena gradnja trgovačkog centra.

Piruška Canjuga bila je u Agrokoru izvršna potpredsjednica za poslovanje i poslovni razvoj te se bavila upravo nekretninama. Novo uhićenje vjerojatno će privremeno zaustaviti ili bar otežati biznis otkupa i pripreme zemljišta za trgovačku namjenu, uvježban i provjeren pod Agrokorovom kapom.