U utorak 5. svibnja 2020. s početkom u 10 sati, održat će se prvi virtualni susreti o turizmu u Hrvatskoj pod nazivom Meet up: SMART TOURISM 5.0. Prva stručna virtualna konferencija o turizmu u Hrvatskoj okupit će renomirane stručnjake iz zemlje i inozemstva, kako bi razmijenili informacije i iskustva o poslovanju za vrijeme i nakon corona-krize te sagledali nove tržišne prilike u budućem “smart” društvu.

Organizator konferencije Može li Hrvatski Turizam 365? u suradnji s organizatorima drugih turističkih konferencija - HTI Konferencijom, sajmom PLACE2GO i Taste the Mediterranean festivalom, razgovarat će sa stručnjacima iz sektora turizma koji će prenijeti aktualne trendove te domaća i međunarodna iskustva, dati ideje i projekcije budućeg načina poslovanja te raspraviti o tome kako se pripremiti za turizam sutrašnjice, nakon krize uzrokovane višemjesečnom izolacijom i prekidom svih putovanja.

Sudjelovanje su potvrdili stručnjaci iz Hrvatske i važnih emitivnih tržišta, kao što su: Christopher Hinteregger, izvršni direktor PKF tourismexperts iz Austrije; Jan de Jong, izvršni direktor Webpower Adria; Christian Fadi El-Khouri, Partner, MESC International Patient Service iz Njemačke; dr. Sherif Hassan, direktor TripSetc Travel Company / Innovation iz SAD-a; Ivana Budin Arhanić, potpredsjednica Valamara; Siniša Topalović, izvršni direktor Horwath HTL Hrvatska, dr. Meri Bura, direktorica Muliera; savjetnik za putovanja Vlado Šestan, Putoholičari, i drugi. Panele će moderirati organizatorice evenata Ivana Kolar (Turizam 365), Leila Krešić-Jurić (HTI), Damjana Domanovac (PLACE2GO), Ingrid Badurina Danielsson i Dubravka Tomeković Aralica (Taste the Mediterranean). Partner i suorganizator događanja je SLO-CRO Poslovni klub.

Susreti se održavaju online, a očekuje se sudjelovanje brojnih turističkih profesionalaca iz Hrvatske i regije koji će moći postavljati pitanja panelistima i komentirati putem chat-a. Sudjelovanje je besplatno, uz obveznu prijavu OVDJE.

„Po prvi puta u Hrvatskoj četiri organizatora poslovnih događanja u turizmu udružuju znanje, stručnost i partnere kako bi okupili turistički sektor i povezali turističke profesionalce u raspravi o poslovanju nakon COVID19. Poznato je da krize često budu poticaj za kataliziranje novih ideja i prilika za unaprjeđenje poslovanja – upravo zato želimo potaknuti promišljanja i rasprave o tome kako poslovati u narednim mjesecima i što to znači za Hrvatsku, kakav turizam ćemo razvijati i kako se nositi s izazovima novog „super-pametnog“ društva 5.0 u kojem je sve podređeno dobrobiti čovjeka – od robotike i umjetne inteligencije do cirkularne ekonomije i održivog upravljanja resursima. U konačnici, i društvo pa tako i turizam trebaju biti usmjereni na stvaranje okruženja zdravog za život, a vjerujemo da je u novim okolnostima to moguće upravo u Hrvatskoj.“ - istaknula je Ivana Kolar, inicijatorica konferencije, konzultantica u turizmu i direktorica tvrtke Julius Rose d.o.o