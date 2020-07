Meggle nije usamljen - U mjesec dana tri strane tvrtke najavile odlazak iz Hrvatske

Meggleova najava da će do kraja godine ugasiti proizvodnju u Hrvatskoj otkriva nam još jednu posljedicu koronakrize o kojoj se u Hrvatskoj nije previše razgovaralo posljednjih mjeseci – odlazak kompanija u stranom vlasništvu – iako, napominju sugovornici, nikako ne treba isključiti ni mogućnost da se i neke u domaćem vlasništvu povedu za Meggleovim primjerom. Da se takav scenarij počeo događati, pokazuju odluke dviju kompanija u stranom vlasništvu otprije mjesec dana – Saipema i British American Tobacca (BAT).

Doduše, BAT to još nije službeno potvrdio, no bojimo se da to nije kraj jer, kako nam je rekao predsjednik Udruženja stranih ulagača u Hrvatskoj Mladen Fogec, 'ne treba isključiti mogućnost da i druge multinacionalne kompanije razmatraju razne opcije poslovanja u Hrvatskoj, pa i gašenje'. Pritom bi bilo neozbiljno optužiti koronu kao krivca za njihov odlazak jer je riječ o ozbiljnim kompanijama koje odluke ne donose naprečac i pandemija sigurno nije ta koja bi ih natjerala da se ugase. Ona je, zapravo, samo ubrzala njihovu odluku koju te tri kompanije razmatraju posljednjih nekoliko godina.

U Meggleu su nam potvrdili da se razmatrala i prodaja kako bi se sačuvala radna mjesta nakon njihovog povlačenja iz proizvodnje, ali nisu uspjeli pronaći zainteresiranoga kupca. No poručuju da su i dalje spremni na razgovor po tom pitanju pojavi li se netko zainteresiran.

S kojim je kompanijama Meggle pregovarao o prodaji osječke mljekare, nije nam rečeno. Ni Vindija ni Dukat nisu nam odgovorili na pitanje jesu li pregovarali o tome. Gotovo je sigurno da je takvu odluku ubrzala koronakriza jer Davor Gečić, predsjednik Uprave L&P tehnologije, na temelju dugogodišnjeg poslovnog iskustva vjeruje da je za Meggle 'COVID-19 bio samo konačni okidač'.

– Iza te odluke sigurno stoji mnogo drugih dodatnih elemenata kojih je, vjerojatno, bilo i prije COVID-19 – naglašava Gečić.

Slična je priča s riječkim Saipemom, tehnološkim divom u talijanskom vlasništvu koji se bavi polaganjem cjevovoda (naftovoda i plinovoda u moru i na tlu) te drugim tehnološkim instalacijama. U tvrtki su potvrdili da će u prvoj polovini 2021. zatvoriti podružnicu u Rijeci zbog šireg programa racionalizacije svojih inženjerskih centara i da će većinu od dvjesto zaposlenika preseliti u druge centre. I oni već nekoliko godina razmatraju mogućnost odlaska iz Hrvatske pa je ​pandemija, očito, ubrzala donošenje takve odluke od prije mjesec dana.

O BAT-ovu odlasku pak doznaje se neslužbeno. U tom se poduzeću, pisali su mediji (također prije mjesec dana), ljute zbog rasta trošarine za duhan i duhanske proizvode, koja se nekoliko posljednjih godina stalno povećava. Kap koja je, navodno, prelila čašu za menadžment te kompanije bio je rast trošarina 1. travnja ove godine, u jeku pandemije, kad se iz državnog proračuna slijevao novac kompanijama kako bi se spasila radna mjesta, a nekima je omogućen i otpis doprinosa. Ode li BAT, bit će to katastrofa za Općinu Kanfanar, ali i za 500-tinjak obitelji koje ovise o proizvodnji cigareta.

Ta tri primjera govore nam da svaka tvrtka iz svojih razloga već godinama razmatra opciju odlaska iz Hrvatske i da je koronakriza te odluke samo ubrzala. U svakom slučaju, Meggleov odlazak, bojimo se, samo je nastavak započetog povlačenja tvrtki u stranom vlasništvu iz Hrvatske.

– Siguran sam da svaka od njih u situaciji koronakrize ima 'plan A, B i C', a jedan od tih planova jest spremnost na povlačenje iz Hrvatske. Razlozi su neizvjesnost i nepredvidivost. Razgovarao sam s predsjednicom Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore Stefanie Ziskom i zaključili smo da se prvi put u povijesti, ili barem koliko je nama poznato, poslovna zajednica suočava s nesigurnošću i nepredvidivošću jer ne znamo što nam zbog koronakrize donosi jesen – kaže Fogec.

Cijelu priču o ovoj situaciji koja je uzburkala hrvatsku javnost možete pročitati u novom broju digitalnog i tiskanog izdanja Lidera.