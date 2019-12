Milan Horvat: Planiram osnovati burzu kriptovaluta

Pionir hrvatskog tržišta kapitala ponovno postaje pionir, ovaj put tržišta kriptovaluta. Milan Horvat, osnivač Fima grupe, prve brokerske kuće u Hrvatskoj kao i Varaždinske burze, danas je predsjednik uprave Fima Plusa i osobno se bavi samo tržištem kriptovaluta i digitalnih tokena. U intervjuu Lideru, koji u cijelosti možete pročitati u tiskanom i digitalnom izdanju, Horvat govori o kripto tržištu i situaciji sa Zagrebačkom burzom.

Prije dvije godine je bio veliki hype oko ulaganja u bitcoin i druge kriptovalute, ali se nakon velikog rasta pa pada ispuhao. Kakva je sada situacija?

To je normalan proces za sva nova otkrića i tehnologije, nakon hypea kreće stabilan rast i implementacija. A i unatoč naknadnom padu vrijednosti, većina onih koji su ušli u bitcoin prije Nove godine 2018. su napravili dobar posao. Sadašnje stanje na tržištu kriptovaluta je uobičajeno uz standardne volatilnosti, ali se događa sve više implementacija. Počinju se koristiti kao ozbiljno sredstvo plaćanja, čak je i Deutsche Bank nedavno izdala studiju u kojoj tvrdi da će plaćanje kriptovalutama do 2030. istisnuti klasičan novac. Sve više kriptovaluta postaje zanimljivo zbog ekosustava koji se gradi oko njih kao npr. ethereum, a sve je više i inicijalnih javnih ponuda vrijednosnih digitalnih tokena (STO – Security Token Offering, nap.a.) kao što je to nedavno učinio Greyp Mate Rimca.

Vidite li izdavanje digitalnih tokena kao uobičajen način prikupljanja kapitala u budućnosti?

Na klasičnom tržištu kapitala inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) si mogu priuštiti samo najveće kompanije. Putem tokena i tokenizirane imovine javnu ponudu si mogu priuštiti i male i srednje kompanije, kao i velike ako to žele. Velikima to u ovom trenutku nije izazov jer imaju svoje kanale, ali malima je to ogromna prilika za pribavljanje kapitala. Sličan model radi i zagrebačka burza s Funderbeamom. Sve države su u procesu stvaranja regulatornih okvira i cijela industrija se vrlo intenzivno prilagođava digitalnoj transformaciji financijskog poslovanja.

Planirate li pokretati burzu kriptovaluta?

Imamo takve planove za iduću fazu, želimo razvijati tu infrastrukturu. Burza nas zanima kao nadogradnja mjenjačnice koju trenutačno imamo u Fima Plusu i želimo se proširiti izvan Hrvatske. Fima Vrijednosnice već rade kompletan investicijski posao od trgovanja na najvećim svjetskim burzama do portfolio menadžementa za ljude koji ulažu u vrijednosne papire i namjera nam je znanje koje imamo u kući proširiti i na poslovanje s kriptovalutama.

