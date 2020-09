Milanović: Nisam nervozan, bijesan sam

Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, na marginama Dana velikih planova još se jednom osvrnuo na aferu Janaf i premijerovu izjavu da je nervozan.

- Nisam nervozan. Bijesan sam. Ovo je užasno ozbiljan skandal – kazao je Milanović objašnjavajući kako premijer mora preuzeti odgovornost za ono što se događa u državi te nastavio: - To su ozbiljne stvari. To su neke točke na kojima društvo može otići u krivom smjeru, ne u diktaturu, ne u anarhiju. Kakva je to samostalna institucija koja radi što joj padne na pamet? Ja sam kao premijer bio čuvar najvećih društvenih tajni. Tko će to raditi, neovisna tijela koja će imenovati nepoznati ljudi čudnog imena.

Nadahnuti Milanović iskazao je još jednom nevjericu zašto čovjek nije uhićen 'in flagranti' s dva milijuna kuna jer bismo tada imali dokaze, a sada imamo samo indicije utemeljene na izjavama policajaca. Zašto nisu donijeli lava, nego sada očerupanu kokoš, pitao se Milanović. - Lava preskočiš jedino ako ideš prema King Kongu, Pablu Escobaru – nizao je metafore predsjednik.

- Ovo je apel za zaštitu institucija, da premijer shvati da ne govorim protiv njega i da ne koristi te sitne frazice 'Kaj ste nervozni' što je stalno govorio Ivan Šuker u saborskim klupama – objašnjavao je.

- Dobiti još jedan mandat pod pretpostavkom da je vlast znala što se događa će uzrokovati štetu Janafu, žalit će se firme koje su prevarene. Otvorit će se cijeli niz problema koji se nisu smjeli dogoditi – upozorava Milanović kako premijer mora biti čuvar najvećih državnih tajni, a ne ponašati se kao maza koja radi samo stvari koje ga ne mogu izložiti.

– Premijer mora znati, to ne znači da treba utjecati na tijek istrage. Ovo se ne smije događati – zaključio je predsjednik.