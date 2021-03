Milanović u Infobipu: Ovo je čudo!

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović je u okviru posjeta Vodnjanu i Labinu posjetio i Infobip, vodeću IT kompaniju u Hrvatskoj i regiji. „Ovdje se dolazilo radi turizma, a sada radi jedne tvrtke koja u Hrvatskoj i nije toliko poznata, a nevjerojatna je. Želio bih samo skrenuti pažnju na to što sve mogu napraviti pametni i angažirani ljudi. Firma radi po cijelom svijetu, nije nastala uz pomoć države niti smetnjom države, naprosto je nastala organskim rastom. Imaju urede po cijelom svijetu, promet od skoro milijardu eura, a sve stvoreno na znanju, na tehnologiji. Informatičari iz cijelog svijeta rade i ovdje i u uredima u Zagrebu, na svim kontinentima. Ovo je čudo“ , rekao je Milanović u Infobipu.

Posljednje tehnološko rješenje ove kompanije nedavno je dobilo globalnu MEFFYS nagradu za COVID-19 chatbot. Infobip je od početka pandemije snažno usmjeren na to da svoj tehnološki know how iskoristi za borbu protiv pandemije te da pomogne državama i ministarstvima u ostvarivanju učinkovite komunikacije s građanima.COVID-19 chatbot nastao je u suradnji s Infobipovim dugogodišnjim strateškim partnerom WhatsAppom. Najnovije tehnološko rješenje ova je vodnjanska kompanija besplatno implementirala u više od 45 ministarstava zdravstva, a čime je omogućena rekordna razmjena više od 70 milijuna poruka između pet milijuna ljudi.

Počevši kao startup iz Vodnjana, Infobip je vrlo brzo svoj uspjeh preselio i na nacionalnu te globalnu razinu. „Put ka globalnom uspjehu Infobipa krenuo je iz našeg Vodnjana. Želimo biti inspiracija poslovnom sektoru u stvaranju i rastu održivih biznisa u Hrvatskoj. To danas podrazumijeva stvaranje vrijednosti i za zaposlenike i lokalnu zajednicu kroz intenzivniju partnersku suradnju s državom te regionalnom i lokalnom samoupravom. Suradnja privatnog i javnog sektora nikad nije bila važnija za razvoj društva“, naglasio je Silvio Kutić, izvršni direktor Infobipa.Osim što nastavlja s akvizicijom novih kadrova i predstavljanjem novih proizvoda, Infobip privodi kraju i radove na zagrebačkom kampusu, a planira ekspanziju i u Sarajevu.

Prema posljednjim podacima, IT industrija raste četiri puta brže od hrvatskog BDP-a i zapošljava 33.000 osoba, ističu u Infobipu. Njezinom rastu doprinosi i ova kompanija čiji tim stručnjaka okuplja gotovo 3000 ljudi na šest kontinenata od čega je oko 1200 zaposleno u Hrvatskoj. Uspjeh koji je krenuo iz malog istarskog mjesta prepoznali su i inozemni investitori koji su svojim ulaganjima doprinijeli pozicioniranju prvog hrvatskog jednoroga na svjetskoj IT karti.