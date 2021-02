Mile Pavlić: RIS jedini na domaćem tržištu nudi softver s oznakom ‘Izvorno hrvatsko‘

Jedna od najdugovječnijih hrvatskih softverskih tvrtki, riječki RIS software, u 28 godina postojanja dokazala je da itekako ima nos za poslovanje. Još dok je djelatnost informatičkih tehnologija bila u povojima, Mile Pavlić i Igor Zamlić shvatili su da se iza svega valja neviđena tehnološka revolucija i odlučili zaigrati na tu kartu. Na početku su projektirali poslovne sustave, a nakon pet godina počeli su izrađivati softvere po narudžbi za velike tvrtke poput Croatia osiguranja, Croatia banke i HRT-a. Imaju vlastiti podatkovni centar, odjel za istraživanje i razvoj softvera, izrađuju baze podataka i jedini na našem tržištu nude softver s oznakom 'Izvorno hrvatsko' koju su dobili zahvaljujući jedinstvenoj metodologiji MIRIS, osmišljenoj 1995.

Četiri godine poslije uslijedio je FAROS, namijenjen potpunoj kontroli procesa u tvrtki, već 2008. hrvatskom tržištu ponudili su rješenja u oblaku, osmislili eAukciju te Ensolvu, aplikaciju za upravljanje troškovima i procesima u nabavi s kojom se sada namjeravaju probiti na inozemno tržište. Pavlić i Zamlić nisu krenuli iz garaže, kako to obično biva u IT svijetu, nego iz dnevne sobe opremljene radnim stolom i računalom, te su svakodnevno nakon završetka rada na 'pravom' poslu nastavljali raditi na projektu RIS softwarea.

Proboj u svijet

Jedan od prvih zaposlenika bio je daroviti informatičar Marko Golem, koji je osmislio i razvio jedinstven alat za aplikacije nastale u programskom jeziku Clarion. On se i danas koristi u Clarionovoj programerskoj zajednici diljem svijeta, a Golemu je inovacija osigurala udio u tvrtkinu vlasništvu. Već godinama Clarionovi programeri upotrebljavaju rješenja RIS softwarea [email protected], GUI Manager i Window Resizer, a američka je tehnološka kompanija Softvelocity u partnerstvu s njim preuzela distribuciju sofisticiranog AnyScreena kao dodatnog alata za Clarion na svjetskom tržištu.

– RIS je prava softverska tvornica koja svake dvije do tri godine ima investicijske cikluse. Metodologija za razvoj informacijskih sustava – MIRIS – donosi kvalitetno i stručno upravljanje informacijskim sustavima od projektiranja i planiranja, razvoja, održavanja, uvođenja te pružanja usluge korisničke podrške. Zanimljivo je i ERP (engl. enterprise resource planning – planiranje tvrtkinih resursa, nap. a.) rješenje FAROS za potpunu kontrolu nad procesima u poslovnoj organizaciji kako bi se olakšali i ubrzali procesi uz povećanje učinkovitosti. Može se nadograđivati i prilagođen je poduzećima s uslužnim djelatnostima. S pomoću njega želimo postići idealan softver: jednom napisan i najmljen u oblaku uza stalno održavanje. Ali nedostatak 'softvera za sve' jest u tome što jedan program teško može odgovarati svim tvrtkama. To je posebno teško i zato malo programera može osmisliti takav softver. Neke naše mnogo veće softverske tvrtke još nisu ovladale takvim programiranjem – iznosi Pavlić, ujedno redoviti profesor na Odsjeku za informatiku Sveučilišta u Rijeci.

Ističe da mnoge softverske tvrtke imaju problema s prelaskom na HTML5 ​i web-standarde, zbog čega njihovi kupci nisu zadovoljni postojećim softverima i traže nova rješenja. No to su u RIS softwareu spremno dočekali pa su njihovi softveri dostupni kao mrežne aplikacije. I njihova Ensolva već je vrlo popularna u domaćim kompanijama poput Podravke, u suradnji s kojom su je i osmislili, Adris grupe, HPB-a te ministarstava, jedinica lokalnih samouprava i zdravstvenih ustanova.

– Na svjetskom tržištu postoji najviše dvjesto tako sofisticiranih i cjelovitih rješenja za nabavu poput Ensolve, što je vrlo malo, a koncentrirani su na zapadnom tržištu. Mi smo jedina tvrtka u regiji koja je razvila tako opsežno i cjelovito rješenje koje podržava svaku, pa i najmanju, aktivnost u nabavi. Njezina upotreba povećava transparentnost, ubrzava provođenje nabavnih procesa do tri puta, a trošak u nabavnim kategorijama smanjuje za pet do trideset posto. Naše aplikacije često se povezuju s aplikacijama drugih IT tvrtki. Najnoviji trendovi govore da jedno rješenje ne može biti rješenje za cijelu tvrtku te niz specijaliziranih rješenja gradi jednu cjelinu – naglašava Pavlić.

Dragocjena neovisnost

Iznimna strateška odluka, dodaje, bila je razvoj vlastitih alata za softversku proizvodnju, Tako su smanjili ovisnost o razvojnim alatima Oraclea, čiji su partneri 21 godinu, Microsofta i ostalih kojima se koriste u razvoju proizvoda. Budući da je tvrtkino sjedište u Rijeci, a ured u Zagrebu, godinama ima niže cijene rada od konkurencije u metropoli. Prošla poslovna godina sličit će onoj prije, kad je RIS software porastao za pet posto iako je planirao deset posto, koliko namjerava rasti ove godine. Prema Pavlićevu mišljenju, koronakriza je IT djelatnosti djelomice išla u korist jer su se morali upotrebljavati digitalni alati, pa iako neki veći planirani projekti nisu realizirani, pogotovo u hotelijerskom sektoru, pojavili su se novi.