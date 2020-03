Milijun kuna hrvatskim bolnicama za brobu s koronavirusom 

Trgovački lanci Kaufland Hrvatska i Lidl Hrvatska zajednički su donirali ukupno milijun kuna hrvatskim bolnicama uslijed dvije velike katastrofe koje su našu zemlju pogodile istovremeno – opasan koronavirus te prodoran potres u Zagrebu prije svega nekoliko dana. KB Dubravi i Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević svakoj je isplaćeno po 250 tisuća kuna dok je KBC Split, KBC Osijek, KBC Rijeka, OB Varaždin, OB Pula svakoj isplaćeno po 100 tisuća kuna, a sve kako bi ovim ustanovama olakšali nabavu materijala i opreme potrebnih za svakodnevnu borbu protiv koronavirusa, ali i zbrinjavanje najtežih bolesnika na intenzivnoj njezi.

„Pomno pratimo situaciju s koronavirusom, globalno i lokalno, te činimo sve što možemo kako bismo zaštitili naše kupce i zaposlenike. No, naši se napori ne mogu mjeriti sa svakodnevnim iscrpljujućim radom medicinskog osoblja diljem cijele Hrvatske i na tome im svima od srca zahvaljujemo. Samo zajedničkim snagama možemo postići zadane ciljeve u borbi protiv ovog opasnog virusa te smo tako i mi odlučili zajednički donirati ova sredstva, nadajući se da će naša donacija olakšati nabavu potrebnih materijala i opreme. Ovim putem cijelom medicinskom osoblju diljem Hrvatske želimo poručiti da smo uz njih u ovoj teškoj situaciji!“ – poručili su iz Lidla Hrvatska i Kauflanda Hrvatska.

U našoj smo zemlji, ali i svijetu, trenutno svjedoci velike pandemije koronavirusa, a prije svega nekoliko dana naš je glavni grad pogodio i prodoran potres, koji je dodatno otežao provođenje posebnih mjera za suzbijanje ovog opasnog virusa. U ovakvim situacijama, upravo trgovački lanci građanima postaju od presudne važnosti jer upravo im oni omogućuju opskrbu osnovnim namirnicama. Kaufland i Lidl brzo su se i učinkovito prilagodili novim mjerama, uvodeći brojne mjere zaštite svojih zaposlenika i kupaca .

No to nije sve: ovi trgovački lanci također su prepoznali napore hrvatskog zdravstvenog sustava i njihove povećane potrebe uoči ove krize te su ovom humanom gestom još pokazali da su uvijek spremni pomoći onima kojima je to najpotrebnije.